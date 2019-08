Blumenthal. Am kommenden Wochenende richtet der Blumenthaler SV im Rahmen seines 100. Vereinsgeburtstages zwei Jugendturniere auf dem Burgwall aus. Das Highlight steigt am Sonnabend ab 10.30 Uhr: 14 ambitionierte Fußball-Jugend-Mannschaften spielen um den „Artemis U15 Supercup“. Am Sonntag folgt ein U13-Turnier mit Beteiligung von Teams aus Bremen und dem regionalen Umland, Beginn ist um zehn Uhr.

Die Blumenthaler C-Junioren sind ja bekanntlich in die Regionalliga Nord aufgestiegen und treffen so auf ihre Liga-Konkurrenten vom SV Werder Bremen, VfL Wolfsburg, Eintracht Braunschweig, Jugendleistungszentrum (JLZ) Emsland in Meppen und den Niendorfer TSV. Auch den FC Viktoria 1899 Berlin aus der Regionalliga Nordost oder den Hombrucher SV (Aufsteiger in die Regionalliga West) zählt Blumenthals Vorsitzender Peter Moussalli zu den Top-Teams, ebenso wie die „zweite Kraft vom Bökelberg“, den 1. FC Mönchengladbach.

Außerdem reisen die Spvgg Schonnebeck Essen, der JFV Weyhe-Stuhr, der TSV Havelse, BSC Aosta Braunschweig und der Wedeler TSV an den Burgwall. Kurzfristig abgesagt hat allerdings die SG Wattenscheid 09. „So werden wir zwei Gruppen bilden, sodass alle Mannschaften viel Spielzeit bekommen werden“, sagt Peter Moussalli, der gegen 18 Uhr mit dem Anpfiff des Finales rechnet. Zuvor werden die Halbfinals der beiden Gruppenersten und -zweiten in Überkreuz-Partien absolviert und alle weiteren Plätze dahinter werden jeweils ausgespielt.

"Wir sind extrem zufrieden mit dem Teilnehmerfeld aber auch mit dem Rahmenprogramm, lautet das Vorab-Fazit von Peter Moussalli, der auch Trainer der Blumenthaler C-Junioren ist. Die Gastgeber haben für die über den Tag zu erwartenden rund 1000 Zuschauer reichlich Verpflegungsstätten eingeplant und für alle Altersklassen entsprechende Angebote geschaffen. So wird es einen DJ geben, auch eine Tombola mit reizvollen Preisen wie beispielsweise Werder-Trikots lockt die Besucher an. "Der ganze Verein wird auf den Beinen sein, viele Eltern helfen an allen Ecken", so Peter Moussalli weiter.

Auch der Bundesliga-Fußball sollte am Sonnabendnachmittag die Fans von einem Besuch des U15-Supercups nicht abhalten. „Wir werden auch wieder versuchen, eine Übertragung des Werder-Spiels gegen Fortuna Düsseldorf hinzukriegen. Das hat beim letzten Mal auch gut geklappt“, ergänzt Peter Moussalli.