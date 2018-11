Tim Paltinat erzielte für die HSG Schwanewede/Neuenkirchen beim Pflichtsieg über die SG Achim/Baden II zwölf Treffer. (Christian Kosak)

Schwanewede. Die Verbandsliga-Handballer der SG Achim/Baden II wussten gar nicht so recht, was ihnen im Heimspiel gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen geschah. Rekordverdächtige 26 Gegentreffer schenkten ihnen allein schon die beiden „Schwäne“-Flügelflitzer Karlo Oroz und Tim Paltinat ein. Damit war der 39:28 (19:14)-Auswärtssieg des Tabellenzweiten bei der Oberliga-Reserve praktisch nur eine reine Formsache.

Der Oberliga-Absteiger aus Schwanewede/Neuenkirchen bleibt damit weiter auf Rückkehrkurs in die vierte Liga und peppte sein Torverhältnis im Vorübergehen auf plus 86 Treffer aus, was im Kampf um die wichtigen beiden Aufstiegsplätze so etwas wie einen zusätzlichen Pluspunkt ausmachen kann. Trotzdem sprach der HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz lediglich von einem „Arbeitssieg“, da seine Mannschaft im Angriff noch reichlich so genannte hundertprozentige Torchancen vergab und dadurch den Gastgeber immer wieder in Wellenbewegungen an sich heranließ. Wenn auch nie wirklich gefährlich nahe. Nichtsdestotrotz hätte allein schon die torhungrige Flügelzange zusammen noch ein weiteres Dutzend Treffer obendrauf satteln können.

Marc Blum kann geschont werden

Genug kritisiert und den Blick auf das Positive gerichtet, denn davon gab es bei HSG Schwanewede/Neuenkirchen mehr als genug. Die konnte ihren Rückraumkracher Marc Blum seelenruhig mit einer Oberschenkelverletzung auf der Reservebank schonen, da er von seinen Mannschaftskameraden im Rückraum gut vertreten wurde. Schwungvolle Motoren waren vor allem Niklas Mechau auf halblinks oder auch der Kapitän Mirko Ahrens und später Torben Pilger auf halbrechts, die ihre Außenspieler klasse in Szene setzten. Dass sich im Tor außerdem Rene Steffens außerordentlich stark präsentierte, gehört bei den Gästen ja mittlerweile schon fast zur Selbstverständlichkeit. Der Bartträger mit dem kahl geschorenen Kopf wurde in den letzten zehn Spielminuten durch den 45-jährigen „Newcomer“ Marcus Helmke ersetzt.

Der bislang sieglose Aufsteiger aus Achim/Baden versuchte von Beginn an, den Gäste-Angriff mit einer offensiven 4:2-Deckung zu attackieren und aus dem Tritt zu bringen. Damit biss er bei den „Schwänen“ jedoch auf Granit. „Wir haben gegen diese Abwehrformation gute Lösungen gefunden und viele Tore gemacht“, lobte „Andi“ Szwalkiewicz. Allen voran war es „Batman“ Ahrens, der nicht nur in dieser Phase vorbildlich in die Zweikämpfe ging, um danach entweder selbst zu vollstrecken oder den nötigen Freiraum für seine Mitspieler zu schaffen.

Dadurch legten die Gäste mit dem Treffer von Tim Paltinat einen 5:1-Blitzstart hin, den die Oberliga-Reserve keine drei Minuten später mit dem 5:5 konterte (10.). Beim 7:6 zugunsten des Zweitplatzierten stahl sich der Favorit allmählich davon. Bei ihm erhöhten Mirko Ahrens, Tim Paltinat (2) und Niels Huckschlag auf 11:7, beim 16:9 von Tim Paltinat betrug der Vorsprung sogar schon sieben Tore (21.). Spätestens da konnte sich der HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz auf der Bank beruhigt zurücklehnen.

Seine Mannschaft ließ den Gastgeber zwar wieder mehrfach bis auf vier Tore an sich heran, zu einer Gefahr wurde die Oberliga-Reserve damit dennoch nicht. Auch nicht, als die SG Achim/Baden II kurz nach dem Seitenwechsel sogar auf 18:21 verkürzte (36.). Danach wurde es der HSG Schwanewede/Neuenkirchen zu bunt und sie zog über 26:18 (Karlo Oroz/41.) auf 31:19 (Tim Paltinat/45.) davon. Damit ist sie von ihrem Ziel, bis zum Jahreswechsel keinen Zähler mehr abzugeben, nur noch zwei Spiele entfernt.