Der TSV Lesum-Burgdamm (blaues Trikot) blickt auf ein gut gelungenes, internationales Floorball-Event zurück. (Christian Kosak)

Lesum. Dank einiger bärenstarker Neuzugänge hat sich das Niveau beim internationalen Floorball-Festival des TSV Lesum-Burgdamm auch erheblich erhöht. Dies bekam auch der dreimalige Sieger und Titelverteidiger UHC Kerzers Müntschemier aus der Schweiz zu spüren. Dieser verpasste als Vierter der Vorrundengruppe A das Halbfinale und musste sich nach einer 0:3-Pleite gegen den TSC Wellingsbüttel aus Hamburg sogar mit dem achten Platz zufriedengeben.

„So schlecht haben die Schweizer noch nie bei uns abgeschnitten. Aber unsere Vorrundengruppe war auch besonders stark“, teilte Lesums Spartenleiter und Trainer Thorsten Steiert mit. Sein Team besiegte in der Vorrunde auch erstmals den UHC und schnupperte sogar an einer Qualifikation für die Vorschlussrunde. Doch Niederlagen gegen den späteren Turniersieger Teutonia Bielefeld und I AM FLOORBALL aus Lettland machten den Gastgebern diesbezüglich einen Strich durch die Rechnung. Da nützten am Ende selbst Erfolge über die Bremen Alt-Stars vom TV Eiche Horn Bremen und gegen den Paradise City Floorball-Club aus Belgien nichts mehr. Die Belgier belegten abgeschlagen ohne Punktgewinn den letzten Gruppenplatz.

„Bei denen steht aber auch der Spaß an erster Stelle. Sie hatten einen Haufen Mädels dabei und haben schon wieder den Party-Pokal gewonnen, weil der Verein einfach am besten feiern kann“, sagte Steiert.

Echte Bereicherungen

In der anderen Gruppe erwiesen sich die Franzosen von Caen-Floorball sowie das Team Stockholm aus Schweden als echte Bereicherungen der Veranstaltung. Wenngleich sich die Stockholmer famos präsentierten, mussten sie doch den Franzosen den Gruppensieg überlassen. Im Kampf um die dritte Position kam es zu einer Premiere.

Weil der TSC Wellingsbüttel und die Secret Agents aus den Niederlanden das gleiche Punkt- und Torverhältnis aufwiesen, musste erstmals das Los über die Platzierung entscheiden. Die „Geheimagenten“ setzten sich hier durch. Die Grizzlys Salzwedel und der Herning Pirates Floorball-Club aus Dänemark zierten in dieser Gruppe das Tabellenende. „Ich hatte die Dänen stärker erwartet“, zeigte sich Thorsten Steiert überrascht. Im Spiel um Rang elf besiegten die Nordländer dann aber wenigstens den Paradise City Floorball-Club mit 3:1. Neunter wurde das Alt-Star-Team dank eines 4:2-Erfolges über die Grizzlys Salzwedel. „Das Alt-Star-Team war aber doch nicht so gut besetzt wie vermutet“, teilte Steiert mit. Die Lesumer Akteure führten im Ringen um den fünften Platz gegen den TSC Wellingsbüttel bereits mit 2:1. Doch dann drehten die Hamburger den Spieß noch um. Zwei Sekunden vor der Schlusssirene zog dabei eine TSC-Spielerin von der Mittellinie ab und bescherte ihren Farben somit noch Rang fünf. „Das war natürlich sehr ärgerlich“, betonte Thorsten Steiert.

Erstmals wurde kein einziges Match der Finalrunde am zweiten Turniertag im Neunmeter-Schießen entschieden und ein Schweizer musste am zweiten Tag mit einer Verletzung passen. „Sein Knie war über Nacht stark angeschwollen“, ließ Steiert wissen. Eine Akteurin des TSC Wellingsbüttel biss dagegen auf die Zähne. Sie hatte sich am Vortage den großen Zeh aufgeschlagen und setzte das Turnier zunächst geschützt mit Panzertape in Badeschlappen fort.

Am nächsten Tag trug sie aber wieder Sportschuhe. Im ersten Halbfinale behauptete sich Teutonia Bielefeld mit 3:2 gegen Caen-Floorball. Im anderen Semifinale unterlagen die Letten überraschend dem Team Stockholm mit 2:3. „Die Letten waren ganz heiß auf den Turniersieg und hatten sich am Tag vor der Veranstaltung sogar noch extra in der Halle an der Bördestraße eingespielt“, informierte Thorsten Steiert.

Mit einem 4:2-Sieg über Caen feierte I AM FLOORBALL aber im Spiel um Platz drei einen versöhnlichen Abschluss. Der Dritte stellte auch mit Romualds Paulovics den Torschützenkönig. Dieser erzielte sagenhafte 13 Treffer, vier alleine beim 5:2-Sieg in der Vorrunde gegen den Titelverteidiger.

Lesums Bastian Kansmeyer bejubelte mit acht Treffern einen achtbaren dritten Rang in der Torjägerliste hinter dem Letten Janis Alps (9). Weil dessen Mutter in der Nacht vor dem ersten Turniertag verstarb, hielten die Gastgeber eine Schweigeminute nach der Eröffnungszeremonie ab. Im Endspiel verwies Teutonia Bielefeld das Team Stockholm mit 2:1 in die Schranken.

„Die Bielefelder wollten nach einem dritten und einem zweiten Platz in den vergangenen Jahren auch mal ganz vorne landen“, so Steiert. Mit Marcus Rüffer jubelte dabei auch ein Lesumer. Dieser half neben Spielern aus Horn und Lilienthal bei Bielefeld aus. Im Jahr zuvor hatte Lesums Keeper Andreas Krüger noch den Turniersieg mit dem UHC Kerzers Müntschemier gefeiert.

Auch Tischfußball gespielt

Die Schweizer heimsten dann aber doch noch einen neuen Titel ein. Sie entschieden schließlich das Tischfußball-Turnier vor den Franzosen und dem TSC Wellingsbüttel zu ihren Gunsten. „Ein richtiger Trost schien das aber nicht zu sein“, so Steiert. Bis auf die Knie- und die Zehenverletzung blieben die Nordbremer ansonsten von Blessuren verschont.

„Das habe ich bei Fußball-Turnieren leider schon ganz anders erlebt“, berichtete Thorsten Steiert. Auch die Auslosung zur ersten Runde um den deutschen Floorball-Pokal sei reibungslos in der Lesumer Halle über die Bühne gegangen. Der TSV Lesum-Burgdamm befand sich aber nicht im Lostopf.

„Seitdem wir einmal eine Strafe von mehr als 200 Euro wegen Nichtantretens bei einem Verein in Ostdeutschland kassiert haben, beteiligen wir uns nicht mehr an dem Wettbewerb“, sagte der Abteilungsleiter. Dieser kündigte auch bereits eine siebte Auflage des Festivals für das nächste Jahr an.