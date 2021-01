Nils Schneider (fr)

Nils Schneider: Unser primäres Saisonziel ist es, die Klasse zu halten. Wenn wir in der Staffel B einen Platz unter den ersten fünf Mannschaften erzielen, haben wir unser Ziel erreicht. Mit dem dritten Tabellenrang können wir also bislang sehr zufrieden sein, dürfen uns aber natürlich nicht darauf ausruhen. Es liegen noch viele schwere Begegnungen in der Kreisliga vor uns.

Wir haben die beiden Heimspiele gegen zwei richtig starke Mannschaften aus der Kreisliga verloren, die für mich zu den Favoriten in dieser Staffel gehören. Wir versuchen jedes Spiel mit der gleichen Einstellung anzugehen und drei Punkte einzufahren. In diesen beiden Spielen hat es leider nicht sein sollen.

Michael Kranz ist ein ganz wichtiger Faktor für mich und für die Mannschaft. Wir sind permanent im Austausch. Michael unterstützt mich in vielen Dingen auf und neben dem Platz.

Wir vermissen natürlich alle die gemeinsamen Einheiten auf dem Platz. Dies ist zurzeit ja leider nicht möglich. Daher nutzen wir eine Lauf-App, um eine gewisse Grundfitness beizubehalten. Über unsere WhatsApp-Gruppe sind die Spieler untereinander auch in Kontakt.

Wir freuen uns sehr, dass Dennis wieder ein Teil unserer Mannschaft geworden ist. Mit seinen Treffern hat er uns auch schon sehr geholfen. Dennis besitzt den gewissen Instinkt, den ein Stürmer braucht – seine Abschlussquote ist gut.

Wir haben uns vorgenommen, viele spielerische Lösungen zu finden und weniger mit langen Bällen zu arbeiten. Dies funktioniert in der laufenden Saison schon ganz gut. Wir haben nahezu alle Tore aus dem Spiel heraus erzielt.

Ich habe noch die Hoffnung, dass wir unsere Staffel zu Ende spielen können. Wie sie dann gewertet wird und ob es noch eine Auf- und Abstiegsrunde gibt, bleibt abzuwarten.

Zur Person

Nils Schneider steht im zweiten Spieljahr als Trainer beim Fußball-Kreisligisten SVG Berne an der Seitenlinie. Berne ist die erste Trainerstation für Schneider. Der 36-jährige selbstständige Unternehmer lief in seiner aktiven Zeit für die Fußball-Vereine SV Wilhelmshaven, 1. FC Nordenham, VfB Oldenburg, FC Hude und SVG Berne auf.