BSV-Trainer Carsten Herbst (links, neben Henning Prüße) legt bald eine schöpferische Pause ein und Tarek El-Achmar (rechtes Bild) wird aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison auf der Blumenthaler Bank Platz nehmen. (Olaf Schnell)

Blumenthal. Der sportliche Leiter der Jugendabteilung, Tarek El-Achmar macht aus dem bisherigen Trainer-Trio mit Carsten Herbst, Mike Schnäckel und Gerrit Becker, ein Quartett. Der 27-Jährige wird aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison auf der Blumenthaler Bank Platz nehmen. Nun gilt der Fokus aber erst einmal dem richtungsweisenden Match an diesem Sonnabend um 14 Uhr beim Tabellennachbarn FC Eintracht Norderstedt.

Tarek El-Achmar verfügt auch über die in der Regionalliga erforderliche Elite-Jugend-Trainer-Lizenz, die seine drei Kollegen nicht vorweisen können. Bislang griff für die Blumenthaler eine Ausnahmeregelung. „Tarek hat seine Prüfung sogar mit Bravour bestanden“, zeigt sich BSV-Jugendleiter Ramzi Mahjoub stolz.

El-Achmar war zuletzt für den jordanischen Fußballverband tätig, für den er gemeinsam mit Uli Klar vom Deutschen Fußballbund (DFB) Trainer für die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ausbildete. Vor einem Jahr kehrte der gebürtige Libanese dann nach Bremen-Nord zurück. Dieser hatte vor ein paar Jahren auch bereits Blumenthals C-Junioren trainiert.

Im Winter baute er mit seinen Kontakten wieder eine U-18-Formation der Blau-Roten in der Bremer Landesliga auf, die nun Jens Dähn und Bekim Rama führen sollen. Tarek El-Achmar ist bereits seit zehn Jahren als Coach tätig. Eine Verletzung beendete bereits in jungen Jahren seine aktive Laufbahn. „Der Blumenthaler SV liegt Tarek sehr am Herzen“, versichert Ramzi Mahjoub. Dieser hofft nach dem bereits feststehenden Abgang von Carsten Herbst nach dieser Saison zumindest auf den Verbleib von Mike Schnäckel und Gerrit Becker.

Beide wollen in Gesprächen mit Tarek El-Achmar herausfinden, ob eine Zusammenarbeit über diese Spielzeit hinaus Sinn ergibt. „Derzeit ist aber einfach keine Zeit für Gespräche. Wir konzentrieren uns jetzt ganz auf den Klassenerhalt und setzen uns dann zusammen“, berichtet El-Achmar. Ramzi Mahjob beziffert die Chancen darauf, Torwarttrainer Gerrit Becker, zu halten auf 50 Prozent. Becker selbst hat sich noch nicht dazu geäußert. Mike Schnäckel steht einer weiteren Trainertätigkeit am Burgwall über den 30. Juni dieses Jahres hinaus durchaus offen gegenüber: „Ich werde mir erst einmal anhören, wie Tarek sich das für die kommende Saison vorstellt.“ Ramzi Mahjoub hält den beiden die Türen offen: „Ich schmeiße keinen Trainer raus.“

Für Carsten Herbst ist aber definitiv im Sommer Schluss. „Ich brauche nach vier Jahren mal eine Pause“, erklärt der Polizeibeamte. Der Vater von Innenverteidiger Fabian Herbst hat nach seiner relativ langen Zeit bei den Nordbremern gewisse Verschleißerscheinungen festgestellt: „Ich habe zuletzt ein wenig den unbedingten Willen der Spieler vermisst.“

Selbst im Falle des Abstiegs wird Tarek El-Achmar wohl auch in der Saison 2018/2019 das Zepter bei den Blumenthalern schwingen. „Ich kann doch die Mannschaft nach einem Abstieg nicht einfach im Stich lassen“, gibt der BWL-Student zu bedenken. Bei einem Abstieg wolle er eine schlagkräftige Mannschaft für die Verbandsliga zusammenstellen, die dann umgehend wieder in die Regionalliga zurückkehren soll. Ramzi Mahjoub wird ihm aber im Falle des Abstiegs eine kleine Hintertür öffnen: „Wenn bei einem Abstieg ein Angebot eines anderen Regionalligisten kommt, könnte sich noch etwas anderes ergeben.“ Derzeit schreibt der E-Achmar seine Bachelorabeit im Rahmen seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Marketing.

Zwei verschiedene Taktiken

In seinen bisherigen beiden Wochen bei den Blumenthaler A-Junioren habe El-Achmar versucht, sein Team auf zwei verschiedene Taktiken der Gegner einzustellen. „Wir haben jetzt beide Optionen und können sowohl eine pressende Mannschaft als auch eine, die sich hinten reinstellt, bespielen“, betont de 27-Jährige. Er erwarte nun eine angreifende Norderstedter Formation. „Die spielt schließlich daheim und will sich dort bestimmt nicht verstecken“, vermutet Tarek El-Achmar. Er muss auf der erkrankten Henning Prüße verzichten. Dafür hat Torjäger Avni-Serdar Güngör zuletzt wieder mittrainiert und steht zumindest für eine Einwechslung bereit. „Serdar hat uns als offensive Option in den vergangenen Wochen sehr gefehlt. Für ein paar Minuten wird es wohl nun auch in Norderstedt bereits reichen“, erklärt El-Achmar. Für Norderstedt geht es in dieser Partie genau wie für die Blumenthaler bereits um sehr viel im Kampf gegen den Abstieg. Verlieren ist für beide Teams verboten. „Wir wollen natürlich die drei Punkte mitnehmen“, so Tarek El-Achmar.

Grundsätzlich traue er seiner Mannschaft sogar Siege gegen alle Konkurrenten in der Klasse zu. „Wir hätten auch gegen den Titelkandidaten SV Meppen eine Chance gehabt, wenn wir nicht so viele Verletzte zu beklagen gehabt hätten“, lässt der neue Coach wissen. Aber auch so fiel die Niederlage gegen den Zweiten mit einem 1:2 bereits sehr knapp aus.