Schwanewedes Allrounder Torben Pilger trainierte daheim mit einem Handicap, da ihm sein Hund „Elvis“ mehrfach die Übungen sabotierte. (fotos: CARMEN JASPERSEN (1)/ Olaf Kowalzik (3))

Bei Jan Tholen ging gar nichts mehr. Der Oberliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen schaffte die Treppenstufen ins heimische Erdgeschoss nicht einmal mehr per eigener Beinkraft hinab. „Ich konnte sie nur noch auf dem Hosenboden runterrutschen“, gab der HSG-Schlussmann schmunzelnd zu Protokoll. Als Beweis schickte der „Schwäne“-Akteur ein Video in die teaminterne WhatsApp-Gruppe – zur Belustigung seiner Mitspieler. Wer den Schaden hat, der braucht für den Spott eben nicht zu sorgen.

1400 Squats, einigen vielleicht besser unter dem Begriff Kniebeugen bekannt, hatte der Lockenkopf binnen acht Stunden im Obergeschoss seines Hauses durchgezogen. „Die ersten 600 taten schon weh, nach denen wollte ich eigentlich aufhören", blickte er zurück. Wenig später packte ihn der Ehrgeiz und er legte gewaltig nach.

„Als ich 1000 Squats hinter mir hatte, gab's zur Entschädigung Glücksgefühle pur. Meine Freundin war allerdings nur mehrfach kopfschüttelnd an mir vorbeigegangen“, plauderte er vergnügt weiter.

Blöderweise hielt das Adrenalin bei Jan Tholen nicht lange an. Es wich dem körperlichen Belastungsschmerz – und zwar nachhaltig. „Die belasteten Muskeln spüre ich selbst heute noch„, sagte der Lockenkopf fünf Tage nach der Team-Challenge. „Die Strategie, möglichst kurzzeitig viele Punkte für mein Team einzufahren, hatte eben auch einen Haken.“

Henning Schomann, den Trainer der sogenannten „Sahneschnitten“ freute solch ein derartiges Engagement umso mehr. Er hatte schon seit längerer Zeit beobachtet, dass es für seine Spieler immer schwieriger wurde, sich dem vorgegebenem Kraft- und Ausdauerprogramm mit gleichbleibendem Engagement zu widmen. „Mannschaftssportler brauchen den direkten Kontakt zu ihren Mitspielern. Wer behauptet, dass individuelle Lauf- oder Kraftübungen über solch einen Zeitraum durchweg motivierend seien, der ist kein Teamsportler", meinte er.

Die von der NORDDEUTSCHEN kontaktierten Spieler bestätigten Schomanns Beobachtung durchweg. „Am Anfang dachten wir noch alle, dass es weitergehen könne. Aber seit Dezember lässt der Spaß an den individuellen Einheiten allmählich nach", gab der Rechtsaußen Tim Paltinat zu.

„Mit jedem Lockdown, jedem Verschieben des Re-Starts, wurde es schwerer. Es ist immer doof, wenn einem das richtige Ziel fehlt“, pflichtete ihm Cedric Scharnke bei. Der Neuzugang vom HC Bremen hatte sein letztes Punktspiel im März des vergangenen Jahres in der A-Jugend-Bundesliga bestritten und die beiden Oberliga-Punktspiele der „Schwäne“ verletzungsbedingt verpasst. Der Ball in der Hand im Kreise seiner Mitspieler fehlt ihm schon lange.

Henning Schomann ist mit der Trainingsleistung seiner Mannschaft seit der Spielpause im Oktober dennoch zufrieden. „Alle Spieler sind gesund, das ist viel wert. Und sie sind immer noch fleißig“, lobte er. Um wieder Pepp und einen richtigen Wettkampfcharakter ins Einzeltraining zu bekommen, hat Schomann im Januar bewusst Team-Challenges eingeplant. Und welcher Klassiker eignet sich zum Auftakt besser als der ewige Zweikampf zwischen den Jüngeren und den Älteren des Teams?

