In Rüsselsheim sicherte sich der Aufsteiger Platz eins im kleinen Finale, festigte den sechsten Platz und vergrößerte mit der Bilanz von jetzt 24 Punkten den Abstand zum Verfolger aus Bocholt. Nachdem es für die Sportler des TTK Vege­sack und der TSG Ars Nova Verden in den Runden zwei und drei nicht ­optimal gelaufen war, bereitete sich das Ars-­Nova-Team auf den vierten Bundesliga-Durchgang intensiv vor. Bei nahezu täglichen Trainingseinheiten wurde insbe­sondere an den Schwierigkeiten wie Stand- und Bodenpirouetten gearbeitet. Motiviert betrat das Team die Fläche. „Doch es gab einige technische Pannen: So wurde für uns sowohl in der Stell­probe, als auch in den beiden Turnierdurchgängen zunächst die falsche Musik angespielt“, berichtete TTK-Pressesprecher Daniel Erben. Dadurch ließ sich das Team Ars Nova nicht aus der Ruhe bringen und präsentierte sich im Vergleich zu den vorherigen Turnieren mit einer deutlichen Leistungssteigerung. Trotz eines fast fehlerfreien Durchgangs reichte es nicht für den erhofften Start im großen Finale. Im „Kleinen“ sprang dann Rang eins heraus.