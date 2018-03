Lesum. Die Nordbremer zwangen dabei in der Sporthalle Arenkamp in Achim den Zweiten UC Braunschweig nach einer Verlängerung mit 6:5 in die Knie. Im Anschluss zog der TSV noch mit 2:5 den Kürzeren gegen den gastgebenden TB Uphusen. Den Gästen fehlten dabei Bastian Kansmeyer und der immer noch verletzte Marcus Rüffer.

UC Braunschweig – TSV Lesum-Burgdamm 5:6 (5:5/3:0) n.V.: „Der Spieltag stand eigentlich unter keinem guten Omen, da wir die beiden Spieler ersetzen mussten“, gab Lesums Kapitän Hendrik Kausch zu bedenken. Durch den Spieltag in der Verbandsliga am Tag zuvor vermochten die Nordbremer nur fünf Feldspieler aufzubieten, da niemand aus der zweiten Mannschaft aushelfen konnte. „Trotzdem haben alle Spieler die taktischen Anweisungen umgesetzt. Mit zwei Punkten gegen den aktuellen Meister können wir unter dem Strich auch sehr gut leben“, so Kausch. Aufgrund der Personalsorgen standen dem Schlusslicht nicht einmal zwei volle Blöcke zur Verfügung. „Dafür haben wir uns gut geschlagen“, urteilte Hendrik Kausch.

Das erste Spiel gegen Braunschweig sei körperlich hart geführt worden. Trotz einer ordentlichen Leistung gingen die Hansestädter mit einem unglücklichen 0:3-Rückstand in die Pause. In der zweiten Hälfte erhöhte Lesum den geforderten Druck auf das gegnerische Tor und erzielte so Tor um Tor. Nach dem 1:3 von Thomas Fischer auf Vorlage von Sjörn Axmann drehten Max Busch, Sjörn Axmann mit jeweils einem Tor sowie Joel Jordan mit zwei Treffern den Spieß im Anschluss in ein 1:4 um.

Beim Stand von 5:4 nahm Braunschweig den Torhüter raus und markierte 35 Sekunden vor Schluss in Überzahl durch Tim Winter den Ausgleich. Es folgte eine sehr ausgeglichene Verlängerung. Hier gelang Thomas Fischer in der fünften Minute der 6:5-Siegtreffer – wie beim Eishockey auch wird der Sieger in der Verlängerung im Sudden-Death-Modus ermittelt.

TB Uphusen – TSV Lesum-Burgdamm 5:2 (1:0): „Vor dem Spiel wurde auch hier ein sehr körperbetontes Spiel erwartet. Dennoch entwickelte sich ein Spiel mit vielen Chancen und wenigen Toren“, erklärte Hendrik Kausch. Sascha Richter brachte in den ersten 20 Minuten das einzige Tor für die Heimmannschaft an (13.). „Ich habe dann in der Halbzeitpause mehr Konzentration im Abschluss gefordert. Und diese gab es schließlich auch“, ließ Kausch wissen. Selbst bei Unterzahl wegen einer Zwei-Minuten-Zeitstrafe gegen Joel Jordan wegen unkorrekten Abstandes gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs spielte der Gast munter weiter nach vorne. Dennis Helfer konterte den Letzten in dieser Phase jedoch zum 2:0 aus. Aber auch durch das 0:3 ließen sich die Lesumer nicht aus dem Konzept bringen und suchten weiter ihr Heil in der Offensive. Hendrik Kausch verringerte den Abstand auch mit einem Treffer nach einem Zuspiel von Joel Jordan auf zwei Tore – selbiges glückte Thomas Fischer auf Pass von Max Busch beim 2:4.

Zu diesem Zeitpunkt waren aber nur noch 39 Sekunden zu spielen. Die Freude über das 2:4 währte auch nur ganze drei Sekunden. Dann machte Dennis Helfer mit dem 5:2 alles klar für die Gastgeber. 36 Sekunden für drei Tore stellten die Gäste vor eine unlösbare Aufgabe. „In den nächsten Wochen müssen wir wieder mehr am Abschluss arbeiten. Dann holen wir unsere Punkte auch“, zeigte sich Kapitän Kausch trotz der Schlappe gegen Uphusen zufrieden nach den beiden Spielen.

Für den Erfolg über den UC Braunschweig gab es zwei Zähler. Mit insgesamt fünf Punkten verkürzten die Nordbremer den Rückstand auf den Vierten SC Weende Göttingen und den Fünften SG Seebergen/Lilienthal auf nur noch einen Zähler.

TSV Lesum-Burgdamm: Busch; Fischer, Jonas Axmann, Sjörn Axmann, Kausch, ­Jordan.