Dennis Zäbe (links), der bei der TSV Farge-Rekum die Rolle des Leitwolfes bekleidet, muss verletzungsbedingt noch bis zur Rückrunde ersetzt werden. (FOTOS: Christian Kosak)

Farge. Kein Sieg, zwei Unentschieden, sechs Niederlagen, 17:41 Tore und Tabellenplatz 15. Mit dieser desaströsen Zwischenbilanz überrascht die TSV Farge-Rekum nach acht Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga Insider und externe Beobachter gleichermaßen. Dafür, dass sich der Absturz des Landesliga-Absteigers momentan nahtlos fortsetzt, hat Trainer Björn Reschke in erster Linie zwei Gründe ausgemacht: „Wir erlauben uns immer wieder individuelle katastrophale Fehler, und uns fehlt die taktische Disziplin im Defensivverbund in der ganzen Mannschaft.“

Problem erkannt, aber Gefahr keineswegs gebannt. Schließlich begleitet die Abwehrschwäche die Farger schon seit Jahren. In der Saison 2015/16 kassierten die Nordbremer als A-Liga-Zweiter 66 Tore, im Jahr darauf als Bezirksligist 76 und in der gerade zurückliegenden Landesliga-Spielzeit gar 145. Doch wie soll sich die Gegentorflut nun endlich abstellen lassen? „Wir müssen uns auf die Basics konzentrieren. Wir brauchen ein sicheres Passspiel nach vorn, müssen den Kampf reinbringen, uns wehren und die Motivation hochhalten“, predigt Coach Björn Reschke in den Trainingseinheiten, die wegen zahlreicher Schichtarbeiter und Schüler im Prüfungsstress oft nur „mau“ besucht seien. Jetzt gelte es, aus der Negativspirale herauszukommen, sagt der Coach und fordert: „Wir müssen anpacken, dann ziehen wir den Karren da raus.“

Dass das leichter gesagt als getan ist, weiß er natürlich auch. Denn eine Mannschaft, die sich in einer Negativspirale befindet, spielt nicht den Fußball, den sie eigentlich zu spielen in der Lage ist. Reschke beschreibt das so: „Vorne machst du die Dinger nicht rein und hinten haust du dreimal über den Ball.“ Und deshalb wünscht er sich, dass die Spieler den Mut aus dem Training auch wieder ins Spiel transportieren. Am liebsten natürlich schon am Freitagabend beim Tabellenzweiten Leher TS II, der zeigt, wie minimalistisch sich viel erreichen lässt. Die LTS hat nur zwei Tore mehr als Farge erzielt, aber bereits 17 Punkte auf dem Konto. Der gravierende Unterschied liegt in den kassierten Toren: LTS 15, Farge 41. „Wenn wir konzentriert sind, können wie auch gegen LTS punkten“, hält Björn Reschke eine Trendwende jederzeit für möglich.

Auch wenn der Spieltermin und der Spielort es den Fargern erschweren, eine schlagkräftige Truppe auf das Feld zu bekommen, hat die Ansetzung einen Vorteil. „Wir gehen dann Sonnabend gemeinsam auf den Freimarkt“, erzählt Mannschaftskapitän Jerome Schröder. Gemeinsame Aktivitäten haben schon so manchem Team einen Schub gegeben. Denn künftig sollen die Köpfe nicht mehr runtergehen, wie es Keeper Jerome Schröder nach dem 2:2-Ausgleichstor jüngst gegen Weyhe beobachtet hatte. Die Reaktion hatte zur Folge, dass die Farger, die Schröder „qualitativ besser“ als Weyhe fand, am Ende eine 2:5-Niederlage kassierten. Jetzt gelte es, die Mannschaft, auch mithilfe der neu zum Team gestoßenen Youngster Simon Uhlhorn und Jan Lehmann in der Abwehr zu stabilisieren, „denn vorne treffen wir ja immer“ (Schröder).

Um den negativen Flow abzuwerfen will Trainer Reschke noch weniger als von Spiel zu Spiel zu blicken: „Wir müssen von Halbzeit zu Halbzeit gucken.“ Denn innerhalb der Spiele hat er große Schwankungen ausgemacht, die es ebenfalls abzustellen gilt. Denn von der Qualität, da gibt es für Reschke keine Zweifel, könnte sein Team auf einer anderen Tabellenposition stehen: „Es gab diverse Spiele, in denen wir hätten punkten können oder gar müssen.“ Allerdings: Der Umgang jedes Einzelnen mit der derzeitigen Situation ist ihm ein Dorn im Auge. „Wenn ich nach dem Spiel mit jedem Einzelnen spreche, meint jeder, dass er seinen Job erledigt hat. Die richtige Selbsteinschätzung fehlt bei einigen doch immens“, kritisiert der Coach.

Trotz der spürbaren Enttäuschung bezeichnet Spielführer Schröder die Stimmung als intakt und spricht von einem „guten Team“. Dem allerdings der Leitwolf der vergangenen Jahre an allen Ecken und Enden fehlt. Dennis Zäbe musste sich einer Knorpeloperation unterziehen, mittlerweile befindet sich der Sechser wieder im Lauftraining. Ein akzeptierter Sechser, wohlgemerkt. Denn Reschke hat registriert, dass derjenige, der versucht, in eine Führungsrolle zu schlüpfen und Anweisungen auf dem Feld gibt, nicht akzeptiert wird. Im Gegensatz zu den eingangs erwähnten individuellen, katastrophalen Fehlern, die man nicht wegtrainieren oder wegreden kann, sollte dieses Problem aus der Welt zu schaffen sein.

Allein auf die Rückkehr des akzeptierten Dennis Zäbe, der in der Rückrunde wieder einsatzfähig sein dürfte, zu warten, wäre nicht nur ein Spiel mit dem Feuer, sondern würde auch den Willen der Mannschaft um Besserung in Frage stellen. Jerome Schröder, der die Rolle des Leitwolfes aufgrund seiner Erfahrung und beständig guter Leistungen übernehmen könnte, sind diesbezüglich die Hände gebunden: „Der Leitwolf muss auf der Sechs oder Acht stehen und nicht im Tor. Das sieht man ja in der Nationalmannschaft auch bei Manuel Neuer.“ Und so sehnt Schröder die Rückkehr von Dennis Zäbe und damit die Rückkehr der „alten Hierarchie“ herbei. Und die Rückkehr erfolgreicherer Zeiten.