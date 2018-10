Katharina Belopotocanova traf zum Spiel beim TTC Berlin Neukölln verspätet ein, und somit verlor die SGM ein Doppel kampflos. (Christian Kosak)

Marßel. Mindestens zwei Punkte sollten von der Reise nach Berlin mitgebracht werden. Mehr war für die Tischtennis-Regionalliga-Frauen der SG Marßel auch nicht drin. Während sie sich beim starken Aufsteiger TTC Berlin Neukölln einen 8:5-Sieg erkämpften, mussten sie beim Tabellenführer TTC Berlin Eastside II mit 4:8 die Segel streichen. Marßels Teammanager Thomas Bienert hatte sich zwar eine bessere Punktausbeute erhofft, zeigte sich aber insgesamt mit den Leistungen seines Teams zufrieden.

In dem sich Neuzugang Sofia Stefanska schnell akklimatisiert hat. Die 14-Jährige bewies als Einzelspielerin und im Doppel, dass sie in der Regionalliga mithalten kann. Gegen Neukölln zeigte sie zudem Standvermögen und setzte sich als Marßels Nummer vier gegen Jennifer Schmidt (Nummer zwei) und Mareike Jünemann (Nummer drei) nach fünf Sätzen mit 3:2 durch. Und an der Seite von Marßel Spitzenspielerin Elina Vakhrusheva gewann sie das Doppel gegen die Eastside-Paarung Arina Spektor/Vera Stuckert glatt mit 3:0. Drei der 13 Marßeler Punkte aus beiden Spielen gingen also auf ihr Konto.

Dass die Nordbremerinnen beim TTC Berlin Neukölln die Oberhand behielten, hatten sie vor allem ihrem Kampfgeist und einer guten Moral zu verdanken. Denn zum Auftakt, so Thomas Bienert, „lief es richtig blöd“. Grund: Weil Marßels Nummer zwei, Katharina Belopotocanova, wegen einer Busverspätung nicht rechtzeitig in der Halle an der Karlsgartenstraße eintraf, konnte sie nicht in den Doppelspielen eingesetzt werden. Und ihr erstes Einzel gegen Neuköllns Topspielerin verlor sie in vier hart umkämpften Durchgängen mit 1:3.

Belopotocanova neben der Spur

Von der ersten Minute an voll konzentriert ging dagegen Elina Vakhrusheva zu Werke. Sie musste sich zwar mit Sofia Stefanska an der Seite im ersten Doppel gegen Katja Firat/Janina Thiele geschlagen geben (2:3), gewann aber anschließend ihre Einzel gegen Jennifer Schmidt (Nummer zwei/3:2), Katja Firat (Nummer eins/3:1) und Mareike Jünemann (drei/3:0). Für die restlichen Marßeler Punkte zum 8:5-Erfolg sorgten, neben Sofia Stefanska, Jennifer Bienert und Klara Bruns im Doppel gegen Schmidt/Jünemann (3:2) sowie Jennifer Bienert (Nummer drei) in den Einzeln gegen Janina Thiele (vier/3:2) und gegen Mareike Jünemann (drei/3:0). Nicht mehr in die Spur fand am Sonnabend Katharina Belopotocanova. Sie unterlag auch Jennifer Schmidt knapp 2:3, während sich Jennifer Bienert Neuköllns Spitzenspielerin Firat glatt mit 0:3 geschlagen geben musste.

Beim Tabellenführer TTC Berlin Eastside II hingen die Früchte für die Nordbremerinnen dann am Sonntag zu hoch. Vor allem gegen die bundesliga-erfahrenen Spielerinnen Irina Palina (Nummer zwei) und Krittwika Roy Sin (Nummer eins) gingen die Marßelerinnen meistens als zweite Siegerinnen von der Platte. Nur einmal konnte Elina Vakhrusheva die Phalanx des Duos durchbrechen, als sie der Inderin Roy Sinha eine 1:3-Niederlage beibrachte. Darüber hinaus punktete Marßels Spitzenspielerin im Einzel gegen Arina Spektor (Nummer drei) glatt in drei Sätzen sowie im Doppel mit Sofia Stefanska ebenfalls mit einem 3:0-Erfolg über Spektor/Stuckert.

