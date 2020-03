Blumenthal. Nach einer 1:0-Halbzeitführung sicherten sich so die Blumenthaler am Ende eine verdiente 1:1-Punkteteilung. „Ich denke, das ist ein gutes Ergebnis in Arsten und Vatan hat ja auch gegen Huchting verloren“, meinte Kilickeser.

Die Nordbremer kamen auf der Sportanlage Egon-Kähler-Straße mit Windunterstützung gut in die Partie, machten ein gutes Spiel und ließen nur wenig zu. Mit einem sehenswerten Lupfer brachte Sinan Alija (23. Saisontreffer) den Gast unmittelbar vor dem Pausenpfiff in Front und mit etwas Glück hätten die Nordbremer durchaus auch höher führen können.

So hatte Alija noch zwei weitere gute Möglichkeiten (30./35.). „Wenn er ein bisschen cleverer gewesen wäre, hätte er einmal den freistehenden Yasin Chaaban bedient, und beim zweiten Mal den Ball sauberer angenommen“, berichtete Kilickeser. Direkt nach Wiederanpfiff mussten die Mannen um Bahadir Kilickeser dann den Treffer zum 1:1-Ausgleich durch Julien-Noah Schütte hinnehmen, nach einem unglücklichen Pass des 18-jährigen Denis Akkus (47.).

„Denis wollte hier den Ball zu unserem Torwart spielen, aber der Ball kam leider zum Gegner. Dennoch kann ich dem gut spielenden Denis keinen Vorwurf machen, weil er im Lernprozess ist. Solche Fehler passieren halt“ (Kilickeser). Nach diesem Ausgleich durch die Stadtbremer zeigte die Burgwall-Elf aber eine tolle Moral, stand taktisch sehr gut und ließ keinen weiteren Treffer zu. In der Schlussphase zeigten sie so eine starke kämpferische Leistung und bekamen nach dem Abpfiff ein Sonderlob von Trainer Bahadir Kilickeser.

Glück hatten die Nordbremer allerdings in der 70. Minute, als die Arstener zum 2:1 trafen, „doch der gut pfeifende Schiedsrichter Karsten Meyer entschied in diesem hitzigen Spiel auf Foulspiel von Arsten. Diesen Freistoß pfeift nicht jeder Schiri. Da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt“, bemerkte Kilickeser. Pech hatte dagegen Sinan Alija, der mit Rückenproblemen in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden musste.