Im siegreichen Bezirksliga-Spiel gegen den Blumenthaler SV II wird hier der Türkspor-Akteur Abdullah Özkul (rechts) gestoppt. (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord. Im ersten Spiel nach der Ära Wendland fuhren die Burger dann auch einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen ATSV Sebaldsbrück ein und hoffen nun noch auf den Klassenerhalt beim Saisonfinale.

Spannung hatte vorab auch das Derby zwischen den beiden Burgwall-Teams SV Türkspor und Blumenthaler SV II versprochen – der eine will aufsteigen, der andere den Abstieg verhindern. Am Ende siegte jedoch der favorisierte SVT mehr als deutlich mit 7:0 Toren. Die Reserve der SG Aumund-Vegesack kassierte zudem eine 0:4-Niederlage beim SC Weyhe.

1. FC Burg – ATSV Sebaldsbrück 3:1 (1:1): Noch vor der Partie zog der Vereinsvorstand des stark abstiegsbedrohten 1. FC Burg die Notbremse. In beiderseitigem Einvernehmen trennte sich der FCB von Spielertrainer Mirko Wendland, da sich das Verhältnis zwischen der Mannschaft und dem 25-jährigen Übungsleiter zuletzt verschlechtert hatte. Laut dem Burger Vorstandsvorsitzenden Matthias Schmit habe man bereits vor ein paar Wochen die Entscheidung für eine personelle Veränderung im Trainerstab getroffen und diesen Schritt nun aufgrund des wahrscheinlichen Abstiegs und dem angespannten Verhältnis zwischen Team und Trainer vorgezogen.

Im Spiel gegen Sebaldsbrück stand der Burger Co-Trainer Kai Stegemann in verantwortlicher Position an der Seitenlinie, der das Team auch in die letzte Partie am Sonntag beim Sechstplatzierten Tuspo Surheide (Anpfiff 13 Uhr) führen wird. Nachdem von beiden Mannschaften zunächst ein Abtasten zu sehen war, ließ ATSV-Schlussmann Björn Hinners eine Flanke durch die Hände rutschen, sodass Burgs Stürmer Kevin Stepput nur noch aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung einschieben musste (16.).

Starke zweite Halbzeit

„Die folgenden Minuten gehörten uns. Aber wir verpassten es wieder, beste Chancen im Tor unterzubringen“, berichtete FCB-Teammanager Leif Eriksons. Der Rückschlag folgte in Form eines von Burak Yücel zum 1:1 verwandelten Elfmeters, da der ATSV-Spieler nur durch ein Foul im Strafraum aufgehalten werden konnte (42.). Nach dem Wechsel kamen die Hausherren aber hellwach aus der Kabine und schickten mit einem Pass in die Abwehrschnittstelle Julian Kubicek auf die Reise, der aus elf Metern das 2:1 erzielte (47.). Nach einem Konter gelang letztlich Torjäger Kubicek in der 66. Minute das 3:1.

Ein Nachfolger für Mirko Wendland, der sich für das Vertrauen beim FCB bedankte und noch nicht sicher ist, wie er die nächste Zeit fußballerisch verbringen wird, steht schon fest. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit übernimmt Torwart Sascha Steinbusch das Traineramt beim 1. FC Burg. Am Sonntag hoffen die als 15. auf einem Abstiegsrang stehenden Burger nun mit einem Sieg gegen Surheide auf den Klassenerhalt.

SV Türkspor – Blumenthaler SV II 7:0 (3:0): Ein Endspiel wird am Sonntag auch der Blumenthaler SV II bestreiten müssen, wenn es gegen den direkten Konkurrenten ESC Geestemünde II, der zwei Punkte weniger auf dem Konto hat, um den Klassenerhalt geht. Erwartungsgemäß setzte sich im Derby der um den Wiederaufstieg in die Landesliga kämpfende Burgwall-Nachbar um Trainer Bahadir Kilickeser durch. Der 7:0-Kantersieg fiel laut Türkspor-Coach Kilickeser jedoch „zu hoch aus.“ Er attestierte der Mannschaft seines Blumenthaler Pendants Sven Landwehr eine gute Leistung.