Den vierten Zähler steuerte Jennifer Bienert bei, die Eastsides Viertplatzierte Vera Stuckert mit 3:1 bezwang. Dagegen musste sich Katharina Belopotocanova gegen Roy Sinha 1:3 und Irina Palina 0:3 beugen, die auch Elina Vakhrusheva beim 3:0 keine Chance ließ. Keinen guten Tag erwischte zudem Klara Bruns (Nummer vier), die sowohl das Doppel an der Seite von Jennifer Bienert gegen das Berliner Tandem Roy Sinha/Palina 0:3, als auch ihre Einzel gegen Arina Spektor (drei) und Vera Stuckert (vier) jeweils mit 1:3 verlor.

Thomas Bienert: „Klara war wohl studienbedingt etwas neben der Spur.“ Als Beinbruch betrachtet der SGM-Coach die Niederlage bei der Berliner Bundesliga-Reserve allerdings nicht. Sie wird seiner Einschätzung nach in der Rückrunde nicht in gleicher personeller Stärke antreten und deshalb in der Landskrona-Halle zu schlagen sein.

Weitere Informationen

TTC Berlin Neukölln – SG Marßel 5:8: Firat/Thiele – Vakhrusheva/Stefanska 3:2 (5:11, 11:7. 9:11, 11:8, 12:10); Schmidt/Jünemann – Bienert/Bruns 2:3 (7:11, 11:7, 12:10, 9:11, 9:11); Firat – Belopotovanova 3:1 (10:12, 11:9, 11:7, 11:9); Schmidt – Vakhrusheva 2:3 (11:9, 6:11, 11:3, 10:12, 4:11); Jünemann – Stefanska 2:3 (11:8, 11:8, 5:11, 9:11, 4:11); Thiele – Bienert 2:3 (13:15, 8:11, 13:11, 11:7, 5:11); Firat – Vakhrusheva 1:3 (12:10, 7:11, 8:11, 10:12); Schmidt – Belopotovanova 3:2 (10:12, 11:8, 8:11, 11:7, 11:8); Jünemann – Bienert 0:3 (5:11, 3:11, 3:11); Thiele – Stefanska 3:1 (11:8, 8:11, 11:6, 11:5); Jünemann – Vakhrusheva 0:3 (6:11, 5:11, 8:11); Firat – Bienert 3:0 (11:6, 11:6, 11:8); Schmidt – Stafanska 2:3 (11:3, 9:11, 11:4, 8:11, 7:11)

TTC Berlin Eastside II – SG Marßel 8:4: Roy Sinha/Plina – Bienert/Bruns 3:0 (11:6, 11:6, 11:8); Spektor Stuckert – Vakhrusheva/Stefanska 0:3 (7:11, 11:13, 9:11); Roy Sinha – Belopotocabova 3:1 (12:14, 11:1, 12:10, 11:5); Palina – Vakhrusheva 3:0 (11:8, 11:6, 11:3); Spektor – Bruns 3:1 (11:8, 5:11, 11:5, 11:3); Stuckert – Bienert 1:3 (6:11, 3:11, 11:7, 8:11); Roy Sinha – Vakhrusheva 1:3 (7:11, 11:2, 7:11, 4:11); Palina – Belopotocanova 3:0 (11:9, 11:7, 11:7); Spektor – Bienert 3:0 (13:11, 11:9, 11:6); Stuckert – Bruns 3:1 (11:8, 3:11, 11:9, 15:13); Spektor – Vkhrusheva 0:3 (1:11, 5:11, 4:11); Roy Sinha – Bienert 3:0 (1:6,11:7,11:7) GRU