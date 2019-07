Schwanewede. Geschafft! Am Donnerstag wurde das leidliche Rennen und Gewichte stemmen endlich um zusätzliche Komponente erweitert: Das Trainieren mit dem Ball.

Schon zum Auftakt ließ der HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz drei Teams á fünf Spieler im so genannten „Überschlagspiel“ kreuz und quer durch die Halle angreifen, was angesichts des üppigen Kaders auch für ihn ein völlig neues Gefühl war. „Das war schon geil", bilanzierte der Coach recht angetan.

Damit sein 20-köpfiger Kader inklusive der neun Neuzugänge schnell zueinander findet, lässt er mit den Testspielen nicht lange auf sich warten. Die „Schwäne“ messen sich schon am Dienstag um 20.10 Uhr mit dem Ligakonkurrenten HC Bremen, am Donnerstag steht um 19 Uhr mit dem Landesligisten SVGO der nächste Gegner in den Startlöchern. Beide Spiele finden in der Weser-Geest-Halle statt. Am nächsten Sonnabend geht es dann auch schon weiter zum Turnier der HG Norderstedt.

„Ich will jetzt viele weitere Erkenntnisse sammeln", sagt Szwalkiewicz. Vor allem aber soll sich sein neues Team einspielen. Während der Kader des Oberliga-Novizen nun nahezu komplett trainieren kann, wird ein Schlüsselspieler den kompletten August fehlen. Der Rückraumshooter Marc Blum hat von seinen Eltern zum Geburtstag eine Reise quer durch Amerika geschenkt bekommen, sodass dieser seiner Mannschaft erst zum Saisonstart gegen den ATSV Habenhausen wieder zur Verfügung stehen wird: „Das ist für Marc natürlich ein tolles Geschenk“, betont Szwalkiewicz, „für unsere Saisonvorbereitung ist es jedoch eine Katastrophe“, schränkt er ein.