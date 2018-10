Der "Schwäne"-Akteur Niels Huckschlag (Mitte) zog sich mit seinen Teamkameraden im Pokal gegen Habenhausen achtbar aus der Affäre. (Olaf Kowalzik)

Schwanewede. Was für ein Kampf, was für eine Stimmung! Die Verbandsliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen haben dem favorisierten Oberligisten ATSV Habenhausen in der zweiten Pokalrunde Niedersachsen/Bremen über 40 Minuten kräftig auf den Zahn gefühlt (21:21). Am Ende warfen sich die Stadtbremer dennoch mit einem überlegenen 36:25 (17:17)-Auswärtssieg in die nächste Runde.

Der HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz war mit der Leistung seiner Mannschaft trotzdem rundum zufrieden. „Uns war ja schließlich allen klar, dass bei uns schon vom Anfang bis zum Ende alles hundertprozentig klappen müsste, um in solch einem Spiel erfolgreich sein zu können“, sagte er. Nichtsdestotrotz erhielten er und seine Spieler von den Zuschauern reichlich anerkennendes Schulterklopfen. Außerdem versüßten den „Schwänen“ 205 Euro an Pokaleinnahmen den sehr engagierten Auftritt.

„Dafür haben wir jetzt ein spielfreies Wochenende mehr, um die vielen kleinen Verletzungen auskurieren zu können“, sieht der HSG-Coach das Ausscheiden als positiv an. „Wenn wir das nutzen und in den Punktspielen bis zum Jahreswechsel alles gewinnen, dann ist mir das natürlich noch viel lieber.“

Vor über 400 Fans

Die Rückkehr von Matthias Ruckh, Lukas Feller, Fabian Rojahn, Kai Rudolph und Daniel Sommerfeld an ihre ehemalige Wirkungsstätte elektrisierte in Schwanewede trotz besten Grillwetters die Massen. Über 400 Neugierige fanden sich in der Halle ein und sorgten damit für Fantags-Atmosphäre. „Es war eine super Stimmung, das Publikum hat uns gut gepusht“, lobte Andreas Szwalkiewicz den unterstützenden Lärmpegel in der Arena.

Der ebbte auch nicht ab, als die Hausherren über 2:6 mit 6:11 ins Hintertreffen gerieten (15.). Bis dahin hatte der Oberliga-Absteiger vor allem im gebundenen Spiel mit dem hochaufgeschossenen 6:0-Abwehrbollwerk der Satdtbremer schon große Probleme gehabt. Die Idee des Schwaneweder Co-Trainers Dennis Graeve, die ATSV-Deckung anschließend mit zwei Kreisläufer auseinanderzureißen, fruchtete. Der aufs Feld gekommene Jannis Molzahn sorgte in der ATSV-Verteidigung zusammen mit Fabian Hartwich für reichlich Unruhe, „in unser Spiel war aber auch der Schlendrian gekommen“, kommentierte der Habenhauser Trainer Matthias Ruckh die folgende Phase bis zur Pause.

Wie auch immer: „Die Halle kommt“, schallte es von Thomas Hannemann und Jan-Peter Lemke aus der Hallensprecherkabine, als Tim Paltinat, Karlo Oroz sowie Niels Huckschlag zum 9:11 aufschlossen und „Palle“ Paltinat den Spieß rund drei Minuten vor der Pause sogar zum 16:15-Vorsprung umdrehte. Da hatte der Lärmpegel in der Halle längst die Phonzahl eines startenden Jets am Bremer Flughafen erreicht, während sowohl Daniel Sommerfeld als auch Olaf Abshagen zwischen den ATSV-Pfosten kaum noch etwas an die Finger bekamen. Beim 17:17 wurden die Seiten gewechselt. Beim 21:21 von Karlo Oroz befand sich der Gastgeber zum letzten Mal mit den Habenhausern auf Augenhöhe (39.). Danach setzte sich das Spiel des Drittliga-Absteigers durch, der auch seine konditionellen Vorteile eiskalt ausspielte.

„Bis dahin hatte meine Mannschaft ein super Spiel gemacht“, lobte „Andi“ Szwalkiewicz. Dem angeschlagenen Kader des Gastgebers ging schließlich immer mehr die Puste aus, was gut am klatschnassen Trikot von Niels Huckschlag zu sehen war. „Hucki“ ackerte in Angriff und Abwehr gewaltig und übernimmt seit der Verletzung von Mirko Ahrens zunehmend die Führungsrolle. „Er ging schon auf dem Zahnfleisch“, sagte sein Trainer, der auch „Molli“ Molzahn mit einer verstauchten Hand auswechseln musste. „Unsere Gäste hatten dagegen quasi noch einmal eine erste Garnitur auf der Bank sitzen“, stellte Andreas Szwalkiewicz fest.

Und da beim ATSV Habenhausen auch Daniel Sommerfeld im Tor immer stärker wurde, zog der Gast mit einem Neunerpack innerhalb von 14 Minuten vorentscheidend auf 30:21 davon (53.). Jubel brandete im Publikum trotzdem auf, als der in der Schlussviertelstunde eingewechselte A-Jugendliche Nick Ohlandt drei Tore bei drei Versuchen von Linksaußen erzielte. „Jetzt müssen wir das, wie wir uns wieder ins Spiel zurückgekämpft haben, weiter mit in die Liga nehmen“, wünscht sich Andreas Szwalkiewicz von seinem Team.

Weitere Informationen

Verbandspokal Männer, 2. Runde

HSG Schwanewede/N. - ATSV Habenhausen 25:36 (17:17)

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Steffens, Köster: Paltinat (5), Hanser, Huckschlag (3), Hartwich (2), Molzahn, Ohlandt (3), Mechau (5/2), Blum (2), Oroz (5), Wallrabe

Zuschauer: 400

Siebenmeter: 5/2:6/6

Zeitstrafen: 3:2 ELO