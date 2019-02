Vegesacks Abdullah Basdas (Mitte, hier im Spiel gegen den Blumenthaler SV) markierte im Testspiel gegen den SV Blau-Weiß Bornreihe den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. (Christian Kosak)

Vegesack. Am Sonnabend, 16. Februar, setzt der Fußball-Bremen-Ligist SG Aumund-Vegesack seine Saison fort – mit einem Heimspiel gegen den Drittplatzierten TuS Schwachhausen und so ist es nicht verkehrt, wenn man sich mit Testspielen in eine gute Form bringt. Zuletzt hatten die Nordbremer auf dem Vegesacker Kunstrasenplatz den niedersächsischen Fußball-Landesligisten SV Blau-Weiß Bornreihe zu Gast und behaupteten sich hier mit 2:1 (0:1).

„Wir haben gerade die ersten 25 Minuten schwer ins Spiel gefunden. Der Wille war bei uns da, aber man hat gemerkt, dass vom erneuten Boxtraining am Donnerstag die Beine echt schwer waren“, berichtete der SAV-Trainer Björn Krämer. Je länger aber dieses Spiel dauerte, fand der Gastgeber immer besser in seinen Rhythmus. „Wir haben in der zweiten Halbzeit kaum Torchancen zugelassen. Letztlich ging das Ergebnis dann so auch in Ordnung. In den ersten 45 Minuten hatte Bornreihe aber schon die besseren Möglichkeiten“, meinte Krämer.

Nach einem langen Ball der Bornreiher über die rechte Vegesacker Abwehrseite – „da hat der Gast den Ball gut in die Tiefe gespielt, ihn klatschen lassen und per Lupfer über unsere Abwehr gehoben“ (Krämer) – hieß es aus Gastgeber-Sicht 0:1. Ferdi Uslu war zwar noch in der Nähe „und hätte den Gegenspieler mit Sicherheit irgendwie vernünftig am Torschuss hindern können“, so Krämer. Da auch der herauseilende SAV-Schlussmann Florian Schäfers nicht mehr an das Spielgerät kam, lag das Nordlicht in Rückstand – weitere Chancen verhinderte Schäfers.

Übrigens wurde Tormann Schäfers in der zweiten Halbzeit von Justice Abban abgelöst (55.) und dieser konnte auf der anderen Seite sich über die beiden entscheidenden zwei Treffer freuen. Mit einem verwandelten Elfmeter durch Abdullah Basdas markierten die Vegesacker Bremen-Liga-Akteure den 1:1-Ausgleich und das zweite Tor erzielte Alexander Schlobohm zum 2:1-Endstand.

Unterm Strich betonte Björn Krämer, dass einige Spieler in der Vorbereitung schon die Chance nutzen konnten. „Ich werde nun aber nicht vor dem Spiel gegen Schwachhausen verraten, um welche Akteure es sich handelt. Es sind nicht mehr viele Positionen offen, aber wir sind nun alle enger beieinander. Das ist gut. Wir hatten zu Beginn der Vorbereitung schon viele Verletzte und jetzt ist der Kader wieder sehr groß“, freut sich Björn Krämer.

Bereits am Dienstag bestreiten die Nordbremer nun den nächsten freundschaftlichen Heim-Vergleich gegen den Bremer Landesligisten FC Union 60 (Tabellenzweiter). „In diesem Spiel kann noch die eine oder andere 50:50-Entscheidung sich auswirken. Wir wollen auch in dieser Partie noch einmal unseren Spielaufbau verbessern. Wir hatten in den letzten drei Begegnungen sehr hohe Ballbesitzphasen – sind selber auch in der Lage, spielerische Lösungen zu finden und uns Torchancen zu erspielen. Wir müssen uns jetzt aber noch gegen tief stehende Gegner verbessern“, äußerte sich Björn Krämer.