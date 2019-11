Torben Lemke steht der HSG Schwanewede/Neuenkirchen am Tag der Fans im Spiel gegen den TV Bissendorf-Holte wieder zur Verfügung. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede/Grambke. Eine volle Halle ist den Oberliga-Handballern der HSG Schwanewede/Neuenkirchen gegen den Tabellensechsten TV Bissendorf-Holte am Sonnabend ab 17 Uhr gewiss. Schließlich ist bei den „Schwänen" wieder der Fantag ausgerufen und damit das Großereignis des Jahres. In den Genuss, vor großer Kulisse zu spielen, kommt anschließend auch die Landesliga-Reserve, die ab 19.15 Uhr auf die HSG Bützfleth/Drochtersen trifft. Der SV Grambke-Oslebshausen tritt zum Landesliga-Kellerduell bei der HSG Verden-Aller an.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen – TV Bissendorf-Holte: Reichlich Unterstützung von ihren Fans werden die Hausherren gegen den Gast aus dem Zentrum des Landkreises Osnabrück auch brauchen, denn der hat in der Vorwoche den Spitzenreiter TV Cloppenburg beim 28:30 an den Rand einer Niederlage gebracht. Erst als TVB-Kreisläufer Simon Mayer mit Verdacht auf einen Bänderriss im Fuß ausfiel, mussten sich die Gelb-Blauen geschlagen geben. „Für mich gehört Bissendorf-Holte zu den Top-drei-Teams der Liga“, meint HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz. Deshalb sind die Gäste aus seiner Sicht auch in diesem Match favorisiert. „Wir wollen das Spiel aber offen gestalten und den Gästen einen Kampf bieten", verspricht er.

Für den mit Bissendorf punktgleichen Aufsteiger ist es auch die beste Möglichkeit, sich für die vor zwei Wochen kassierte 27:44-Klatsche in Cloppenburg zu rehabilitieren. Die hatte ja auch schließlich eine Hundertschaft eigener Fans miterlebt. „Wir müssen uns auf uns selbst fokussieren, an uns arbeiten und den Fokus für das Spiel finden“, fordert Andreas Szwalkiewicz. Zum eventuell fehlenden Rest könnten die Fans der „Schwäne“ ihr Team tragen. Personell gibt es bei den Hausherren wenig Änderungen, einzig der zuletzt fehlende Routinier Torben Lemke ist wieder an Bord. Marco Wilhelms hat sich im Knie offenbar „nur„ die Bänder gedehnt, „bei ihm wird von Woche für Woche geschaut“, erklärt der „Schwäne“-Coach.

Sonnabend, 17 Uhr, Heideschule

HSG Verden-Aller – SV Grambke-Oslebshausen: Eine der Serien der beiden Landesliga-Kellerkinder geht am Sonnabend zu Ende: Das Schlusslicht HSG Verden-Aller hat in dieser Saison zu Hause in allen vier Partien nicht gepunktet, der Vorletzte SV Grambke-Oslebshausen wäre bei einem Misserfolg auswärts seit 141 Wochen in Folge sieglos. „Das wollen wir jetzt durchbrechen", kündigt SVGO-Trainer Marcel Hägermann an. Seine Spieler brennen auf das Duell, „sie bekommen ihre Qualität aber zurzeit nicht auf die Platte“, betont Hägermann. Er sieht seine Mannschaft aufgrund des Backe-Entzugs in der heimischen Halle noch lange nicht als eingespielt an, da sie in der Saisonvorbereitung viel Zeit in die Umgewöhnung investieren musste. „Sowohl im Angriff als auch in der Abwehr sind die Absprachen noch zu oft falsch oder gar nicht vorhanden“, bemängelt er.

Dafür ist sein Kader vor dem wegweisenden Spiel endlich wieder nahezu komplett. Die im linken Rückraum vermissten Felix Hinrichs und Philip Schmidt sind genauso wieder an Bord wie Igor Hergert und Sebastian Dunker, womit die komplette Linkshänder-Fraktion zur Verfügung steht. Auf Linksaußen meldet sich Melvin Bülow zurück, sodass nur noch der verhinderte Halblinke Björn Bischof fehlt.

Sonnabend, 18 Uhr, Aller-Weser-Halle

HSG Schwanewede/Neuenkirchen II – HSG Bützfleth/Drochtersen: Keine Frage, die Gastgeber haben ein Defensivproblem. In den bislang acht Meisterschaftsspielen kassierten sie 282 Gegentreffer, im Schnitt also gut 35. Deshalb hat Trainer Marko Koß in den jüngsten Trainingseinheiten versucht, das Abwehrkorsett enger zu schnüren. Ob es geholfen hat, wird sich gegen den Tabellenfünften aus dem Landkreis Stade zeigen. Dessen Deckungsverbund hat in den bisherigen acht Pflichtspielen erst 192 Gegentreffer zugelassen und damit durchschnittlich 24 pro Match. HSG-Coach Marko Koß sieht sein Team vor einer schwierigen Aufgabe, hofft aber auf mehr Stabilität in der Defensive und zugleich auf eine größere Treffsicherheit der Angriffsreihe. Der HSG-Coach rechnet damit, dass ihm zwölf oder 13 Spieler zur Verfügung stehen, und schöpft Hoffnung aus dem Heimspiel gegen Bützfleth/Drochtersen in der vergangenen Saison (21:26). GRU

Sonnabend, 19.15, Heideschule