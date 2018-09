Vegesacks Ghandi Mohamad (rechts) ging gegen den Gastgeber TSV Hasenbüren leer aus. (Mats Vogt)

Bremen-Nord. Einen wichtigen 2:0 (0:0)-Auswärtserfolg konnte der SV Türkspor in der Fußball-Bezirksliga gegen einen Titelanwärter Tuspo Surheide einfahren. Im Nachbarduell der TSV Farge-Rekum und dem Blumenthaler SV II ging es hoch her. Am Ende wurde die Punkte geteilt und die Zuschauer sahen auf dem Farger Sportplatz gleich zwölf Tore (6:6). Zuvor musste sich die SG Aumund-Vegesack II gegen den starken Gastgeber TSV Hasenbüren mit 0:2 (0:2) beugen.

Tuspo Surheide – SV Türkspor 0:2 (0:0): Türkspor-Trainer Bahadir Kilickeser schwärmte von der besten Leistung seiner Mannschaft im Jahr 2018. „Es war unter Flutlicht das erwartet schwere Spiel für uns, mit einem sehr guten Bezirksliga-Niveau. Aber in den ersten 20 Minuten passierte nicht sehr viel.“ Torlos ging es so auch in die Halbzeitpause, weil SVT-Schlussmann Patrick Wilhelm besonders in der zweiten Minute schon hellwach war. So entschärfte er einen ganz gefährlichen Freistoß. „Den habe ich schon drin gesehen, doch Patrick fischte den Ball noch aus der unteren Ecke. Acht Minuten später hielt er bei einem Tuspo-Konter auch seinen Kasten sauber", so Kilickeser. Mehr passierte in den ersten 45 Minuten nicht, weil die Partie in dieser Phase doch mehr von Taktik geprägt war.

Mit mehr Schwung begannen die Gäste die zweite Halbzeit und verstärkten ihr Offensivspiel. „So hatte Surheide hiernach keine Chance mehr“, meinte Kilickeser. Die erste große Möglichkeit vergaben die Blumenthaler mit einem verschossenen Elfmeter, der an den Pfosten ging (Marcus Müller/60.). Es folgten zwei weitere Hochkaräter durch Ferdi Ibrahim Kök, nach Flanke von Ralf Bela Prieß und Juliano Barthel. Hiernach folgte die Belohnung. Nach einer Ecke von Can-Ayhan Kaya Pavon traf Sezer Aydin zur 1:0-Führung (73.). Nach einer guten Kombination von Ralf Bela Prieß, Juliano Barthel, Ferdi Ibrahim Kök und Ralf Bela Prieß – „dieser legte sehr schön quer auf den ganz starken Cebrail Finke (81.), der auch noch zwei Gegenspieler und den Torwart ausspielte“, so Bahadir Kilickeser.

TSV Farge-Rekum – Blumenthaler SV II 6:6 (2:0): Es war einfach der Wahnsinn und so werden die vielen Zuschauer dieses Nordderby bestimmt noch sehr lange in Erinnerung behalten – auch die Keeper Jerome Schröder (TSV Farge-Rekum) und Maximilian Braun (Blumenthaler SV II) und bestimmt auch der vierfache Torschütze der Gäste Jannik Stein, der erst in der 46. Minute eingewechselt wurde und es dann in den 45 Minuten gleich viermal krachen ließ. „In Halbzeit zwei war es schon ein sehr aufregendes Spiel mit offenem Visier“, meinte Farges Spartenleiter Marc Flieshardt.

Es fing eigentlich alles ganz harmlos an. Nach dem sehr frühen 1:0-Führungstreffer von Christian Bohnhardt (1.) und dem unglücklichen Eigentor von Malte Ueckert (10.) führte der Landesliga-Absteiger Farge mit 2:0. So ging es auch in die Pause und vieles deutete auf den ersten Dreier der Reschke-Schützlinge hin. Doch nach dem Wechsel ging dann richtig die Post ab und so klingelte es gleich zehnmal in den beiden Kästen. Zuerst sorgten die BSVer Leandro Zanatto Borges (55.) und Mirko Leppek (59.) für den 2:2-Ausgleich. Mit seinen ersten beiden Toren brachte dann Jannik Stein (69./73.) die Gäste-Fans in Entzückung und die BSV-Reserve mit 4:2 in Front. Das war noch nicht alles. Es folgten die Farger Tore zum 4:4 durch den eingewechselten Onder Tunc (74.) und Christian Bohnhardt (75.). Der dritte Streich von Jannik Stein brachte die Blumenthaler wieder mit 5:4 in Führung (76.), doch mit einem verwandelten Foulelfmeter besorgte Farges Philip Bohnhardt das 5:5 (82.). Als Jannik Stein in der 85. Minute über seinen vierten Treffer jubelte, glaubten viele Fans an den Gäste-Sieg, doch der ebenfalls eingewechselte Maik Hobbiesiefken durfte auch noch einmal ran und sicherte so das Remis für die Farger (87.). Fußball-Herz, was willst du mehr ...

TSV Hasenbüren – SG Aumund-Vegesack II 2:0 (2:0): Auf zwei unterschiedliche Halbzeiten blickte der SAV-Spielertrainer Manuel Broekmann. In dem ersten Abschnitt spielte sein Team sehr verunsichert und ging gegen die langen Hasenbürener mit zu viel Respekt zu Werke. Vielleicht lag es auch an der frühen 2:0-Führung der Gastgeber durch Christoph Greinke (5./nach einem Stellungsfehler) und Sven Paesler (27./nach einem Standard). „Ich konnte das gar nicht verstehen, weil wir doch mit sechs Punkten gut in die Saison gestartet sind“, meinte Broekmann. Dieser Rückstand war aus Vegesacker Sicht auf jeden Fall ärgerlich, weil die Gäste in den zweiten 45 Minuten überhaupt nichts mehr zuließen und auch dicht dran waren, ins gegnerische Tor zu treffen. Doch Alexander Kop, der eingewechselte Niko Trentweber und Nils Dettmering (Freistoß) scheiterten jeweils. „Wir haben in diesem Spiel auf jeden Fall Lehrgeld bezahlt“, berichtete Manuel Broekmann.

Weitere Informationen