Bis zum 1:0, das Ralf Bela Prieß nach einer schönen Einzelaktion erzielte (25.), standen die BSV-Mannen kompakt, danach war der Abwehrdamm allerdings gebrochen. „Wir sind dann komplett zerfallen, das war schon fast peinlich und tut jetzt richtig weh“, sagte ein niedergeschlagener Sven Landwehr nach der Partie. Durch einen von Veyis Albayrak getretenen Foulelfmeter erhöhte Türkspor die Führung (27.), ehe John-Marvin Halstenberg noch vor der Pause das 3:0 markierte (38.).

„Die Niederlage unseres Aufstiegskonkurrenten Hasenbüren am Vortag (1:2 gegen ESC Geestemünde II, Anm. d. Red.) hat uns einen Schub gegeben, sodass wir um jeden Zentimeter gekämpft haben“, äußerte sich der SVT-Trainer Bahadir Kilickeser. So gelang Turgay Kaptan nach dem Wechsel das 4:0 per Kopf (49.). Doch auch Blumenthal II war nicht komplett chancenlos. Ein Sonderlob seines Trainers erhielt deshalb Türkspor-Torhüter Evren Boga. Das SVT-Urgestein trainiert eigentlich nicht mehr und war nach der Absage von Göhkan Kara kurzfristig eingesprungen. „Evren hat alles gehalten, was zu halten war und ohne Training zu null gespielt“, lobte Kilickeser. Auf der anderen Seite ging das Toreschießen munter weiter. Nachdem Sinan Yilmaz das 5:0 erzielt hatte (74.), gab sich die BSV-Reserve endgültig auf und ließ sich auskontern. Veyis Albayrak (80.) und Sinan Yilmaz (84.) markierten mit ihren Treffern den 7:0-Endstand.

„Unsere Marschroute zum Aufstieg hieß zwei Siege, dann wäre er aus eigener Hand perfekt“, blickt Bahadir Kilickeser nun auf den letzten Spieltag, wenn sein Team als Tabellenzweiter (62 Punkte) gegen den direkten Aufstiegskonkurrenten FC Huchting (3./60) antritt. Die Landwehr-Truppe wird indes alle Kräfte bündeln und muss mindestens einen Zähler holen. „Mit nur vier Punkten aus der Rückrunde wird das schwierig. Gegen Geestemünde II haben wir nun das Endspiel, das wir vermeiden wollten“, so Sven Landwehr.

SC Weyhe – SG Aumund-Vegesack II 4:0 (2:0): Die Vegesacker um das Trainerduo Manuel Broekmann/Michael Leopold, die sich durch einen gesicherten Platz im Mittelfeld als einziges Nordbremer Team am letzten Spieltag keine Gedanken um einen Aufstieg oder um den Klassenerhalt machen müssen, kassierten in Weyhe eine Klatsche. „In der ersten Halbzeit waren wir kollektiv nicht auf dem Platz und hatten viele Abstimmungsprobleme“, sagte Leopold. Durch Gordy Mumpese (4.) und Dirk Dennis Lampe (20.) ging Weyhe früh in Führung. Unglücklich war Spielertrainer Broekmann über das 0:3, bei dessen Entstehung der Vegesacker zweimal angeschossen wurde und den Ball ins eigene Tor lenkte (56.). Erneut Gordy Mumpese machte in der 65. Minute dann den Sack mit dem 4:0 für Weyhe zu.

„Es war nicht unser Tag, aber in Sachen Chancen hätten wir locker 4:4 spielen können“, ärgerte sich Manuel Broekmann. Selbst zwei Elfmeter wurden von den Vegesackern verschossen. „Es gibt Tage, da geht eben nichts“, schloss Michael Leopold seine Analyse.