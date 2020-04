Marßel. Einen realistischen Terminplan lässt das Coronavirus zwar nicht zu. Aber so viel ist gewiss: Auch die neue Tischtennis-Saison kommt bestimmt. Und deshalb sind die Vorbereitungen beim Damen-Regionalligisten SG Marßel bereits in eine konkrete, wenngleich bislang etwas holprige Phase eingetreten. So muss Teamchef Thomas Bienert wohl künftig auf die 15 Jahre alte Sofia Stefanska verzichten, die angeblich zu einem Drittligisten wechseln will. Und auch hinter der irischen Meisterin Sophie Early (14), die international stark beansprucht ist, steht ein Fragezeichen. Als Neuzugang vermeldet Bienert dagegen mit Faustyna Stefanska, der jüngeren Schwester von Sofia Stefanska, eine weitere hochtalentierte Jugendliche.

Die 13-Jährige vom TuS Horsten (Landkreis Wittmund), die auch für die TTG Nord Holtriem in der Landesliga spielt, belegte im vergangenen Jahr Position drei in der Rangliste der Tischtenniskreise Friesland/Wilhelmshaven und gehört nach den Worten von Thomas Bienert zu den zwölf deutschen Topspielerinnen ihres Jahrgangs. Rankingpunkte und Erfahrungen sammelte sie vor allem auf Turnieren auf Verbands- und Bundesebene. Beim 33. Grand Prix des Tischtennisverbandes Niedersachen gewann sie zum Beispiel Gold mit dem Mädchenteam des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) und Silber im Einzelwettbewerb.

Der Marßeler Coach, der die sportliche Entwicklung von Faustyna Stefanska als Vorsitzender der TTG Nord Holtriem hautnah miterlebt, ist davon überzeugt, dass die 13 Jahre alte Schülerin spielstark genug ist, um in der Regionalliga Nord zu bestehen.

Dort hatte sich ihre rund zwei Jahre ältere Schwester Sofia längst etabliert. Sie gewann in der abgebrochenen Saison im unteren Paarkreuz der SG Marßel 19 Spiele, verlor neun, kommt damit auf einen Bilanzwert von 5988 und liegt in der Bilanzwertung der Regionalliga unter 51 Spielerinnen auf Rang 14. Den zehnten Platz nimmt Marßels Spitzenspielerin Elina Vakhrusheva (7525 Punkte) vor Marßels Nummer zwei, Jennifer Bienert (7412), ein. Klara Bruns wird mit einem Bilanzwert von 1569 an 44. Position geführt, während die 14-jährige Sophie Early in der Liste nicht auftaucht. Grund: Sie hat erst einen Spieltag für die SG Marßel absolviert, wollte in der Schlussphase der Saison beim Angriff auf die Tabellenspitze noch einmal mithelfen, doch das Virus ließ es dazu nicht mehr kommen.

Gleichwohl konnte Thomas Bienert bislang davon ausgehen, dass die irische Meisterin der SG Marßel die Treue halten und weiterhin in der Regionalliga antreten wird, wenn es ihre zahlreichen internationalen Verpflichtungen zulassen. Doch vor allem die vielen Reisen könnten im Zusammenhang mit der Pandemie zu einem Umdenken bei der irischen Meisterin führen. Zusammen mit Faustyna Stefanska und deren Schwester Sofia hätte Sophie Early zu den altersmäßig wohl jüngsten Trios in einem Verein der Regionalliga Nord gehört und damit den Talentschuppen der SG Marßel vergrößert. Doch das ist nach dem absehbaren Abschied von Sofia Stefanska in Richtung 3. Bundesliga wohl hinfällig.

Thomas Bienert musste natürlich damit rechnen, dass andere Regionalligisten und Drittligisten wie Aufsteiger Torpedo Göttingen ein Auge auf die 15-Jährige geworfen haben, die in einem Internat in Göttingen ihre Schulausbildung absolviert, in der neuen Saison nun aber nicht mehr zum besten Bremer Frauen-Team gehören dürfte.

Das wurde bislang von der Ukrainerin Elina Vakhrusheva (23) angeführt. Und sie hat Thomas Bienert weiterhin als feste Größe auf dem Zettel. Was natürlich auch für seine Tochter Jennifer (24) und Klara Bruns (20) gilt. „Personell sind wir gut ausgestattet, um auch in der neuen Saison ein gewichtiges Wörtchen im oberen Drittel der Regionalliga mitreden zu können“, sagte Thomas Bienert, bevor ihn die Hiobsbotschaft erreichte, dass Sofia Stefanska die SG Marßel verlassen will. Deshalb hält er jetzt intensiv Ausschau nach einer weiteren Spielerin mit Regionalligaformat, zumal hinter dem Mitwirken von Sophie Early ein dickes Fragezeichen steht. Wann auch in der Marßeler Landskronahalle wieder Tischtennis gespielt werden kann, steht allerdings wegen der Corona-Pandemie in den Sternen. Normalerweise beginnt die Tischtennissaison im Frühherbst.