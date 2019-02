Bei dem DMS-Event erreichte die TSG-Herrenmannschaft in der 2. Bundesliga Nord den überraschenden zweiten Platz. (Tobias Bader)

Bremen-Nord. „Die Jungs freuten sich erst mal und grinsten sich einen“, berichtete Uwe Hilbrands, Schwimmtrainer des Blumenthaler TV während der Nachlese über den Auftritt des Herrenteams der TSG Huchting/Blumenthal, das sich beim Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) in der 2. Bundesliga Nord auf den zweiten Platz geschwommen hat.

Nach erfolgreicher Premiere im vergangenen Jahr, als die TSG-Herren erstmals in dieser Liga an den Start gegangen und mit 15 134 Punkten auf Anhieb Bronze geholt hatten, steigerten sie sich jetzt im Oldenburger „Olantis“-Bad auf 15 477 Zähler und belohnten ihre starke Leistung mit Silber. Nur die Wasserfreunde Spandau 04 aus Berlin, immerhin einer der stärksten Nachwuchsvereine Deutschlands, waren mit exakt 300 Punkten noch besser.

„Es war eine super Stimmung in Oldenburg. Dass unsere Herren das unerwartete Kunstsück fertigbrachten, sich nochmals um einen Platz zu steigern, hätten wir nicht für möglich gehalten, denn im vergangenen Jahr war der dritte Platz schon eine Überraschung. Das lässt natürlich eine interessante Prognose für 2020 zu“, liebäugelte Uwe Hilbrands augenzwinkernd mit einem erhofften Sieg im kommenden Jahr.

Starker Jonathan Seele

Herausragend gut in Form zeigte sich in Oldenburg der Blumenthaler Jonathan Seele (Jahrgang 2001). So unterbot der BTV-Akteur gleich zwei Nordbremer Kreisrekorde in deftigen Bestmarken. Über 100 Meter Freistil knackte Jonathan Seele in 51,36 Sekunden mit fast eineinhalb Sekunden Unterschied den alten Rekord von 52,84 Sekunden, den sich Daniel Klosa (1996/BTV) und Daniel Prigge (1996/SAV) bisher geteilt hatten.

Fast eine Sekunde schneller als sein Vereinskamerad und nun ehemaliger Kreisrekordler Lasse Dohrmann (1997) war Seele zudem über 200 Meter Freistil – hier verbesserte er Dohrmanns Rekord von 1:55,92 Minuten auf 1:54,96 Minuten. Während die TSG-Herren ihren Triumph bejubeln konnten, musste die Damenmannschaft jedoch um ihren Verbleib in der 2. Bundesliga Nord bangen. Am Ende musste Uwe Hilbrands mitteilen: „Drei Plätze hoch, mehr Punkte als die Jahre zuvor – und es hat dennoch nicht gereicht.“ 150 Punkte fehlten der TSG-Damenauswahl zum achten Platz, der den Klassenerhalt bedeutet hätte. So wurden die Damen mit 13 864 Zählern Neunter – und stiegen ab.

Beim Wettbewerb der Bremer Landesliga, der im Unibad ausgetragen wurde, war den Athleten der SG Aumund-Vegesack ein Doppelsieg nicht vergönnt. Während die erste Damenmannschaft mit 11 496 Punkten den Sieg einfuhr, wurden die SAV-Herren aufgrund eines verpassten Starts mit 11 259 Zählern Dritter. Wobei der Sieg für die Mannschaft des SV Bremen 1910 ohnehin verdient war, denn krankheitsbedingte Ausfälle kosteten die Siegermannschaft wertvolle Punkte. Eine zweite Damenmannschaft der SG Aumund-Vegesack mit Nachwuchs-Schwimmerinnen, welche die besondere DMS-Luft schnuppern und Erfahrungswerte sammeln durften, belegte Platz acht (7373 Punkte).

Die TSG hatte auch im Unibad zwei Teams am Start. Silber gab es mit 11 128 Punkten für die Damenmannschaft und die TSG-Herren wurden mit 10 853 Zählern Vierte.