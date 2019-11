Kim-Anna Heidorn war die Toptorschützin des SV Grambke-Oslebshausen beim 45:35-Sieg bei der HSG Bruchhausen-Vilsen. (OLAF KOWALZIK)

Grambke. Der 45:35 (25:14)-Auswärtssieg des SV Grambke-Oslebshausen bei der HSG Bruchhausen-Vilsen sorgte bis auf den südamerikanischen Kontinent für Aufsehen. Dort staunte das für drei Jahre in Mexiko-Stadt beruflich tätige, ehemalige SVGO-Vorstandsmitglied Uwe Feldermann über die Torflut seines Klubs in der Handball-Landesklasse der Frauen.

„Seit wann werft ihr so viele Tore?“, schrieb er den verantwortlichen Trainer Stephan Rix umgehend an. „Ich bin doch ein Angriffstrainer, die Abwehrarbeit liegt mir nicht so sehr", antwortete der augenzwinkernd zurück.

Die Mannschaft von Stephan Rix zeigte sich wahrlich in bester Trefferlaune und pfefferte den Niedersachsen das Spielgerät nach dem 5:4 durch Kim-Anna Heidorn, Joanna Jappen (2), Maike Leder und Melina Iordanidis zum 10:4 nur so um die Ohren (12.). Dieser Vorsprung wurde weiter auf 15:5 ausgebaut (15.) – bei einer Neun-Tore-Führung wurden die Seiten gewechselt (25:14). „Meine Mannschaft hat wie entfesselt aufgespielt, das hat Spaß gemacht", stellte der SVGO-Trainer zufrieden fest. Normalerweise tut sich seine Mannschaft gegen offensive Verteidigungen schwer. Diesmal war es anders: Da zeigten die Gelb-Blauen von Beginn an die richtige Laufbereitschaft und ließen das Leder durch die eigenen Reihen fliegen, dass den Gastgeberinnen davon schwindelig wurde.

Allen voran präsentierte sich Kim-Anna Heidorn in einer prächtigen Verfassung, egal, ob sie am Kreis oder auf den Halbpositionen im Rückraum eingesetzt wurde. In bester Trefferlaune zeigten sich außerdem Melina Iordanidis und Alina von Leesen, wie auch der Rest im Angriff gut harmonierte.

Nach dem Seitenwechsel wechselte Stephan Rix dann kräftig durch und verzichtete darauf, die zwölffache HSG-Torschützin Johanna Holthus kurz zu nehmen. Sein Angriff bügelte ja auch das Abwehr-Malheur umgehend wieder aus. Der zweite Sieg in Folge und der Vormarsch auf den siebten Tabellenrang (6:6 Punkte) ist für den SVGO-Coach zwar eine schöne Begleiterscheinung, als endgültige Trendwende zum Guten sieht er den Kantersieg aber noch nicht.

SV Grambke-Oslebshausen: Bohlen, Ohnesorge; von Leesen (6), Ruhe (1), Paltinat, Hett (1), Artelt (1), Iordanidis (8), Heidorn (14), Jappen (4), Korge (5), Leder (5).