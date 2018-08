A-Junior Avni-Serdar Güngör (links) geht auch in der Fußball-Verbandsliga für den Blumenthaler SV auf Torejagd. "Wir haben Serdar überredet, doch noch bei uns zu bleiben“, sagte Blumenthals Nachwuchs-Trainer Tarek El-Achmar (rechtes Bild). (Karsten Hollmann/OLAF SCHNELL)

Blumenthal. „Wir haben keinen geeigneten dritten Kandidaten gefunden“, informiert BSV-Coach Tarek El-Achmar, der gleichzeitig Sportlicher Leiter im Verein ist. Er wird sich den Trainerposten bekanntlich mit dem vom JFV Bremen zum Lokalrivalen gewechselten Bernhard Andre teilen.

„Da wir schon mit der Vorbereitung angefangen haben, ist es auch nicht sinnvoll, jetzt noch einen weiteren Trainer hinzuzunehmen“, gibt El-Achmar zu bedenken. Der Regionalliga-Absteiger wird mit einem total veränderten Gesicht in die neue Saison starten. Neben Tom Albrecht und Hakan Yavuz bleiben dem Klub nun aber auch noch überraschend Torjäger Avni-Serdar Güngör und dessen Bruder Serkan Güngör erhalten, der zuletzt für ein halbes Jahr pausiert hatte.

„Wir haben Serdar überredet, doch noch bei uns zu bleiben“, sagt Tarek El-Achmar. Der Angreifer soll parallel auch langsam an die Bremen-Liga-Herren herangeführt werden. Dazu gesellen sich fünf Neuzugänge vom JFV Bremen. Mit Denis Chinaka, Larry-Francklin Gogbe, Maurice-Pascal Hesseling und Rohjat Torba gewinnen die Blau-Roten dabei reichlich Torgefahr dazu. Dies gilt nur bedingt für Innenverteidiger Ertan Kilic. Aber nur Letzterer wird wohl ab sofort auch schon spielberechtigt sein. „Bei den anderen vier Akteuren bemühen wir uns zwar auch noch um eine Freigabe. Aber derzeit müssen wir davon ausgehen, dass sie bis zum 1. November gesperrt sein werden“, lässt Tarek El-Achmar wissen.

Die Entscheidung darüber liege nun bei SAV-Spartenleiter Bernd Siems. Das Verhältnis zwischen dem Blumenthaler SV und JFV-Jugendleiter Andreas Petersen habe sich wieder entspannt, so El-Achmar. Im Gegensatz zum vorgenannten Quartett habe sich Ertan Kilic bereits vor der Saison schriftlich versichern lassen, nach der Saison zu einem anderen Verein wechseln zu dürfen, sagt der Coach.

Von den A-Junioren des SC Borgfeld stoßen die beiden Sechser Benjamin Andelic und Sungwook Hwang dazu. Vom FC Union Bremen kommt Torwart Marcel Welsch, der zusammen mit dem bisherigen B-Junioren-Schlussmann Daniel Dähn um die Nummer eins im Kasten kämpfen soll. Flügelspieler Frank Osei Junior schließt sich von der SG Findorff den Nordbremern an.

Für die TuSG Ritterhude in der B-Jugend-Landesliga Lüneburg liefen bisher die Neuzugänge Christian Barth und Lafleur Akouma auf. Während Barth für das offensive Mittelfeld beziehungsweise den Sturm eingeplant ist, so kann Akouma auf beiden Seiten im Mittelfeld eingesetzt werden. Der defensive Mittelfeldspieler Julian Steinforth rückt von den zweiten A-Junioren hoch.

Dazu gesellen sich noch fünf Kicker aus der B-Jugend der Blumenthaler. Sechser Ben Starke wurde dabei gerade zum Innenverteidiger umfunktioniert. „Das hat er in den ersten Testspielen auch schon super gemacht. Ben ist die Überraschung der Vorbereitung“, schwärmt Tarek El-Achmar vom 16-Jährigen. Niklas Meyer lief bislang ebenfalls im defensiven Mittelfeld auf, soll nun aber als rechter Verteidiger agieren. Flügelspieler Florian Rama findet sich bei den A-Junioren zudem als linker Verteidiger wieder. „Florian ist als laufstarker Linksfuß für diese Rolle geradezu prädestiniert“, urteilt El-Achmar. Berkay Kelleci plant der 27-Jährige ferner als Zehner und Paul Kienast auf der rechten Seite im Mittelfeld oder in der Abwehr ein.

