Thorsten Kleinert zieht sich wieder das SAV-Trikot über. (WK)

Vegesack. In heimischer Umgebung treffen die Spieler um Mannschaftsführer Marcus Kunte in der Sporthalle Gerhard-Rohlfs-Oberschule auf den Tabellendritten TTC Hutbergen (Beginn 20.15 Uhr) und können dann ihre bisher gute Saison fortsetzen.

Im personellen Bereich ist beim Zweitplatzierten SAV vor dem Rückrundenstart noch etwas Bewegung gekommen. Da Thorsten Kleinert, der bereits in der Saison 2016/17 in Vegesack an der Platte stand, wieder zum Kader der Nordbremer stieß (nimmt die Position drei ein), zieht sich Gregor Grzesik künftig das Trikot der zweiten Mannschaft in der Bremen-Liga über. Wie vom Pressesprecher des SAV-Teams, Klaus-Peter Lenz, aber zu erfahren war, wird Kleinert – der zuletzt beim TSV Heiligenrode III in der 1. Bezirksklasse 8 im Einsatz war – wohl nur seine Pflichtpartien für die Nordbremer bestreiten.

„Klaus Malorny und Christian Wantoch sind zudem in der Dritten gemeldet und spielen auch in der zweiten Mannschaft. Wir schöpfen eben das aus, dass wir alle Teams am Laufen halten. So haben in der Rückrunde einige Spieler zum Teil eine Doppelbelastung zu bewältigen“, meinte Klaus-Peter Lenz, der persönlich von dieser Entwicklung nicht gerade begeistert ist. „Vor der Saison sollte unbedingt die vierte Vegesacker Mannschaft am Punktspielbetrieb teilnehmen und das ist nun die Folge davon. Ich finde diese Entscheidung schon etwas problematisch.“

In Sachen Sprung in die nächste höhere Liga gehen die SG Aumund-Vegesack I und II durchaus aussichtsreich ins Rennen. „In beiden Ligen ist es aber sehr eng. Und am Saisonende müssen wir dann sehen, wo für uns die Reise hingeht. Wenn die erste Mannschaft um den Aufstieg mitspielt, wäre es natürlich megageil, wenn die zweite Garnitur in die Bezirksliga zurückkehrt – alleine für den Unterbau. Also am besten beide Mannschaften hoch oder keine“, ergänzte Klaus-Peter Lenz vor dem Rückrundenstart.