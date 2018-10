Avni-Serdar Güngör (rechts, hier im Spiel gegen Buntentor) bereitete den BSV-Treffer bei der 1:2-Niederlage vor. (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord. Der Blumenthaler SV kann sich zudem endgültig einen Spitzenplatz abschminken. Nach der deutlichen 0:5-Pleite gegen den Tabellenführer FC Union 60 setzte es nun auch noch eine 1:2-Heimschlappe gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen Dritten Tuspo Surheide.

JFV Weyhe-Stuhr – JFV Bremen 3:1 (0:1): Erste Halbzeit hui, zweite Halbzeit pfui: So ließe sich die Vorstellung des Gastes in Weyhe zusammenfassen. „Die beiden Halbzeiten waren so unterschiedlich wie Tag und Nacht“, meinte Nordbremens Trainer Luis Serrano Leonor. Im ersten Durchgang war aber noch alles gut. Bereits nach 60 Sekunden hätten die Gäste in Führung gehen können. Ismaila Drammeh brachte aber aus fünf Metern das Kunststück fertig, das Spielgerät einen Meter über die Querlatte zu befördern. Später scheiterten auch Matteo Müller und ein weiteres Mal Ismaila Drammeh an dem Versuch, das 1:0 für die Nordbremer zu erzielen.

Nach knapp einer halben Stunde erlöste Ismaila Drammeh seine Farben aber endlich. Er vollendete eine tolle Kombination mit Ali Omeirat zum hoch verdienten Vorsprung für die Balljäger um Kapitän Paul Seidel. „Wir hätten in der ersten Halbzeit aber noch mehr Tore schießen müssen“, erklärte Serrano Leonor.

Dann folgte das absolute Grausen. „In der zweiten Hälfte haben meine Jungs ihre schlechteste Halbzeit überhaupt unter meiner Leitung abgeliefert“, kritisierte Luis Serrano Leonor. Von nun an stimmte es hinten und vorne nicht mehr. Joshua Watson vereitelte mit zwei guten Paraden noch eine schlimmere Pleite.

Blumenthaler SV – Tuspo Surheide 1:2 (0:0): Die Gastgeber durften im Verfolgerduell im Burgwall-Stadion antreten. „In der ersten Halbzeit lief es sehr schlecht für uns“, stellte Blumenthals Trainer Tarek El-Achmar fest. Seine Schützlinge hätten sich gegen einen spielstarken Kontrahenten nicht richtig in die Zweikämpfe getraut und dem Gast weitestgehend den Ball überlassen. Dabei entwickelten die Surheider aber kaum Torgefahr. Die Blau-Roten fuhren auf der anderen Seite zwei vielversprechende Konter, die sie aber nicht vernünftig zu Ende spielten.

Um das Team zu stabilisieren brachte Tarek El-Achmar mit Julian Steinforth einen neuen Sechser und mit Frank Osei Junior einen frischen Stürmer – die Rechnung ging auch auf. „Wir haben uns in den ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte gut verkauft und den Ball schneller abgespielt, um auch mal den Gegner laufen zu lassen“, teilte El-Achmar mit. Die Belohnung war das Führungstor von Mahdi Matar. Dieser verlängerte eine scharfe Hereingabe von Avni-Serdar Güngör von rechts direkt zum 1:0 in die Maschen.

In der Folgezeit war das Spiel völlig offen. Immer wieder stieß Denis Chinaka über seine rechte Seite bis zur Grundlinie vor, fand aber in der Mitte keine Abnehmer. BSV-Keeper Daniel Dähn hielt seine Farben auf der anderen Seite mit zwei fabelhaften Paraden im Spiel. Chika-Anthony Nnaji wendete das Blatt mit seinen Toren jeweils nach Eckbällen aber noch für die Seestädter. „Für mich ist es besonders ärgerlich, dass wir durch zwei Standardsituationen verloren haben. Da stimmte die Zuordnung nicht“, erklärte Tarek El-Achmar.