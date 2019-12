Holger und Anita Cordes starten gerne auf Gran Canaria. Anders als ihr Ehemann bevorzugt Anita Cordes die ganz langen Distanzen und hat einen Bestzeit-Traum im Marathon. (WK)

Lemwerder. Anita Cordes von der SG akquinet Lemwerder hat einen Traum: Sie möchte einen Marathon in einer Zeit von unter drei Stunden absolvieren. „Ich kann mir aber derzeit gar nicht vorstellen, das mal zu schaffen“, sagt die 42-Jährige. Ihre Bestzeit über ihre Lieblingsstrecke liegt im Moment bei 3:11 Stunden. Aber auch so gehört die Langläuferin vor allem in ihrer Altersklasse W 40 zu den Spitzenläuferinnen in Norddeutschland.

Anita Cordes kommt vom Tae Bo, einer Fitness-Sportart, bei der Elemente aus asiatischen Kampfsportarten wie Karate, Taekwondo oder Kickboxen mit Aerobic verbunden werden. „Als das Studio im Jahre 2005 pleite gegangen ist, habe ich es mal mit Laufen versucht“, berichtet die Steuerfahnderin. Aus anfangs einem Kilometer seien dann schnell zehn Kilometer geworden. Nach einem Jahr habe sie dann Blut geleckt.

Von Oldenburg nach Lemwerder

„Bei meinem ersten offiziellen Wettkampf beim City-Lauf in Oldenburg bin ich über die zehn Kilometer gleich relativ weit vorne mitgelaufen.“ Dies sei dann die Motivation gewesen, das Laufen zu intensivieren. Um weiter nach vorne zu kommen, trat sie der Leichtathletik-Abteilung des VfL Oldenburg bei. Trotz des dort verordneten Intervall-, Tempo- und Höhentrainings wurde sie nicht schneller. „Weil ich beim VfL Oldenburg nicht glücklich war, bin ich schließlich zur SG akquinet Lemwerder gewechselt“, teilt Anita Cordes mit. Dieser Wechsel bot sich aber schon alleine deshalb an, weil sie 2014 zu ihrem damaligen Freund und jetzigen Ehemann Holger Cordes nach Lemwerder gezogen war.

Die gebürtige Anita Ehrhardt heiratete Holger Cordes im Jahre 2018, den sie auch mit dem Laufvirus infizierte – die beiden laufen aber nicht zusammen. „Holger läuft lieber alleine“, informiert Anita Cordes. Ihr Ehemann begnüge sich auch meist mit den Zehn-Kilometer-Wettbewerben und wolle dann sein Bier trinken. „Nur bei der Sandkruger Schleife beißt Holger mal auf die Zähne und absolviert sogar 13 Kilometer“, lässt die Sportlerin wissen. Alles andere wäre ihm jedoch zu anstrengend. Da, wo es anstrengend wird, fängt bei Anita Cordes, die sich nach einer Pause auch mal einen Sekt nach einem Lauf gönnt, der Spaß aber erst an.

Bei einem Halbmarathon in Bremen stellte sie ihre persönliche Bestleistung mit einer Zeit von 1:31 Stunden auf. „Damals bin ich aber noch für den VfL Oldenburg gelaufen“, teilt Cordes mit. Während in Oldenburg das Training die alles dominierende Komponente dargestellt habe, gehe es in Lemwerder wesentlich familiärer zu. „Wir machen auch privat viel zusammen. Der Zusammenhalt bei uns im Verein ist schon gewaltig“, schwärmt die Athletin. Besonders mit Silvia Muchow verbinde sie eine gute Freundschaft.

Bei der SGaL trainiert Anita Cordes nicht nach einem vorgegebenen Plan. „Ich trainiere ausschließlich nach Gefühl. Damit lag ich bislang auch immer genau richtig“, versichert Cordes. Sie mache ihr Training auch vom Wetter abhängig. Im Urlaub, den sie jüngst mit ihrem Mann auf Gran Canaria verbrachte, kann sie auch mal komplett die Füße hochlegen. Die Gran-Canaria-Aufenthalte hatte das Ehepaar Cordes aber in den vergangenen Jahren auch zur Teilnahme am dortigen Marathon verbunden. Der wurde jedoch von Januar auf November 2020 verschoben. Im November haben die Eheleute Cordes aber schon etwas Besseres vor. Sie werden schließlich beim Marathon in Curaçao in der Karibik starten.

„Ich war noch nie so weit weg von Zuhause“, freut sich Anita Cordes schon jetzt auf das Abenteuer. Holger Cordes war bereits in seiner Funktion als Servicetechniker für Schiffsmotoren auf der niederländischen Insel. „Er hat sehr von dieser Insel geschwärmt“, sagt Anita Cordes.

Anita Cordes wäre ihrem sportlichen Traumziel, den Marathon unter drei Stunden zu absolvieren, wahrscheinlich schon näher gekommen, wenn sie nicht die ersten Verletzungen, wie zum Beispiel ein Muskelfaserriss, ausgebremst hätten. „Das ist wohl dem Alter geschuldet“, erklärt Anita Cordes. Auch wenn sie deshalb im Jahre 2019 die 42,195 Kilometer nur auf Gran Canaria sowie in Oldenburg und Cuxhaven absolvieren konnte, bleibt der Marathon ihre Paradestrecke. „Hier kann ich mir mein Tempo am besten selbst einteilen. Wenn ich auf den ersten zehn Kilometern trödele, habe ich immer noch dreimal so viel Strecke vor mir, um dies wieder auszugleichen“, so die 42-Jährige.

Halbmarathon mit Frieda

Früher ging Cordes auch mit ihrer Hündin Frieda laufen. „Wir haben sogar schon zusammen einen Halbmarathon bestritten“, berichtet sie. Die Labrador-Retrieverin ist aber mittlerweile 13 Jahre alt und begnügt sich mit ruhigem Traben. Zwei bis drei Monate vor einem Marathon erhöht Anita Cordes die Trainingsintensität und absolviert auch mal längere Einheiten. Dabei ist sie aber selten auf der Tartanbahn in Lemwerder anzutreffen. „Es passiert nicht oft, dass ich feste Rundenzeiten auf der Bahn mit 4:10 Minuten pro Kilometer abspule“, sagt Anita Cordes.

Nach ihrem Curaçao-Marathon könne sie sich dann für November 2021 auch gut vorstellen, wieder auf Gran Canaria zu starten: „Die Insel ist immer eine Reise wert.“ Vielleicht klappt es dann ja mit dem Erreichen einer Zeit von unter drei Stunden. „Da kann ich aber einfach nicht dran glauben“, ergänzte Cordes.