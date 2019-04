Bremen-Nord. „Am Ende zählt nur das Ergebnis. Mit einer mäßigen Leistung haben wir das Halbfinale im Pokal am 15. Mai erreicht“, atmete der Fußball-Trainer des JFV Bremen, Thorsten Minke, nach dem 4:3 (2:2)-Erfolg seines Teams über den Tuspo Surheide auf. In der Vorschlussrunde werden die Nordbremer den SC Borgfeld empfangen. „Meine Jungs laufen auf dem Zahnfleisch. Wir müssen nach dem erfolgreichen Saisonstart ständig umbauen“, teilte Minke mit.

Da mit Dayan Hernandez-Pukall und Iwan Jundo wieder zwei wichtige Leute fehlten, mussten Elias Schmitz nach Krankheit und Philipp Spieker (Auslandsaufenthalt) sofort wieder ran. Die Gastgeber gingen als Tabellenführer der Verbandsliga gegen den auf einem Abstiegsplatz befindlichen Ligarivalen als Favorit in die Partie. Der Klassenbeste erwischte auch einen Auftakt nach Maß. Bereits nach 180 Sekunden beförderte Bora Bilgin einen Freistoß von halblinks an Freund und Feind vorbei zum 1:0 ins Tor.

Durch zwei katastrophale Abwehrfehler von Elias Schmitz und Dominik Minke drehte der Gast das Spiel durch Alican Alkan und Noah Anan Anwises allerdings kurz darauf per Doppelschlag (8./9.). In der 16. Minute glich Dayar Alshwish mit dem Auftritt des Tages zum 2:2 aus. Der Keeper drosch die Kugel bei einmal Rettungsversuch aus der eigenen Hälfte ins Netz. Das Leder setzte bei seinem Befreiungsschlag noch einmal vor dem Tuspo-Torwart Yusuf Köksal auf und sprang über diesen zum 2:2-Einstand in die Maschen. „In der zweiten Halbzeit agierten wir etwas besser und erzielten durch zwei Distanzschüsse von Bora Bilgin und Elias Schmitz die Vorentscheidung“, teilte Thorsten Minke mit. Erst in der letzten Minute der dreiminütigen Nachspielzeit verkürzte der Gast durch einen Treffer von Dominic Bloch per Kopfball nach einem Freistoß noch auf 3:4. „Als Fazit lässt sich feststellen, das Fußball ein Ergebnissport ist und meine Jungs dies trotz schlechtem Spiel abgeliefert haben“, resümierte Minke.

Weitere Informationen

Landespokal Bremen C-Junioren

JFV Bremen – Tuspo Surheide 4:3 (2:2)

JFV Bremen: Alshwish; Frenzel, Singh, Osmani, Stalf, Spieker, Schmitz, Minke, Lübber, Bilgin, Abdo (eingewechselt: Isik, Irfan, Hergert, Rygielski-Omland)

Tore: 1:0 Bora Bilgin (3.), 1:1 Alican Alkan (8.), 1:2 Noah Anan Anwises (89.), 2:2 Dayar Alshwish (16.), 3:2 Bora Bilgin (46.), 4:2 Elias Maarten Schmitz (63.), 4:3 Dominic Bloch (70.+3) KH