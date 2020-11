In der Saison 2015/16 schlug Thorsten Kleinert schon einmal für die SG Aumund-Vegesack auf, damals in der Landesliga Lüneburg im mittleren Paarkreuz – und verlängerte nach einer erfolgreichen Rückrunde sein Tischtennis-Gastspiel beim SAV-Team für eine weitere Spielzeit. Aus privaten und beruflichen Gründen verabschiedete sich der 56-Jährige dann und legte eine schöpferische Pause ein – bis es nun ein erfolgreiches Wiedersehen gab.

Dank Corona muss Kleinert aber die Pause bis mindestens Ende November verlängern. Das ist umso ärgerlicher, spielt der von Bassum in die Überseestadt gezogene Tischtennis-Spieler inzwischen für die Nordbremer in der Bezirksoberliga Herren West wieder einen guten Ball. Inzwischen hinter Jakob Guzmann ins obere Paarkreuz aufgerückt, absolvierte der Stadtbremer in dieser Saison 2020/21 vier Begegnungen, sammelte 5:3 Punkte und hatte so großen Anteil, dass die SG Aumund-Vegesack mit 8:4 Zählern den zweiten Tabellenplatz einnimmt.

Gibt es eigentlich Veränderungen bei den Vegesackern zwischen diesen beiden Kleinert-Auftritten? „Ja, es geht nicht mehr ganz so ernst zu. Es ist nicht mehr die gleiche Spielklasse, und der Leistungssport-Gedanke ist nicht mehr so hoch“, meinte Kleinert. Und im personellen Bereich hat sich auch etwas geändert, oder? „Ja. Jakob Guzmann hat beim ersten Gastspiel noch zu 100 Prozent gespielt und der Ex-SAVer Gerrit Meyer, der wie ich aus dem Leistungssport kommt, auch. Es wurde damals alles etwas strenger gehalten, wie zum Beispiel Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Das ist bei uns jetzt alles, auch altersbedingt, etwas Aufgeweichter. Wenn jetzt ein Spieler erst eine halbe Stunde vor Spielbeginn zum Punktspiel kommt, ist das halt auch so. Dann wird nicht mehr gemeckert“, so Kleinert, der aber in einem Atemzug betont, dass seine Teamkollegen immer noch stets siegen wollen.

Thorsten Kleinert spielte einst in der Oberliga (Ostwestfalen-Lippe/Landkreis Herford) beim TTC Mennighüffen an Position drei. Zurück zum personellen Bereich, wo sich bei den Vegesackern natürlich noch mehr geändert hat. „Stimmt. Gregor Grzesik ist nicht mehr da, dafür ist Tobias Burkhardt in der Mannschaft. Gerrit Meyer ist nicht mehr dabei, dafür ist Christopher Uhlig im Team. Und Jakob Guzmann haben wir jetzt auch ein bisschen überredet, mehr Spiele für uns zu bestreiten. Er scheint auch zu merken, dass es gar nicht zu doof ist, am Freitagabend zum Tischtennis zu gehen, und nicht zu Hause rumzusitzen. Vielleicht hat es ihn auch motiviert, dass ich mehr für die SAV im Einsatz bin“, berichtet Kleinert, der sich auch freut, dass er inzwischen eine wesentlich kürzere Anreise zu seiner Spielstätte in Bremen-Nord hat. „Die Fahrt nach Vegesack dauert rund 25 Minuten, das ist natürlich nichts. Das ist ja, wie mit dem Fahrrad nach nebenan fahren“, meint Kleinert.

Nach seinem Umzug in die Überseestadt hätte Thorsten Kleinert sich durchaus für einen anderen Tischtennis-Verein entscheiden können, doch war das SAV-Team seine erste Wahl. "Hauptgrund war, dass meine Tochter Emily in der Jugend bei den Vegesackern eine Zweitspiel-Berechtigung bekam und dort für den Verein bei den Meisterschaften mitwirken kann. Die 15-Jährige kam in Niedersachsen sportlich in ihrer Altersklasse irgendwie nicht richtig weiter. "So entstand bei uns die Idee, ihre Hauptspielberechtigung im Jugendbereich nach Bremen zu verlagern, weil wir hier ja auch wohnen. Ihre Damenspiel-Berechtigung bleibt weiter beim Verbandsligisten TSV Heiligenrode – mit ihrer Mutter Denise zusammen", sagt Thorsten Kleinert.

Als Doppelpack angeboten

Die Kleinerts haben sich bei den Vegesackern bereits im vergangenen Jahr quasi zur Halbserie als Doppelpack angeboten und die Nordlichter gaben sofort ihr Ja-Wort. „Marcus Kunte (Mannschaftsführer, Anm. d. Red.) hat mich damals gefragt, ob ich wieder Lust hätte, ein paar Spiele für die Vegesacker zu bestreiten. Da Marcus immer sehr nett fragt, habe ich mich letztlich dafür entschieden freitags mitzuwirken.“ Nach wie vor hat die Betreuung seines Sohnes Daniel, der beim TSV Schwarzenbek in der 3. Bundesliga Herren Nord im oberen Paarkreuz spielt, wie schon damals beim ersten Gastspiel bei der SG Aumund-Vegesack, Priorität. „In Schwarzenbek bin ich auch noch als Coach in der 3. Liga engagiert. Also wenn alle Kleinerts am Wochenende spielen, bleibt für mich selber nicht mehr viel Zeit übrig. Die SAV-Spiele sind aber so gelegt, dass es drumherum passt“, so Thorsten Kleinert.

Nun kann aber Corona einen dicken Strich durch diese Terminplanung machen. „Dann muss Marcus Kunte eben wieder etwas zaubern, weil wir für die Rückrunde noch keine Termine haben. Unsere Heimspiele in Vegesack sind bei mir am Freitag eigentlich immer gesichert.“

Als Perspektiv-Spieler sieht sich Thorsten Kleinert inzwischen allerdings nicht mehr. „Die Spielklasse wird ohne Training jetzt auch nicht wirklich besser. Die Erfolgsaussichten in den einzelnen Spielen sinken so schon von Woche zu Woche. Ich muss auch mal gucken, wie Corona überhaupt das Ganze wieder verlangsamt. Dann ist auch die Frage, wie viel Lust meine anderen Spielkollegen noch haben. Einen weiteren Wechsel plane ich allerdings nicht mehr, weil meine sportlichen Ambitionen im spielerischen Bereich nicht mehr die höchsten sind. Mir geht es eher darum, dass meine Frau ihre Spielklasse hält, und meine Tochter irgendwann da heranreicht“.

Und was hat sich Thorsten Kleinert als Ziel gesetzt? „Im Vorfeld der Saison wollten wir nicht absteigen. Da Jakob Guzmann dreimal mitgespielt hat, haben wir auf einmal 8:4 Punkte. Aber das verändert nun nicht unser Ziel, nicht abzusteigen.“