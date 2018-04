Auch Lesums Schlussmann Riad Bardhi konnte die 1:4-Heimniederlage gegen den TSV Melchiorshausen nicht verhindern. Am Dienstag hoffen die "Heidberger" Akteure nun in der Fußball-Landesliga auf ein Erfolgserlebnis gegen TuS Komet Arsten. (Schnell)

Lesum. Kurzzeitig hoffte der abstiegsgefährdete Fußball-Landesligist TSV Lesum-Burgdamm im Heimspiel gegen den TSV Melchiorshausen (1:4) auf ein Unentschieden. Es war in der 56. Minute, als Mohamed Abdallah auf 1:2 verkürzte.

Bei diesem Treffer spielte ein Gäste-Akteur einfach zu kurz zu seinem Schlussmann Sascha Kleemann zurück. Abdallah konnte sich so das Spielgerät erlaufen und ließ auch dem auf der Linie stehenden Melchiorshauser Feldspieler keine Abwehrchance. Doch Kevin Nienstermann, der in dieser Begegnung den Lesumer Torwart Riad Bardhi gleich vier Mal überlisten konnte, zerstörte hiernach die Remis-Hoffnungen der stark ersatzgeschwächten Nordbremer.

"Weil von uns auf der Außenbahn ein Spieler geschlafen hat, griff die Abseitsfalle leider nicht, und so hatte Kevin Nienstermann, nach diesem katastrophalen Fehler, leichtes Spiel, das 1:0 zu markieren", sagte Lesums Co-Trainer Michael Burghardt. Nach dieser Führung (4.) legte Nienstermann mit dem Halbzeitpfiff zum 2:0 nach (45.). In der zweiten Halbzeit konnte erneut Nienstermann sich noch über zwei weitere Tore freuen (57./66.). "Unser Hauptproblem war, dass wir vorne nicht zwingend genug agiert haben, wie wir es in der Hinrunde noch machten. In der Defensive verkauften wir uns im Vergleich zu den letzten Spielen auf jeden Fall schon besser" (Burghardt). Chancen auf einen zweiten Lesumer Treffer hatten Ahmet Kale (30.), Fikri Cam (40.) und der eingewechselte Ralph Lütjen (75.). "Es war keine schlechte Leistung. Aber eben in der Offensive fehlte es bei uns an Durchschlagskraft und am Ende auch die Kräfte", äußerte sich Michael Burghardt.

Bereits am Dienstag sind die "Heidberger" vor heimischer Kulisse erneut im Einsatz. Auf dem Heidbergsportplatz empfängt das in der Rückrunde noch erfolglose TSV-Team den Tabellensiebten TuS Komet Arsten (Anpfiff 15 Uhr). Die Arstener siegten zuletzt beim Neunten TV Bremen-Walle 1875 mit 6:0. Egal – aus Lesumer Sicht muss in Sachen Klassenerhalt punktemäßig nun auch bald mal wieder etwas rausspringen. "Für uns wird die Luft immer dünner", so Burghardt. Der Gastgeber hofft in diesem Heimspiel so auf den Einsatz von Jan-Hendrik Michalek, Lennart Kettner und Niklas Lehmkuhl.

Das wäre aus Sicht der Nordbremer wichtig, denn laut Burghardt fehlten gegen Melchiorshausen aus der Startelf immer noch 50 Prozent. So spielten von Beginn an die beiden Altherren-Spieler Bayram Özkul und Ender Buga mit – auf der Bank saß noch der Routinier Ralph Lütjen.