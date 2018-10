Relegationsrunde in Seebergen sahen 700 Zuschauer.

Thedinghausen als Vizemeister der Kreisliga Verden führte gegen die Elf von Trainer Marco Miesner vom Anstoß weg leicht Regie auf dem Seeberger Sportplatz. Der TSV wirkte präsenter und griffiger. Der Verdener Vertreter traf aber auf einen Widersacher, der seine erste zwingende Tor­chance eiskalt nutzte. Daniel Wedemeyer leistete die entscheidende Vorarbeit über den rechten Flügel. Jan-Christopher Schersell verwertete die tolle Vorarbeit des Routiniers zur 1:0-Führung für die TSG (24.).

Der TSV Thedinghausen zeigte sich bei hochsommerlichen Temperaturen unbeeindruckt von diesem Rückstand. Jannik ­Blischke nutzte seinen Freiraum im Strafraum der TSG zum verdienten 1:1-Ausgleich (31.). Die Kreis-Verdener legten zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt – kurz vor dem Pausenpfiff – noch einmal nach. Merlin Sassenburg versenkte einen von Yannik Worthmann an Niklas Gudegast verursachten Foulelfmeter zur 2:1-Führung des TSV Thedinghausen (45. +2).

Die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf brachte den Gegner aus dem Kreis Verden auch im zweiten Durchgang nur sporadisch in Gefahr. Auf der anderen Seite musste Benjamin Otrowski mehrfach Kopf und Kragen riskieren. Vergeblich forderten die Fans beider Vereine binnen zwei Minuten den Elfmeterpfiff des Unparteiischen. Jannes Werk kam im TSV-Strafraum zu Fall (56.). Bjarne Schnakenberg konnte gegenüber von Glück reden, dass die Pfeife des Schiedsrichters stumm blieb (57.). Die Wörpedorfer hatten ihr Pulver praktisch nach 85 Minuten verschossen. Daniel Wedemeyer sprang da der Ball nach einem Freistoß vor die Füße, doch verfehlte der Angreifer das Gäste-Gehäuse. Der TSV Thedinghausen schraubte das ­Resultat in der Nachspielzeit mit Toren von Dennis Buttkus (90. +3) und Matthias Finke (90. +4) noch in die Höhe.

„Die Mannschaft hat eine tolle Saison ­gespielt. Heute war es Kopfkino vor großer Kulisse“, bilanzierte Wörpedorfs Trainer Marco Miesner.