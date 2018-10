Das Team vom Blumenthaler TV I mit Nicole Gerdes, Samia Lange, Steffi Nitschke, Danaé Thiel, Kerstin Ebert und Carolin Hesse (von links) war bei den deutschen Meisterschaften Gymnastik und Tanz in Sersheim nicht zu bremsen. Aber auch die BTV II-Truppe wusste zu überzeugen. (BTV)

Blumenthal. Das Team I des BTV sahnte in der Altersklasse 30+ alle Goldmedaillen ab. Die Mannschaft von Nicole Gerdes sicherte sich in Sersheim zunächst den Meistertitel im Mehrkampf. Tags darauf sprangen dann zwei weitere erste Plätze in den Finalwettbewerben Tanz und Gymnastik heraus.

In der gleichen Konkurrenz war auch der Blumenthaler TV II am Start, der im Zweikampf auf dem vierten Rang landete. Die gleiche Platzierung erreichte die Gruppe in der Einzeldisziplin Tanz. Mit ihrer Gymnastikübung wurde sie am zweiten Veranstaltungstag Fünfter.

Das waren emotionale Tage für die beiden Nordbremer Crews von Trainerin Nicole Gerdes, die dieses Mal nur in der für diese Titelkämpfe vorgeschriebenen Minimalbesetzung von jeweils sechs Gruppenmitgliedern angetreten waren. Für das erfahrene Team I galt es, die neu gestalteten Choreografien gut in Szene zu setzen. Besonders gespannt waren die Blumenthaler Frauen, wie ihr neuer Tanz bei der Jury und beim Publikum ankommen würde.

Erstmals wagten sich die Abonnementsmeister an einen Mix aus gymnastischen Elementen mit einem Hip-Hop-Part. Zum Thema „König der Löwen“ gingen sie in Leoparden-Anzügen auf die Wettkampffläche. „Unser Outfit wurde sehr beäugt. Aber die meisten fanden es cool“, berichtete Nicole Gerdes, die neben ihrem Trainerjob auch aktives Mitglied der Gruppe ist.

Gerdes und ihre fünf Mitstreiterinnen eröffneten den Mehrkampf-Wettbewerb und kamen ganz gut durch das neue Programm. „Der Auftritt war nicht perfekt, aber besser als im Training“, fand Nicole Gerdes. Belohnt wurde der Tanz letztlich mit 15,400 Punkten. Eine höhere Note erreichte später keine andere Gruppe. Tränen der Rührung hatte die Blumenthaler Trainerin beim Auftritt ihrer zweiten Mannschaft in den Augen: „Die Frauen haben den Tanz super rübergebracht. So gut waren sie noch nie. Ich bin total stolz auf unser Team II“, sagte Nicole Gerdes. Die Nordbremer Crew gefiel mit ihrer gefühlvollen Choreografie zu „For you“ und erhielt die Wertung 11,300. Damit lag sie auf Rang vier.

Im zweiten Teil des Mehrkampfes stand die Paradedisziplin des BTV I auf dem Programm. Schon seit mittlerweile 20 Jahren sorgen die Blumenthalerinnen bei den deutschen Meisterschaften mit ihren spektakulären Gymnastikübungen für Highlights.

Auch im Schwabenländle wollten sie mit hohen Würfen und raffinierten Gerätewechseln, verpackt in einer spannenden Choreografie, glänzen. Zu Scooters „Nessaja“ gingen die Nordlichter mit drei Reifen und drei Paar Keulen auf die Wettkampfbühne. „Leider lief es nicht wie erhofft. Wir waren nervös und haben viel zu viele Fehler gemacht“, ärgerte sich Nicole Gerdes nach diesem Auftritt. Dennoch gab es für die Übung die mit Abstand meisten Zähler (14,450), sodass sich der Blumenthaler TV I den Meistertitel im Mehrkampf (29,850) mit großem Abstand vor TuG Groß Zimmern (26,200) und dem Oldenburger TB (25,500) sicherte. Erneut nicht aufs Siegertreppchen schaffte es der BTV II, der sich mit Rang vier begnügen musste (21,850). Und dabei hatte die Crew mit drei Bällen und drei Reifen doch einen sauberen Auftritt abgeliefert (10,550). „Null Fehler, toller Ausdruck und auf den Punkt perfekte Würfe“, begeisterte sich Nicole Gerdes. „Noch mehr Emotionen zeigen!“, war die Vorgabe von Nicole Gerdes für den zweiten Wettkampftag. Das war die Erkenntnis aus der Videoanalyse nach dem Mehrkampf. Beim Tanz gelang das sehr gut. Und der Blumenthaler TV I sicherte sich mit 16,200 Punkten seine höchste Note sowie den DM-Titel. Auch der BTV II gefiel erneut und belegte hinter Oldenburg und Groß Zimmern (beide 14,450) Platz vier (11,350 Zähler). Goldmedaillen regnete es für Team I des Blumenthaler TV danach auch im Gymnastik-Finale (13,900). Doch so richtig zufrieden war die Trainerin Nicole Gerdes nicht: „Es gab wieder Geräteverluste und vermeidbare Fehler.“ Weniger stabil als am ersten Wettkampftag präsentierte sich der BTV II bei seiner Ballübung. 7,550 Zähler reichten nur für Rang fünf.

Blumenthaler TV I: Nicole Gerdes, Samia Lange, Steffi Nitschke, Danaé Thiel, Kerstin Ebert, Carolin Hesse.

Blumenthaler TV II: Claudia Brückner, Elke Götze, Maren Kahlenberg, Iskra Osmers, Daniela Raczkowski, Birte Viehöfer.