Will wieder höherklassig spielen: Jennifer Meierhöfer, die mit den "Schwänen" Bremenliga-Zweiter ist. (Maximilian von Lachner)

Schwanewede. Die HSG Schwanewede/Neuenkirchen kämpft in dieser Saison aussichtsreich um die Rückkehr in die Handball-Landesklasse der Frauen. Dies ist auch ein Verdienst von Goalgetterin Jennifer Meierhöfer. Denn sie führt die Torjägerinnenliste der Liga mit einem Schnitt von rund neun Treffern pro Begegnung an. Nach 13 Spieltagen hatte sie bereits 113 Treffer erzielt.

Vor 18 Jahren war ihre Familie aus Ottersberg nach Schwanewede gezogen. Als sich die damals fünfjährige Jennifer Meierhöfer überlegte, welchen Sport sie ausüben könnte, kam sie schnell auf Handball. „Irgendwie haben die meisten in Schwanewede Handball gespielt“, erinnert sich die Sportlerin zurück. Außerdem hatte bereits ihr Großvater Adolf diesen Sport ausgeübt.

Also begann Jennifer Meierhöfer in der HSG-Mixed-Mannschaft, ehe sie in der C-Jugend zu den Mädchen wechselte. Meierhöfer durchlief die gesamte Jugend der „Schwäne“, bevor sie in der Landesliga der A-Juniorinnen ankam. Auch im Damenbereich lief Meierhöfer zunächst in der Landesliga auf, ehe der zweimalige Abstieg bis in die Bremenliga erfolgte. Dort möchte Jennifer Meierhöfer aber nicht gerne lange bleiben. „Wir steigen hoffentlich wieder in die Landesklasse auf“, lässt die 22-Jährige wissen.

Der Zweitplatzierte liefert sich in dieser Spielzeit einen Zweikampf um den Titelgewinn mit dem TuS Komet Arsten II. „Das Hinspiel in Arsten haben wir leider verloren“, blickt Jennifer Meierhöfer zurück. Das war auch die bislang einzige Niederlage der Formation von Trainer Ulf Dremel in dieser Saison. „Wenn wir nun das Rückspiel gegen Arsten für uns entscheiden, dann haben wir auch gute Chancen aufzusteigen“, äußert sich die Steuerfachangestellte. Der Heimvorteil sei auch in der Bremenliga nicht zu unterschätzen. „Daheim fühlt es sich irgendwie besser an. Da sind dann auch eigene Zuschauer da, die einen noch zusätzlich motivieren“, sagt Meierhöfer. Auch die Freunde und Familie schauten immer mal wieder zu. „Dann ist das einfach etwas anderes als ein Auswärtsspiel“, so die Goalgetterin.

Am Sonntag, 3. März, empfängt die HSG Schwanewede/Neuenkirchen die Arstenerinnen zum Topduell in der „Heidehölle“. Wenn die „Schwäne“ dieses und die restlichen Partien gewinnen, sollte dem angestrebten Aufstieg nichts mehr im Wege stehen. Schließlich weist der Zweite das bessere Torverhältnis auf. Jennifer Meierhöfer ließ es sich aus ihrer Sicht selbstverständlich auch nicht nehmen, die Handball-Weltmeisterschaft der Männer im eigenen Land und in Dänemark genauestens zu verfolgen. „Ich habe jedes Spiel gesehen. Das Ausscheiden der Deutschen im Halbfinale gegen Norwegen war schon ärgerlich“, räumt Jennifer Meierhöfer ein. Ihr besonderes Augenmerk galt Deutschlands Abwehrstar Finn Lemke, der nur eine Straße weiter in Schwanewede aufwuchs. Besser kennt Meierhöfer aber dessen jüngeren Bruder Jari Lemke. „Der war an der Waldschule in Schwanewede in meinem Jahrgang“, erzählt die Rückraumspielerin. Genau wie Finn Lemke spielt auch Jari Lemke in der Bundesliga, allerdings für den Ex-Verein von Finn Lemke, TBV Lemgo-Lippe. Jari Lemke ist aber derzeit mit einem Kreuzbandriss außer Gefecht gesetzt.

Auch Jennifer Meierhöfer hat einen jüngeren Bruder. Patrick Meierhöfer geht ebenfalls dem Handball-Sport nach. Der 20-jährige Torwart stieg nach einer Pause gerade bei der SG Findorff wieder ein. „Wir verstehen uns gut“, betont Jennifer Meierhöfer. Genau wie es unter Fußball-Geschwistern üblich sei, hätten sie früher häufig im heimischen Garten gekickt. „Handballer können auch Fußball spielen“, versichert sie. Auch wenn sie kein ausgesprochener Fan sei, drücke sie Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga die Daumen. Auch für Borussia Mönchengladbach, die Lieblingsmannschaft ihres Vaters, hege sie Sympathien. „Wenn die beiden Mannschaften gegeneinander antreten, bin ich aber für Werder. Schließlich wohne ich auch in Bremen“, erklärt Jennifer Meierhöfer. Seitdem sie in der Hansestadt wohnt, ist es mit den kurzen Wegen zum Training in der Neuenkirchener Sporthalle am Freibad vorbei. Da sie aber mit ihren ebenfalls in Bremen wohnhaften Teamkolleginnen Marissa Deters, Maret Jäger, Juliane Thrun und Marieke Buth eine Fahrgemeinschaft bildet, ist die Anreise kurzweilig.

Nachdem Jennifer Meierhöfer gerade erst ihre Ausbildung zur Steuerfachangestellten erfolgreich abgeschlossen hat, studiert sie auch noch neben der Arbeit an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Walle. „Aber auch wenn ich in der Klausuren-Phase viel auf dem Zettel habe: Ich bringe Arbeit, Studium und den Sport gut unter einen Hut“, sagt Jennifer Meierhöfer. Sie spielt nicht nur Handball, sondern besucht auch noch regelmäßig ein Fitnessstudio und läuft. Von ihrer Wohnung in der Bremer Neustadt ist es nur ein Katzensprung an den Werder-See. „Dort kann man wunderbar laufen“, so Meierhöfer. In ihrer Freizeit besucht sie gerne Konzerte oder Festivals wie Bremen Olé auf der Bremer Bürgerweide. „Ich bin zwar nicht unbedingt ein Schlager-Fan. Aber die Stimmung ist schon einmalig. Außerdem mag ich Ballermann-Musik“, lässt die Steuer-Expertin wissen.

Die Akteurin aus dem halblinken Rückraum hat immer den früheren Nationalspieler Pascal „Pommes“ Hens bewundert. „Den fand ich alleine schon deshalb gut, weil er genau auf meiner Position gespielt hat“, sagt die Handballerin, die ihre Torerfolge nicht zähle.

„Handball ist schließlich ein Teamsport, da ist jeder Einzelne wichtig – letztlich zählt aber nur der Sieg. Deshalb ist es auch egal, wie viele Tore ich beigesteuert habe“, sagt Meierhöfer. Mit der Arbeit ihres Trainers Ulf Dremel ist sie einverstanden: „Wir kommen gut mit Ulf klar.“ Ob Jennifer Meierhöfer im Falle eines Aufstiegs in der nächsten Saison noch für die „Schwäne“ auflaufen wird, lässt die junge Akteurin offen: „Wo ich in der kommenden Serie spiele, steht noch nicht fest.“ Sie habe auf jeden Fall Ambitionen, noch mal höherklassig zu spielen.