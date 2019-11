Torschützen gegen den SVL: Yasin Chaaban (links) und Milan Meyer. (Christian Kosak)

Blumenthal. Der SV Türkspor hat sich in der Fußball-Landesliga Bremen hinter Tabellenführer OSC Bremerhaven auf einen Aufstiegsplatz katapultiert. Durch einen ungefährdeten 4:1 (2:0)-Heimerfolg über den SV Lemwerder blieben die Schützlinge von Trainer Bahadir Kilickeser im elften Saisonspiel das zehnte Mal in Folge ungeschlagen. Gegen das Schlusslicht war ein Sieg für die Blumenthaler allerdings auch Pflicht.

Die Gäste von der anderen Weserseite traten auf dem Kunstrasenplatz im Burgwall stark ersatzgeschwächt an, nachdem eine kurzfristige Verlegung der Partie auf Wunsch der Lemwerderaner nicht geklappt hatte. Im Tor stand beim SVL mit Mohammed Ali ein Feldspieler, der einen Foulelfmeter verursachte und bei zwei Gegentreffern nicht gut aussah. „Dennoch kein Vorwurf an ihn, er hat sich bereit erklärt hier ins Tor zu gehen. Mit einem gelernten Torwart wäre aber mehr drin gewesen“, gab SVL-Coach Edu Ykan nach dem Abpfiff zu Protokoll. „Wir müssen hier eigentlich mit 2:0 in Führung gehen.“

Womit Edu Yakan auf die beiden sehr guten Gelegenheiten von Frank Osei Jnr. (12./Flachschuss) und einen Kopfball (25.) anspielte. Die Gastgeber hatten bis dato keine gleichwertigen Torchancen zu verzeichnen, denn sie wollten sich ins Tor kombinieren und scheiterten damit in den ersten 30 Minuten allzu häufig. „Das zieht sich aber bei uns wie eine Linie durch die Saison“, so Edu Yakan weiter, „vorne machen wir die Treffer nicht, und dann bekommen wir aus dem Nichts zwei Gegentore“. Beim ersten SVT-Treffer war ein Freistoß von Sinan Alija der Ausgangspunkt, in dessen Folge Yasin Chaaban eine weite Flanke gegen die Laufrichtung von Mohammed Ali im Lemwerderaner Netz versenkte (30.). Das 2:0 fiel noch vor der Halbzeitpause, eine verunglückte Flanke von John-Marvin Halstenberg senkte sich über Mohammed Ali hinweg genau in den Torwinkel (44.). John-Marvin Halstenberg hatte in der 27. Minute bereits die Latte getroffen.

Die endgültige Entscheidung besorgte schließlich Sinan Alija mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter, nachdem ihn Mohammed Ali in der 59. Minute im 16er von den Beinen geholt hatte. Milan Meyer hatte beim 4:0 Glück, dass der SVL-Torhüter seinen Schuss durchrutschen ließ, Sinan Alija hatte zuvor klug von der Torlinie auf Meyer zurückgelegt (73.). Der Ehrentreffer entsprang dann ebenfalls einem Foulelfmeter, auch hier schoss der gefoulte Spieler selbst und traf. Ghandi Mohamad setzte mit dem 4:1 in der vorletzten Minute den Schlusspunkt unter das Nordderby.