Levon Hayrapetyan (links, hier gegen Lesums Nick Peters) tritt an diesem Sonnabend mit dem SV Lemwerder auf dem Heidberg an. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Am zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga kommt es bereits zum ersten Nordderby. An diesem Sonnabend um 15 Uhr stehen sich auf dem Heidberg mit dem TSV Lesum-Burgdamm und dem SV Lemwerder zwei Verlierer der Auftaktrunde gegenüber. Der mit einem Auswärtssieg gestartete SV Grohn empfängt einen Tag später Aufsteiger SG Findorff, DJK Germania Blumenthal genießt, ebenfalls am Sonntag, Heimrecht gegen TuS Komet Arsten.



TSV Lesum-Burgdamm - SV Lemwerder: Trotz des bisher negativ verlaufenen Saisonstarts (1:7 in Woltmershausen und Pokal-Aus in Farge) freut man sich beim TSV Lesum-Burgdamm auf das erste Ortsderby. „Die Jungs sind heiß auf das Spiel gegen den SV Lemwerder und haben richtig Lust“, berichtet Lesums Neu-Trainer Bayram Özkul. Man wolle nun auch endlich Erfolge sehen, so der TSV-Coach weiter, und seine rund 15 zur Verfügung stehenden Akteure wollten beweisen, was in ihnen steckt.

Diese Einstellung findet Bayram Özkul richtig gut, weiß allerdings auch, dass gegen den Tabellenvierten der vergangenen Saison mehr als nur der unbedingte Wille nötig sein wird. „Wir müssen die Fehler aus dem Spiel in Woltmershausen beheben und mit einer taktisch reifen Einstellung unser Spiel in einen Erfolg ummünzen“, so Bayram Özkul. Auf jeden Fall käme es den Gastgebern zugute, dass sich der SV Lemwerder sicher auch einiges auf dem Heidberg vorgenommen habe, vermutet Özkul. Angeschlagen sind auf Lesumer Seite Jan Christian Kriter (Oberschenkel) und Kuersat Karakay (Ferse).

Die Gäste, die ihren Saisonauftakt daheim gegen Tura Bremen mit 1:3 in den Sand gesetzt haben, wollen drei Punkte vom Heidberg entführen, um wieder in die Spur zu kommen. „Man hat heute gesehen, welche Leistung wir abrufen können“, sagte SVL-Trainer Norman Stamer nach dem erst im Elfmeterschießen verlorenen Pokalspiel gegen den Bremen-Ligisten Habenhauser FV. „Wir müssen in Lesum also mit der gleichen Leidenschaft und Disziplin zu Werke gehen. Natürlich wird das ein anderes Spiel“, so Norman Stamer weiter.

Der SVL-Trainer geht davon aus, dass Lesum zunächst kompakt stehen wird, insofern spielen für den Gästetrainer auch die Faktoren Zeit und Kondition eine Rolle. „Wir können vielleicht nach hinten raus das Spiel für uns entscheiden“, vermutet Stamer. Personell dürfte in etwa das gleiche Team auflaufen, das sich gegen Habenhausen so achtbar aus der Affäre gezogen hat. In der vergangenen Saison gewann die Lemwerderaner alle Nordderbys und triumphierten dabei auf dem Heidberg mit 5:0. In Lemwerder gab es mit 4:0 für den SVL ein ähnliches Ergebnis.⇒

Sonnabend, 15 Uhr, Heidberg



SV Grohn – SG Findorff: Den Aufsteiger SG Findorff hatte Teammanager Torben Reiß, der weiterhin den urlaubenden Grohner Trainer Celestin Zurek vertritt, beim Saisoneröffnungsspiel gegen den Bremen-Liga-Absteiger VfL 07 (0:4) in Augenschein genommen. Er sah dabei eine kampfstarke, junge Truppe, die es den „Husaren“ nicht einfach machen dürfte. So erwartet Torben Reiß eine Partie auf Augenhöhe, denn auch bei den Gastgebern läuft noch nicht alles rund. „Wir müssen an den Fehlern der letzten Spiele arbeiten“, so Torben Reiß, der dabei noch die Eindrücke vom mit 0:3 verlorenen Pokalspiel gegen den VfL 07 im Kopf hat.

Mit einem weiteren Sieg nach dem 2:1 am ersten Spieltag beim TV Bremen Walle 1875 würden die Grohner schließlich einen Saisoneinstand nach Maß feiern können. Allerdings ist die Aufstellung der Gastgeber noch fraglich. Verletzt sind zurzeit Wladislaw Pfeifer und Jannis Kurkiewicz, den Adduktoren-Probleme plagen. Dafür kehren Torwart Mehmet Tugay Tiras und Cansin Cetin in den Kader der „Husaren“ zurück.⇒

Sonntag, 15 Uhr, Oeversberg



DJK Germania Blumenthal – TuS Komet Arsten: Auch wenn der TuS Komet Arsten gerade im Lotto-Pokal beim Klassengefährten FC Union 60 mit 2:4 die Segel streichen musste, so sind die Südbremer als Gast der DJK für dessen Trainer Aydin Pekyalcin dennoch eine sehr starke Mannschaft. „Laufstark, technisch versiert und kompakt stehend“, sind die Attribute, die Aydin Pekyalcin nach dem Saisonauftakt der Kometen gegen die SV Hemelingen (4:4) verteilte. Seine Lösung für die Nordbremer, um zum Erfolg zu kommen, sieht folgendermaßen aus: Schnelles Umschalten, Passwege zustellen und eine enge Manndeckung. „Wir werden so viel wie möglich defensiv machen“, kündigt der DJK-Trainer an und möchte dem Arster Spielgestalter Andre Grundmann eine Sonderbewachung zukommen lassen.

Fehlen wird den Nordbremern der gelb-rot gesperrte Yusuf Dingil, dafür steht mit Cuma Aytac erstmals ein weiterer Neuzugang wirklich zur Verfügung, nachdem er bei der Auftaktniederlage beim SC Vahr Blockdiek (0:2) bereits auf der Ersatzbank gesessen hatte.⇒

Sonntag, 15 Uhr, Burgwall