Die Jungen, das war in diesem Fall die Achter-Gruppe um deren Kapitän Tim Paltinat, Marc Blum, Rune Becker, Cedric Scharnke, Dustin Pelzl, Jannis Nowitzki, Julius Timm und Theo Krüger. Sie wollten den Älteren Niklas Mechau, Nils Husen, Jan Tholen, Torben Lemke, Karlo Oroz, Torben Pilger, Jorrit Latacz und deren Kapitän Marco Wilhelms die sportlichen Leviten lesen – und am Ende natürlich auch obenauf sein.

Acht Stunden hatten die Teammitglieder an einem Sonnabend von zehn bis 18 Uhr die Möglichkeit, mit Burpees (zwei Punkte pro durchgeführtem), Liegestütz, Squats (jeweils ein Punkt), Sit-ups (ein halber Punkt) oder Laufen (20 Punkte pro Kilometer) möglichst viele Punkte zu sammeln.

Wie oft sie in dieser Zeit welche Übungen machten, das blieb ihnen selbst überlassen. Nachgewiesen musste alles per Handy-Video mit Zeitraffer-Funktion, was für zusätzliche Erheiterung des Teams sorgte. Die Laufeinheit war mit dem Polar-Gurt via einer App nachvollziehbar.

Niklas Mechau zog seine Übungen sogar in einem Hotelzimmer in Dingolfing durch, weil er zurzeit in Niederbayern arbeitet. „Es stand für mich gar nicht zur Debatte, nicht an der Challenge teilzunehmen“, verriet er. Allerdings konnte er seine Aufgaben nicht im vorgegebenen Zeitrahmen durchführen, sodass sich die beiden Teamkapitäne (Jung und Alt) darauf einigten, die ihm zur Verfügung stehende Zeit zu halbieren.

Mechau durfte nach seinem Job am Sonnabend und Sonntag jeweils nur von 18 bis 20 Uhr ran, da es für ihn keinen Erholungsvorteil geben sollte. „Dafür habe ich nur mit kurzen Pausen durchgeackert“, klärte Niklas Mechau auf. „Zu laut kann es nicht gewesen sein, da sich mein Zimmerkollege nicht beschwert hat", lachte er.

Das Schwierige an der Challenge war, dass jedem aus dem Team Jung ein direkter Gegner aus dem Team Alt zugeteilt wurde, den es für die Teamwertung zu schlagen galt. Der Haken daran: Die Paarungen kannte nur der Trainer- und Betreuerstab, die Aktiven selbst jedoch nicht.

„Wir hatten die Duelle vorher in unserer Vierergruppe per Videokonferenz ausgelost, damit alles seine Richtigkeit hat", klärte Henning Schomann auf. Sowohl ihm als auch dem Teammanager Jan-Christoph Morisse, dem Verletzten Tizian von Lien und der Physiotherapeutin Jenna Müller war bis zum Ablauf der Challenge nichts zu entlocken. Daher kannte auch niemand die Stärken seines Kontrahenten und dessen taktisches Vorgehen an die Übungen erst recht nicht.

So manche Taktik wurde ohnehin gleich wieder über den Haufen geworfen, wie bei Cedric Scharnke. „Ich bin am Anfang gelaufen und habe dann schnell festgestellt, dass man für die gleiche Punktzahl in einer wesentlich kürzeren Zeit Squats machen kann", schilderte er seinen Lernprozess. In internen WhatsApp-Gruppe pushten sich die Teams Jung und Alt unabhängig voneinander zu immer größeren Topleistungen. Das führte wiederum zu mehr Kommunikation innerhalb des Teams.

„Niklas Mechau hat mich förmlich mitgerissen“, schmunzelte der Linkshänder Nils Husen. Er konnte sein Pensum aufgrund einer beruflichen Fortbildung erst am Sonntag von 10 bis 18 Uhr nachholen, weshalb er die Werte seiner Team-Mitstreiter schon eingesehen hatte. Bereits da wies Mechau in seiner ersten Zwei-Stunden-Einheit überragende Zahlen auf. Husen zog gnadenlos durch und stellte sich einen Wecker, der ihn daran erinnerte, spätestens nach einer Viertelstunde Pause möglichst wieder in die Vollen zu gehen.

