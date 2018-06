Daniel Rosenfeldt wird der neue BSV-II-Spielertrainer. (Christian Kosak)

Blumenthal. Im Zuge des am letzten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga gesicherten Klassenerhalts (wir berichteten) gab der Trainer des Blumenthaler SV II, Sven Landwehr, bekannt, dass er sein Amt beim Burgwall-Klub abgeben werde.

Bereits kurz nach der Winterpause hatte Sven Landwehr im Frühjahr seine Entscheidung aus familiären und beruflichen Gründen getroffen – nun wurde sie offiziell verkündet. Ganz ohne Fußball geht es aber bei Landwehr nicht. Er wird der BSV-Truppe als Manager erhalten bleiben und dem neuen Coach Daniel Rosenfeldt den Rücken freihalten, sodass dieser sich ganz auf die Mannschaft konzentrieren kann.

„So wie es die Zeit zulässt, gehe ich weiterhin zum Training der zweiten Herrenmannschaft und gucke, dass ich mich soweit wieder fit bekomme, um es dann mal bei einem Spiel der Ü32 anzutesten“, teilt Sven Landwehr mit.

Neu-Trainer Daniel „Rosi“ Rosenfeldt besitzt seit der Schulzeit einen Trainerschein und hat sich mittlerweile bis zur B-Lizenz fortgebildet. „Ich habe mich nach Svens Entscheidung schnell entschlossen, weil ich immer schon Lust hatte, als Trainer zu arbeiten. Die Jungs sind alle nett, wissbegierig und haben einen super Zusammenhalt“, berichtet Rosenfeldt. Rasch seien Gespräche geführt und die Personalie „von allen gut angenommen“ worden.

Derzeit steckt Daniel Rosenfeldt bereits in den Planungen der kommenden Saison. Die sechswöchige Trainingsvorbereitung geht am 8. Juli los, erste Testspiele sind vereinbart und die BSV-Reserve wird sich auch an der Aumunder Sportwoche beteiligen. Nach seiner Philosophie gefragt, nennt ­Rosenfeldt „eine gute Mischung zwischen Abwehr und Angriff“ und „möchte gerne offensiven Fußball spielen lassen. Aber wenn man sich die Gegentorflut der vergangenen Saison ansieht, wird die erste Prämisse sein, den Abwehrbund zu stärken und taktisch zu schulen“ (Rosenfeldt).