Vegesack. Überhaupt nicht gut aus den Startlöchern kam die SG Aumund-Vegesack in der Tischtennis-Bezirksoberliga Herren West. Beim VfL Fredenbeck lagen die Nordbremer um den Mannschaftsführer Marcus Kunte bereits nach den drei Doppeln mit 0:3 in Rückstand. So etwas kann man in den restlichen Begegnungen durchaus noch reparieren. Doch dieses Mal glückte den Vegesackern kein Happy End und so kassierte das SAV-Team eine 6:9-Niederlage.

Da aber TuS Huchting überraschend gegen TSV Lunestedt III mit 7:9 verlor, sicherte sich das Kunte-Team die Herbstmeisterschaft. „Das war schon überraschend für mich. Es sind zwar bei der sehr ausgeglichenen Liga nur fünf Punkte bis zum Relegationsplatz, aber dennoch wollen wir in der Rückrunde – bei sieben Heimspielen – schon unter die ersten drei kommen“, meinte Vegesacks Pressesprecher Klaus-Peter Lenz.

Gut ablieferte gegen Fredenbeck auf jeden Fall der Gäste-Spitzenmann Jakob Guzmann, der zwar an der Seite von Marcus Kunte im Doppel gegen Springmann/Heß zu Beginn mit 2:3 ganz knapp verlor (8:11, 11:6, 4:11, 11:5, 12:14), dann aber die folgenden Einzel gegen Carsten Springmann (3:1) und Maik Reusner (3:1) für sich entscheiden konnte. Den ersten Punkt für die SAV konnte im oberen Paarkreuz Marcus Kunte gegen den Fredenbecker Maik Reusner bejubeln. Nach einem 1:2-Satzrückstand wendete der Nordbremer das Blatt und verkürzte auf 1:3 (12:10, 13:15, 5:11, 11:9, 11:8). Ärgerlich war dann, dass der zuletzt so formstarke Patrick Jahic gegen den Gastgeber-Akteur Martin Kück im mittleren Paarkreuz nicht nachlegte (1:3).

Aber Vegesack wehrte sich gegen die drohende Niederlage und so verkürzte Tobias Burkhardt mit dem 3:0-Erfolg gegen Markus Heß auf 3:4 (11:4, 12:10, 12:10). Es folgte ein weiterer Nackenschlag durch das 0:3 von Arno Seichter gegen Knut Wölpern und die hauchdünne 2:3-Niederlage von Marcus Kunte gegen Carsten Springmann (13:11, 6:11, 2:11, 16:14, 11:13) – plus das 1:3 von Tobias Burkhardt gegen Martin Kück. Das wäre sicherlich alles zu verkraften gewesen – und so wäre eine Punkteteilung durchaus möglich gewesen. Doch zu Beginn mussten sich bekanntlich auch die SAV-Doppel Burkhardt/Jahic (1:3) und Uhlig/Seichter (1:3) beugen. Und auch Arno Seichter hatte im entscheidenden Spiel gegen Martin Jahnke nicht das Glück auf seiner Seite und konnte die 1:3-Niederlage nicht verhindern (8:11, 11:5, 7:11, 5:11). Zuvor musste bereits Christopher Uhlig nach einer 2:0-Satzführung mit 2:3 gegen Knut Wölpern die Segel streichen (13:11, 12:10, 4:11, 7:11, 8:11). Letztlich sorgten Christopher Uhlig mit dem 3:2-Sieg gegen Martin Jahnke (11:7, 13:15, 21:19, 7:11, 12:10) und Patrick Jahic gegen Markus Heß (3:1/11:8, 11:8, 11:13, 11:7) für etwas Ergebniskosmetik. Dennoch zeigte sich nach Spielende SAV-Kapitän Marcus Kunte nicht enttäuscht: „Das war schon ein guter Gegner. Entscheidend war, dass wir nach den Doppeln immer einem Rückstand hinterhergelaufen sind.“

VfL Fredenbeck - SG Aumund-Vegesack 9:6: Kück/Wölpern - Burkhardt/Jahic 3:1 (15:13, 13:11, 13:15, 11:7), Springmann/Heß - Guzmann/Kunte 3:2 (11:8, 6:11, 11:4, 5:11, 14:12), Reusner/Ruprecht - Uhlig/Seichter 3:1 (11:3, 11:7, 9:11, 11:4), Reusner - Kunte 2:3 (10:12, 15:13, 11:5, 9:11, 8:11), Springmann - Guzmann 1:3 (11:9, 8:11, 3:11, 10:12), Kück - Jahic 3:1 (11:3, 7:11, 11:5, 11:5), Heß - Burkhardt 0:3 (4:11, 10:12, 10:12), Wölpern - Seichter 3:0 (11:5, 11:5, 11:5), Jahnke - Uhlig 2:3 (7:11, 15:13, 19:21, 11:7, 10:12), Reusner - Guzmann 1:3 (9:11, 6:11, 11:6, 9:11), Springmann - Kunte 3:2 (11:13, 11:6, 11:2, 14:16, 13:11), Kück - Burkhardt 3:1 (11:6, 11:9, 8:11, 11:5), Heß - Jahic 1:3 (8:11, 8:11, 13:11, 7:11), Wölpern - Uhlig 3:2 (11:13, 10:12, 11:4, 11:7, 11:8), Jahnke - Seichter 3:1 (11:8, 5:11, 11:7, 11:5) OSH