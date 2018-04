Farge. Großer Jubel bei der TSV Farge-Rekum. Mit dem schneidigen 4:2 (1:1)-Auswärtserfolg in Woltmershausen beendete das stark abstiegsgefährdete Schlusslicht in der Fußball-Landesliga nicht nur die lange Niederlagenserie, sondern hat erstmals in dieser Saison auch ein zweistelliges Punktekonto. Zwar ist der Abstand zum rettenden Ufer acht Spieltage vor dem Saisonende immer noch sehr groß – doch wie sich die Nordbremer bei diesem Auswärtsdreier präsentiert haben, macht Hoffnung auf mehr Erfolgserlebnisse.

Gleich zweimal mussten die Farger zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt die Kugel aus dem eigenen Netz holen. Bereits nach 15 Minuten nutzte Omar Camara eine Unkonzentriertheit der Gäste, die in dieser Szene laut Björn Reschke nicht eng genug am Mann waren – und so mit einem Ball in die Tiefe zum 0:1 überrumpelt wurden. Den zweiten Gegentreffer mussten die Nordbremer gleich nach Wiederanpfiff hinnehmen, als Amir Islem Cassis „zu aktiv seinen Gegenspieler attackierte“ (Reschke). Den anschließenden TSW-Flatterball bekamen dann gleich drei Farger nicht unter Kontrolle. So hatte letztlich Björn Fender keine große Mühe zu vollenden (48.).

Zu diesem Zeitpunkt durften aber auch schon die Farger ein Tor bejubeln. In der 25. Minute störte Phillip-Malte Barnat den Gastgeber-Innenverteidiger erfolgreich und markierte den 1:1-Ausgleich. „Nach 20 Minuten haben wir viel Kampfgeist gezeigt, waren präsenter als zuvor und gewannen viele Zweikämpfe“, freute sich Björn Reschke nach der siegreichen Partie.

Völlig verdient erzielte der Gast in der 55. Minute das 2:2. Philip Bohnhardt behielt in dieser Szene die Übersicht und bediente Onder Tunc maßgerecht, der mit einem Hechtsprung den Ball per Kopf über die Linie drückte. „Hiernach merkten wir, dass noch mehr in diesem Spiel möglich ist und gewannen alle Zweikämpfe“, berichtete Reschke.

Es war mehr möglich. Nach einem tollen Pass von Onder Tunc traf Christian Bohnhardt kurze Zeit später zum 3:2 (57.). Und direkt nach dem Wiederanstoß sorgte Phillip-Malte Barnat für die Entscheidung. Seinen strammen Schuss fälschte letztlich TSW-Spieler Tim Megafu ins eigene Tor ab (57.).

In der Schlussphase wurde nach Vorarbeit von Philip Bohnhardt Farges eingewechselter Tim Schafranski im letzten Moment am Torschuss gehindert. TSV-Schlussmann Jerome Schröder klärte zudem bei zwei Chancen in glänzender Manier.