Damit katapultierte er sich an die Spitze des Teams Alt, bevor Niklas Mechau mit seinem finalen Zwei-Stunden-Endspurt loslegte. „Ich hatte Niklas noch mehrfach geraten, dass er auf seine Gesundheit achten und viele Pausen einlegen soll. Aber er hat mir den ersten Platz noch weggeschnappt", prustete Nils Husen los.

Das dynamische Duo des Teams Alt wurde schließlich Tim Paltinat aus dem Team Jung zum Verhängnis. Denn er war der ausgeloste Zweikampfgegner von Nils Husen und landete nur 55 Punkte hinter ihm. Gegen fast jeden anderen Gegner hätte „Palle" Paltinat gewonnen, in diesem Fall ging der Punkt aus dem Duell jedoch haarscharf an das Team Alt. „Hätte ich das gewusst, hätte ich während meiner beruflichen Online-Vorlesung noch ein paar Übungen gemacht“, sagte der Teamkapitän Jung.

Dustin Pelzl, eine der Kraft-"Maschinen" des Teams Jung, musste sich wiederum Karlo Oroz knapp geschlagen geben. Torben Pilger trainierte zu guter Letzt mit einem Handicap, da ihm „Elvis“ mehrfach die Übungen sabotierte. Es ist der Hund seines Vaters, auf den er gelegentlich aufpasst. Und als Australian Sheppard mit einer Widerristhöhe von über 50 Zentimeter bedeutete der für den Schwaneweder Allrounder durchaus einen erhöhten Schwierigkeitsgrad. „Er hat mein Training als Spielaufforderung gedeutet und ist auf mich raufgeklettert oder hat mir Spielzeug angeschleppt", grinste der Bartträger belustigt – seinen Zweikampf hatte er dennoch gewonnen.

Das Gesamtpensum des „Schwäne"-Teams war enorm: 15523 Squats, 5675 Sit-ups, 2868 Liegestütze, 963 Burpees und eine Laufstrecke von 95,34 Kilometer kamen bei den 16 Teilnehmern insgesamt zusammen. Niklas Mechau holte die meisten Punkte (3350) und bekam dafür einen kleinen Preis, ihm waren Nils Husen (3175) und Tim Paltinat (3120) als Nächste auf den Fersen.

In den einzelnen Disziplinen lieferten Karlo Oroz (210 Burpees) Tim Paltinat (2871 Squats), Niklas Mechau (730 Liegestütze), Nils Husen (1830 Sit-ups) und Theo Krüger (20,32 Kilometer Laufen) die besten Werte ab. Das Teamduell ging klar mit 8:0 an die jubelndem Routiniers. Aber das alles erfuhr die Mannschaft erst drei Tage später beim gemeinsamen Zoom-Meeting via Internet.

„Ich hatte geglaubt, dass wir wenigstens den einen oder anderen Punkt holen würden", gab Tim Paltinat zu. Von wegen! Sein Team muss nun als Wettkampfeinsatz die „Alten" mit einem selbstgemachten Buffet verköstigen. „Entweder machen wir das nach unserem ersten Spiel nach der Pause oder einem Training, wenn es wieder erlaubt ist", kündigte er an. Denn ans Verlieren der internen Team-Challenge hatten weder die Jungen noch die Alten einen Gedanken verschwendet.

Dafür hatten alle noch einige Zeit mit den Nachwehen ihres sportlichen Wettstreits zu kämpfen. „Die nächsten Tage tat jeder Toilettengang weh„, erklärte Nils Husen und lobte: „Das war die beste Aktion seit dem Lockdown.“ Also Nachschlag gefällig? Den gibt's für die „Sahneschnitten“ an diesem Sonnabend. Ihr Gegner wird die eigene „Reserve“ aus der Landesliga sein.

Diesmal tritt jeweils ein Spieler aus der ersten gegen einen ihm unbekannten Rivalen aus der zweiten Vertretung an. Die Aufgabe: In 30 Minuten so weit wie möglich zu laufen. Wer mit seiner zurückgelegten Kilometerzahl nicht zufrieden ist, der darf seinen Lauf innerhalb des Tages so oft wiederholen, wie er es möchte. Die Uhr tickt…