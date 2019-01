Das gemischte Doppel des Badminton-Weserligisten SG Aumund-Vegesack mit Jörg Rathmann und Ines Reinhardt (Bild) sicherte den noch fehlenden fünften Punkt gegen den Drittplatzierten 1. Bremer BC und belegt nun den zweiten Tabellenplatz. (Christian Kosak)

Vegesack. Die Nordbremer weisen aber gerade einmal zwei Minuspunkte weniger auf als der Sechste SG Geestemünde. Als ernsthaften Verfolger des Spitzenreiters Polizei SV Bremen III können sich die Akteure um Kapitän Carsten Flöter angesichts eines Rückstandes von zwölf Punkten auf den Ersten auch nicht bezeichnen.

„Trotz unserer knappen Niederlage im Doppel war es ein gutes Spiel“, äußerte sich Carsten Flöter nach der Schlappe im Herren-Doppel an der Seite von Udo Bätjer gegen Küspert/Hamann. Im anderen Herren-Doppel profitierten die Gastgeber dann auch ein wenig davon, dass der Gast mit Jonas Rahlf einen Ersatzmann aufbieten musste. „Dadurch war der 1. Bremer BC schon ein wenig geschwächt“, räumte Flöter ein.

Flöter: Gute Alternative

Beim Heimteam feierte mit Max Freitag ein Neuzugang sein Debüt, der bis vor zwei Jahren selbst ausgerechnet für den 1. Bremer BC aufgelaufen war. „Dann hat Max zwei Jahre nichts gemacht. Aber mit dem Badminton ist es wie mit dem Rauchen. Wenn man einmal damit angefangen hat, kann man nur schwer aufhören“, sagte Carsten Flöter.

Max Freitag war eigentlich bereits von Anfang an fest im Team eingeplant, stand aber eben erst jetzt zur Verfügung. „Max hat sich hervorragend geschlagen und ist eine sehr gute Alternative für Philipp Bätjer, der sich noch auf Reisen befindet“, ließ Flöter wissen. Zusammen mit Jörg Rathmann bezwang Freitag die Kombination mit Daniel Müller und Jonas Rahlf ziemlich souverän.

Der Vegesacker Max Freitag ließ auch in seinem Einzel gegen Jonas Rahlf nur wenig anbrennen. In den nächsten Partien muss aber wieder Paul Völtz aus dem zweiten Team aushelfen, weil Freitag privat verhindert ist. Im Damen-Doppel hatten Vegesacks Nicole Wohlert und Ines Reinhardt nur wenig Mühe, Svenja Frieß und Ilona Ludwig in die Schranken zu verweisen. „Das war schon sehr souverän“, berichtete Carsten Flöter. Udo Bätjer hatte in seinem Einzel gegen Flinx Küspert aber nur wenig zu melden.

Rathmann/Reinhardt setzen sich durch

Dafür machte das gemischte Doppel mit Jörg Rathmann und Ines Reinhardt den noch fehlenden fünften Punkt zum Sieg gegen Daniel Müller und Svenja Frieß perfekt. Rathmann/Reinhardt brachten in der umkämpften Partie in beiden Durchgängen aber gerade einmal die beiden nötigen Zähler Abstand zwischen sich und den Widersachern. Der zweite Satz ging dabei sogar in die Verlängerung. Carsten Flöter konnte angesichts des bereits feststehenden Sieges ganz entspannt in sein Einzel gegen Marco Hamann gehen.

„Ich wollte aber dennoch meinen Sieg ergattern“, versicherte Flöter. Dieser habe sich nach einem überstandenen grippalen Infekt auch wieder besser gefühlt. Dies stellte er auch mit dem Gewinn des ersten Abschnitts eindrucksvoll unter Beweis. Sein Kontrahent wendete das Blatt aber im Anschluss noch mit zwei knappen Satzgewinnen. „Mein Gegner hat letztendlich die entscheidenden Punkte geholt. Deshalb hat es für mich nicht ganz gereicht“, bilanzierte Carsten Flöter.

SG Aumund-Vegesack – 1. Bremer BC 5:3: Flöter/Udo Bätjer – Küspert/Hamann 20:22, 17:21; Rathmann/Freitag – Müller/Rahlf 21:18, 21:10; Wohlert/Reinhardt – Frieß/Ludwig 21:9, 21:14; Flöter – Hamann 21:17, 19:21, 19:21; Udo Bätjer – Küspert 11:21, 15:21; Freitag – Rahlf 21:6, 21:12; Wohlert – Ludwig 21:11, 21:9; Rathmann/Reinhardt – Müller/Frieß 21:19, 22:20 KH