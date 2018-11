DJK-Spieler Marcel Wilpert (links) freut sich über seinen ersten Kopfballtreffer. Er erzielte ihm beim 4:2-Heimsieg gegen Melchiorshausen. (Olaf Schnell)

Überrascht wurde Patrick Jahic von seinen Tischtennis-Mannschaftskameraden der SG Aumund-Vegesack nach der 6:9-Niederlage beim TSV Lamstedt II. In diesem Punktspiel verdrehte sich der 46-Jährige in der Doppelpartie mit Tobias Burkhardt das Knie und wurde anschließend sofort in das Krankenhaus nach Bremervörde gebracht. Um 23.30 Uhr tauchten dann plötzlich in Hambergen bei dem inzwischen heimgekehrten Jahic seine Teamkollegen noch auf. Nach eineinhalb Stunden setzte das SAV-Team nach den Genesungswünschen, Billard- und Dartspielen, schließlich die Reise Richtung Bremen-Nord fort. ⇒OSH



Lange musste Marcel Wilpert auf sein erstes Kopfball-Tor warten. Nun ist es passiert, und zwar im Heimspiel des Fußball-Landesligisten DJK Germania Blumenthal gegen den TSV Melchiorshausen. Und es war in dieser Begegnung auch zugleich ein wichtiger Treffer. „Sonst treffe ich nur mit dem Fuß. Das hat ganz gut geklappt“, freute sich Wilpert. Und in der Schlussphase half der 21-jährige DJK-Abwehrspieler auch per Kopf mit, dass beim 4:2-Erfolg gegen Melchiorshausen in der Abwehr nicht mehr viel anbrannte. ⇒OSH



Torwart-Roulette beim Fußball-Landesligisten SV Grohn. Mit Stammkeeper Mehmet Tugay Tiras sowie den Vertretern Florian Samorski und Dennis Magull, die ansonsten im Feld spielen, standen in den jüngsten drei Partien drei verschiedene Schlussleute bei den „Husaren“ zwischen den Pfosten. Vor drei Wochen beim 2:5 gegen den VfL 07 war es noch Tiras, der dann beim 0:12 gegen Tura im Feld auflief und Florian Samorski wegen einer Fußverletzung ins Tor auswich. Im mit 2:1 siegreichen Derby gegen Lesum stand nun am vergangenen Wochenende Dennis Magull im Tor und war mit einer Glanztat in der letzten Minute der Nachspielzeit neben dem Siegtorschützen Cansin Cetin der Matchwinner. Florian Samorski lief indes wieder mit großem Laufpensum im Defensivbereich auf, und Tiras, der wegen einer Handverletzung kurzfristig nicht in den Kasten konnte, bekam noch einen rund 25-minütigen Einsatz als Feldspieler. ⇒PJ



Ein neuer Beamer steht bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen auf dem weihnachtlichen Wunschzettel ganz oben. Im vergangenen Jahr hatte das Handball-Flaggschiff der Region (19 Mannschaften) seine Lautsprecheranlage in der Halle an der Heideschule fast rundum erneuert, jetzt ist der Projektor an der Reihe. „Der soll Bilder, Filme und Werbespots auch bei eingeschalteter Hallenbeleuchtung gut sichtbar darstellen können“, erklärt der HSG-Handball-Obmann Georg Bringmann den Vorteil des neuen Geräts. Der bisherige Beamer ist nach mehreren Einsatzjahren nicht nur betagt, er projiziert sichtbar auch nur bei ausgeschaltetem Hallenlicht. Das erhöhte Anforderungsprofil hat seinen Preis: Die „Schwäne“ beziffern die Kosten für den Beamer, einen schützenden Drahtkorb und die gesamte Installation via Gerüst auf rund 7000 Euro. Zur Unterstützung hofft der 400 aktive Mitglieder zählende Klub auf Spenden, die bis zu einer Höhe von 2000 Euro von der Kreissparkasse Rotenburg Osterholz noch einmal verdoppelt werden. ⇒ELO