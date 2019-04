Thorin Helfers (am Ball) stabilisierte die "Schwäne"-Abwehr nach seiner Einwechselung entscheidend. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede. Die Verbandsliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen haben sich den Ball sozusagen selbst auf die Siebenmeterlinie gelegt, jetzt muss er nur noch verwandelt werden. Die Freude war beim Liga-Primus nach dem 36:25 (13:12)-Auswärtssieg über den TvdH Oldenburg riesig, schließlich kann er den Meistertitel am kommenden Sonnabend zu Hause gegen den TuS Bramsche perfekt machen. Den „Schwänen“ reicht sogar ein Zähler gegen das abgeschlagene Schlusslicht zum Titelgewinn. Das dürfte nach dem 33:21-Hinspielerfolg zu einer reinen Formsache werden.

„Darauf haben wir von Anfang an ganz lange hingearbeitet“, freut sich HSG-Coach Andreas Szwalkiewicz über die unglaubliche Zielstrebigkeit seines Teams. Das ist mittlerweile seit 23 Spielen in Folge ungeschlagen (44:2 Zähler in Serie) und kann sich dafür nun am kommenden Sonnabend in eigener Halle die Krone aufsetzen.

Sieben Blum-Tore in 30 Minuten

Im ersten Durchgang in Haarentor waren die Gäste allerdings meilenweit von einem meisterlichen Auftritt entfernt. Denn während die Hausherren im Abstiegskampf brannten und um jeden Zentimeter Boden kämpften, bekam der Spitzenreiter in der Abwehr keinen Zugriff auf den Tabellenzehnten. Erschwerend kam hinzu, dass die HSG Schwanewede/Neuenkirchen im Angriff zu viele Torchancen leichtfertig vergab, sodass ihre Halbzeitführung mit 13:12 äußerst bescheiden ausfiel. Die hatte sie vor allem ihrem effektiv abschließenden Rückraumschützen Marc Blum zu verdanken, der sieben seiner neun Tore vor der Pause markierte.

Andreas Szwalkiewicz war von der Leistung seiner Mannen derart bedient, dass er ihnen in der Kabine eine Gardinenpredigt hielt. „Die erste Hälfte war gruselig. Abgesehen von unserer Auftaktniederlage in Haren waren das die wohl schlechtesten ersten 30 Minuten der gesamten Saison“, bemängelte der HSG-Coach. Man muss seinem Team aber zugute halten, dass unter der Woche vier Spieler aus der ersten Sieben aus den verschiedensten Gründen nicht trainieren konnten. Das wirkte sich zusätzlich hemmend auf den Auftritt des Tabellenführers aus. Genug gemeckert, schließlich reichte den „Schwänen“ eine solide zweite Hälfte zum klaren Sieg. „Wir haben mit unserer Abwehr den Grundstein dafür gelegt“, stellte „Andi“ Szwalkiewicz letztlich doch noch zufrieden fest.

Genauer gesagt war es vor allem Thorin Helfers, der nach seiner Einwechslung ins Deckungszentrum zum Turm in der Schlacht wurde. Der 20-Jährige blockte rund ein Dutzend Oldenburger Würfe ab, außerdem schob er die Lücken in der HSG-Abwehr beständig zu. „Das war schon Weltklasse“, lobte Szwalkiewicz. Auch der auf die halbrechte Verteidigungsposition gestellte Kapitän Mirko Ahrens gefiel, da er nun zusammen mit Karlo Oroz und Thorin Helfers den Wirkungskreis des brandgefährlichen ehemaligen Jugendbundesliga-Shooters Niclas Hafemann (4 Tore) wirkungsvoll einengte. Dadurch kam die Schwaneweder Kontermaschinerie ins Laufen und legte über das 17:13 (Karlo Oroz) bis zum 21:14 von Tim Paltinat einen 8:1-Run innerhalb von nicht einmal acht Minuten hin.

Danach hielt der designierte Aufsteiger den abstiegsgefährdeten Gastgeber sicher in Schach und erhöhte den Vorsprung durch den Treffer von Mirko Ahrens zum 30:20 erstmals auf zehn Tore (50.).