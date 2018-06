Zweite-Herren-Spieler Arthur Dick gelang im siegreichen Spiel gegen Brettorf IV der entscheidende Punkt zum 2:0-Erfolg. (ANDREAS KALKA)

Lemwerder. „Die Ausgangslage war eher suboptimal“, meinte der LTV-Trainer Uwe Kienast. Beim Gastspiel in Brettorf musste der Lemwerder TV in der Faustball-Verbandsliga Nord Männer auf die Stammspieler Patrick und Daniel Bartelt, Patrick Suhren („World Club Dome“-Festival in Frankfurt) und Matti Kienast (private Gründe) verzichten, sicherte sich aber dennoch wichtige 2:2 Punkte und verteidigte so die Tabellenführung.

Lemwerder TV – TV Brettorf V 1:2 (11:6, 8:11, 10:12): Gut aus LTV-Sicht war, dass der Zweite-Herren-Spieler Arthur Dick zur Verfügung stand und „glücklicherweise Matti aus Lingen kommend zum Spielort in Brettorf anreiste“ (Uwe Kienast). Lemwerder spielte so in der ersten Begegnung vorne mit Lasse Kienast und Arthur Dick (Rückschlag), Matti Kienast (Steller/Angabe), Julian Aust und Florian Martin (Abwehr).

Auf dem sehr regennassen Rasen entwickelte sich im ersten Satz ein ansehnliches Angabenspiel. Matti Kienast versenkte Punkt um Punkt. Nachdem Florian Martin und Julian Aust die generischen Angriffe hatten sicher parieren können, legte Matti Kienast präzise für die beiden Schlagleute Arthur Dick und Lasse Kienast auf (11:6). Hiernach summierten sich beim LTV plötzlich aber unnötige Eigenfehler. Auch eine Auszeit brachte nicht die erhoffte Ruhe (8:11). So musste der dritte Satz entscheiden. Hier egalisierten sich beide Teams nahezu (10:10) – ein ganz knapp ins Aus geschlagener Ball von Lemwerder besiegelte letztlich den Verlust des Spiels.

Lemwerder TV – TV Brettorf IV 2:0 (11:8, 15:14): Im ersten Rückrundenspiel entwickelte sich zunächst eine abtastende Begegnung, in der die Defensivabteilungen mit großer Konsequenz zu Werke gingen. Sebastian Drees agierte beim LTV für Florian Martin in der Abwehr. Bis zum 6:6 gelang es keinem Team, sich entscheidend abzusetzen. Durch das räumliche Verschieben der Abwehr festigte sich in der Folge das LTV-Spiel. Die folgenden Angriffsbälle der Brettorfer Akteure wurden von Sebastian Drees und Arthur Dick entschärft und dank der präzisen Vorlagen von Matti Kienast konnte Lasse Kienast variabel punkten. Nach drei Gutpunkten in Folge war der Bann gebrochen (11:8). Auch in Durchgang zwei galt für die LTV-Faustballer als oberste Devise: „Gemeinsame Abwehrarbeit durch alle Spieler. Harte und halblang geschlagene Bälle der Gegner galt es, gemeinsam zu entschärfen“, so Uwe Kienast.

Diese variable LTV-Defensivarbeit und die rechtzeitige Absprache – die zum Teil im ersten Spiel gegen Brettorf V noch fehlte – war in dieser Begegnung der Schlüssel des Erfolgs. „Es war gut zu sehen, wie sich alle Spieler anstrengten und keinen einzigen Ball aufgaben“ (Uwe Kienast).

Nach einer anfänglichen 4:1-Führung hieß es beim 11:12 dann Satzball für Brettorf. Doch der nervenstarke Matti Kienast schlug anschließend knallhart zum 12:12 auf. Spannend ging es weiter bis zum 14:14. Die letzte und entscheidende Angabe oblag dem LTV. Letztlich gelang es Arthur Dick, den entscheidenden Punkt zu machen. „Die letzten Minuten waren schon Nervenkitzel pur. Ich bin mega stolz auf mein Team“, meinte der LTV-Coach Uwe Kienast.

Lemwerder TV: Lasse Kienast, Dick, Matti Kienast, Aust, Martin, Drees.