Somit stehen bereits 22 Balltreter für die kommende Spielzeit fest. „Wir wollen insgesamt einen Kader mit 24 Spielern haben“, teilt Tarek El-Achmar mit. Die beiden verbleibenden Plätze machen noch Spieler aus der zweiten A-Jugend-Formation sowie aus der früheren B-Jugend unter sich aus. Der Rest wird an die A-Junioren-Verbandsliga-Reserve abgegeben, die vom E-Junioren-Coach des Vereins, Tim Meyer, übernommen wird.

„Tim hat auch schon beim TuS Schwachhausen A- und B-Junioren trainiert“, so El-Achmar. Auch Spieler, die vorerst für das zweite Team vorgesehen sind, könnten sich jederzeit wieder für die Verbandsliga-Mannschaft empfehlen. „Wir arbeiten eng mit der zweiten Formation zusammen. Der Weg nach oben ist immer offen“, betont Tarek El-Achmar. Für die B-Junioren gewannen die Nordbremer den bisherigen Coach der C-Junioren der DJK Germania Blumenthal, Enis Baki.

Tarek El-Achmar erwartet eine bärenstarke Verbandsliga. „Aus dem bisherigen Zweikampf wird ein Vier- oder Fünfkampf. Die halbe Liga kann aufsteigen“, prophezeit der Coach, der gerade sein Studium des internationalen Managements mit Schwerpunkt Marketing abgeschlossen hat. Neben dem Blumenthaler SV sind mit dem JFV Bremerhaven und dem TuS Komet Arsten auch noch zwei weitere Teams in die Verbandsliga abgestiegen. Zudem hätten sich Tuspo Surheide und der FC Union Bremen gut verstärkt, so der 27-Jährige.

„Unser primäres Ziel ist die Weiterentwicklung der vielen jungen Spieler“, versichert El-Achmar. Gegen eine direkte Rückkehr in die Regionalliga Nord werde er sich aber auch nicht wehren: „Es ist immer schöner, mit dem jüngeren Jahrgang aufzusteigen, um nicht im Jahr darauf wieder eine neue Mannschaft aufbauen zu müssen.“ Er gehe auch fest davon aus, dass sein Team in der Verbandsliga oben mitspielen werde, auch wenn die meisten Spieler dem jüngeren Geburtsjahrgang 2001 angehören.

Der Sieger der Winterrunde qualifiziert sich für die Aufstiegsrunde zur Regionalliga, während der Sommerrunden-Meister direkt aufsteigt. Angesichts der befürchteten Sperren der vier JFV-Neuzugänge bis zum 1. November erwartet Tarek El-Achmar einen sehr schwierigen Weg in Richtung Titelgewinn in der Winterrunde. „Auch wenn wir bereits in der Winterrunde versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, peilen wir dann mit kompletter Mannschaft gerade in der Sommerrunde den ersten Platz an“, erklärt El-Achmar. Er begrüße die starke Konkurrenz in der Liga im Hinblick auf die Weiterentwicklung seiner Akteure und den sportlichen Reiz.

„In der kommenden Saison kann die Verbandsliga gut mit der Niedersachsenliga mithalten“, betont der Übungsleiter. Deshalb finde er es auch schade, dass sich einige Bremer lieber für die Landes- oder Niedersachsenliga im Umland entschieden hätten. Tarek El-Achmar habe nach dem Regionalliga-Abstieg keinen Gedanken an einen vorzeitigen Abschied verschwendet: „Der Abstieg ist zwar schade. Aber ich hatte von Anfang an mit unserem Jugendleiter Ramzi Mahjoub vor, etwas Langfristiges aufzubauen.“