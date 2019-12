Der Handball-Oberligist HSG Schwanewede/Neuenkirchen kann wohl wieder auf Andrej Kunz zurückgreifen. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede. Eine Klasse höher scheinen die Rollen nun vor dem Heimspiel klarer verteilt zu sein, da die „Schwäne“ mit 12:8 Punkten den sechsten Platz einnehmen und Elsfleth mit 4:18 Zählern auf einem Abstiegsplatz steht.

Hiernach stehen sich dann am Sonnabend in der Landesliga Männer die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II und die HSG Delmenhorst II in selber Sportstätte gegenüber. Der SV Grambke-Oslebshausen muss sich am Sonntag beim TV Oyten bewähren.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen – Elsflether TB: Der HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz hebt warnend den Zeigefinger: „Elsfleth hat sieben Spiele mit maximal drei Toren Unterschied verloren, darunter auch gegen die Top-Fünf der Liga“, betont er. Um erfolgreich zu sein, muss seine Mannschaft also die kompromisslose ETB-Deckung knacken und selbst gut gegen dessen starken Rückraum verteidigen. Den Vorteil des deutlich größeren Kaders können die Hausherren aufgrund ihrer großen Ausfallproblematik der vergangenen Wochen nicht ausspielen. Ihnen wird außerdem der Rückraumschütze Marc Blum aufgrund einer Pilotenausbildung weiter fehlen, der unter Schulter-/Armproblemen laborierende Andrej Kunz ist möglicherweise wieder mit von der Partie. „Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel auf des Messers Schneide“, ist Andreas Szwalkiewicz überzeugt.

Sonnabend, 18 Uhr, Heideschule

HSG Schwanewede/Neuenkirchen II – HSG Delmenhorst II: Drei Punkte konnte die „Schwäne“-Reserve in den letzten beiden Ligaspielen gegen HSG Bützfleth/Drochtersen (23:23) und beim Nachbarschaftsrivalen SV Grambke-Oslebshausen (28:27) verbuchen. Um die Distanz zu ihrem direkten Verfolger in der Tabelle auszubauen – die Delmestädter rangieren auf Platz elf – sollte nach Meinung von Trainer Marko Koß jetzt unbedingt ein Heimsieg folgen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Einerseits haben auch die Gäste jeden Punkt bitter nötig und dürften das an diesem Sonnabend ab 20 Uhr in der Heidehalle mit Nachdruck unterstreichen, andererseits plagen die Schwaneweder wieder einmal Personalprobleme. Mit ihrem Golgetter Florian Franz sowie Holger Lange stehen zwei wichtige Rückraumspieler nicht zur Verfügung.

„Das sind keine guten Voraussetzungen“, konstatiert Koß, der nun auf die eine oder andere Anleihe aus der ersten Mannschaft hofft, die es zwei Stunden früher mit dem Tabellenvorletzten in der Nordseeliga, Elsflether TB, zu tun hat. Der „Schwäne“-Coach rechnet mit einer kampfbetonten und engen Partie. Die möglicherweise ebenso torreich endet wie in der vergangenen Saison am 11. Mai, in der innerhalb einer Stunde 80 Treffer fielen. Die HSG Schwanewede II gewann mit 41:39 und revanchierte sich damit für die 21:27-Hinspielniederlage in Delmenhorst.

Sonnabend, 20 Uhr, Heidehalle

TV Oyten – SV Grambke-Oslebshausen: Der SV Grambke-Oslebshausen muss in seinem Gastspiel beim TV Oyten und auch eine Woche später zu Hause gegen Fredenbeck III auf der Angriffsmitte improvisieren. Denn sein Spielmacher Pascal Hinrichs kann nach einer Nasenoperation in diesem Jahr nicht mehr spielen. Vielleicht ist es gut, dass die Gelb-Blauen mit dem Spitzenreiter TV Oyten gerade jetzt ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust haben, da das ihnen die Chance gibt, einige neu erarbeitete Trainingsinhalte zu festigen. „Wir müssen klug angreifen und den Ball lange in unseren Reihen halten“, sagt der SVGO-Trainer Marcel Hägermann, wobei Letzteres seinem Team naturgemäß sehr schwerfällt.

Ein schnelles Rückzugsverhalten soll wiederum dafür sorgen, dass der Gastgeber sein gefährliches Tempospiel nicht aufziehen kann. Da vorher die TVO-Drittliga-Frauen spielen und jedem Zuschauer im Heimtrikot freier Eintritt gewährt wird, muss mit gut besuchten Rängen gerechnet werden. Der Einsatz des Schlussmannes Fynn Bödeker ist krankheitsbedingt in der Schwebe – Björn Bischof und Sebastian Dunker werden dagegen fehlen.

Sonntag, 17 Uhr, Pestalozzistraße