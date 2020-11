Julian Kubicek ist die Tormaschine des 1. FC Burg. Mittelfristig hat er sich mit den Nordbremern die Rückkehr in die Bremen-Liga zum Ziel gesetzt. In der gerade ausgesetzten Landesliga-Saison liegt Burg auf dem dritten Tabellenplatz. (Christian Kosak)

Burg. Als Julian Kubicek in der Winterpause 2017/18 zum 1. FC Burg wechselte, war er Teil eines Rettungspaketes, das den Abstieg in die Fußball-Kreisliga A verhindern sollte. Die nur drei Hinrundenzähler erwiesen sich schließlich aber als etwas zu große Hypothek, denn trotz der 22 Punkte in der Rückrunde und des hauchdünn verpassten Klassenerhaltes ging die Talfahrt der Nordbremer weiter. Was danach geschah, hat den Stoff für ein Fußball-Märchen. Unter Neu-Trainer Sascha Steinbusch gelang der Wiederaufstieg in die Bezirksliga und der direkte Durchmarsch in die Landesliga. Maßgeblich daran beteiligt: Julian Kubicek, der in der A-Liga 39 Treffer erzielte, in der Bezirksliga 21 und jetzt schon wieder acht Tore aus sieben Spielen in der ausgesetzten Landesliga-Spielzeit auf dem Konto hat.

„Das ist gerade meine beste Zeit“, sagt der 30-Jährige mit Blick auf seine Laufbahn, die ihn über Beckedorf, St. Jürgen, Eintracht Aumund und Grohn an den Sportpark Grambke führte. „Ich kriege viel Vertrauen, privat läuft es gut, es ist eine geile Truppe mit vielen Freunden, wir haben Spaß, es fühlt sich an wie Familie“, beschreibt Julian Kubicek sein derzeitiges Umfeld, das zu dieser Leistungsexplosion im zweiten Frühling seiner Karriere geführt hat. Einer Karriere mit Hindernissen. Denn die Einstellung, die er jetzt zum Fußball habe, hätte sich erst entwickelt. Und auch gesundheitlich ist nicht alles Gold, was auf dem Platz so glänzt. Ein Knorpelschaden, der in der Rückrunde der Kreisliga-A-Serie bereits operativ behandelt wurde, macht Julian Kubicek weiterhin zu schaffen.

Akzeptierte Ausnahmestellung

Doch eine weitere Operation, die laut Kubicek gleichbedeutend mit einer neunmonatigen Pause wäre, kommt für den Torjäger derzeit nicht in Frage. „Ich kann nicht neun Monate lang am Spielfeldrand stehen. Das bring ich nicht übers Herz“, hat der Aumunder einem weiteren Eingriff vorerst eine Absage erteilt. Wohl wissend, dass diese Entscheidung für das Knie und die Knochen keine gute ist. Für die Fußball-Lust von Julian Kubicek und für die Mannschaft ist diese Entscheidung hingegen genau die richtige. Und er wie auch das Team haben einen Weg gefunden, mit der Situation perfekt umzugehen. „Die Mannschaft trägt es mit, dass Julian nur dosiert trainiert“, beschreibt Sascha Steinbusch die gebilligte Ausnahmestellung des Torjägers, der nur am Donnerstag gemeinsam mit seinen Teamkollegen auf dem Platz ist. Um die Muskulatur zu stärken, schiebt er zudem eine individuelle Trainingseinheit. Eine Belastung, die offenbar passt. Julian Kubicek hat derzeit wenig Beschwerden und trifft und trifft und trifft. Und wenn es zwickt, dann ist guter Rat nicht teuer und ganz nah. „Mit Benett Heimer haben wir einen Physiotherapeuten in der Mannschaft, der mich immer sehr gut behandelt und mir sehr geholfen hat“, erklärt Julian Kubicek.

Knieprobleme? Wer den 30-Jährigen bei seinen Auftritten vor dem erneuten Lockdown gesehen hat, der kann das kaum glauben. Praktisch bei jedem Ballgewinn zieht der Torjäger einen Sprint in die Spitze oder den freien Raum an, damit seine Mannschaft aus dem Umschaltspiel Profit zieht. Die gute Ballbehandlung, die Beidfüßigkeit und der kaltschnäuzige Abschluss machen ihn, solange der Ball flach Richtung Box gebracht wird, zum Schrecken der Abwehrreihen. Und wenn er dann getroffen hat, dann galt sein Dank ganz oft Routinier Yasin Caliskan, der der Stabilisator im Zentrum der Burger ist: „Yasin hat mit die meisten aufgelegt.“ Seine große Schwäche handelt Julian Kubicek, der gerade ein Praktikum bei einem Trockenbauer absolviert, kurz und bündig ab: „Über das Kopfballspiel brauchen wir nicht zu sprechen.“ Eine Schwäche, die bei 170 Zentimetern Körperlänge und 65 Kilogramm Kampfgewicht nicht gerade verwundert.

Ein Ass ist Julian Kubicek aber nicht nur in der realen, sondern auch in der virtuellen Fußball-Welt. Mit dem 1. FC Burg stellt er ein Team beim DFB-ePokal und ist in Sachen Fifa nach eigener Aussage deutschlandweit unterwegs. „In Bremen-Nord bin ich bekannt“, sagt der Torjäger, der auch an der Konsole ein gefürchteter Gegenspieler ist. Zurück zum Spiel auf dem echten Rasen. Hier hat Julian Kubicek noch einiges vor. „Dieses Jahr nicht, aber in ein, zwei Jahren möchte ich noch einmal aufsteigen“, will er helfen den 1. FC Burg dorthin zu führen, wo er in seiner Glanzzeit spielte: in der Bremen-Liga. Er selbst plant, noch einige Jahre auf hohem Niveau zu spielen. Ein Wechsel spielt in den derzeitigen Gedankenspiele keinen Rolle, vielmehr spricht er darüber, seine Karriere wohl in Burg beenden zu wollen.

„Ein wichtiger Typ für uns“

Gedankenspiele, die Burgs Trainer Sascha Steinbusch natürlich gerne hört. Denn er schätzt seinen Torjäger neben und auf dem Platz. „Er ist ein wichtiger Typ für uns, er kümmert sich auch um junge Spieler“, erläutert Steinbusch und findet es sportlich „herausragend, was Julian in den vergangenen Jahren gemacht hat“. Vom Spielstil sei Julian Kubicek ein verrückter Typ, der Sachen ausprobiere, die andere nicht machen würden. Bei allem Lob und der Sonderbehandlung hinsichtlich der Trainingsbeteiligung vergisst Sascha Steinbusch aber nicht, die vielen Torerfolge auch als Gesamtwerk des 1. FC Burg zu betrachten und zu kommunizieren: „Er erntet das, was andere ihm an Spielmöglichkeiten aufreißen.“ Als „überragend“ beschreibt Steinbusch die Geschwindigkeit und Kaltschnäuzigkeit des leichtfüßigen Angreifers, dem dieses dosierte Training nicht schaden würde, weil er gute Gene habe und körperlich gut ausgestattet sei. Richtig gut ausgestattet ist auch der 1. FC Burg – und zwar mit Punkten. Mit 15 Zählern aus sieben Spielen ist der Aufsteiger als Tabellendritter in die Zwangspause gegangen, die knappe Hälfte der 17 Treffer (nämlich acht) hat Julian Kubicek erzielt, der damit derzeit die Torschützenliste der Fußball-Landesliga Bremen anführt.