Aumund. Im zweiten Spiel sicherte sich der Blumenthaler SV II gegen den Fußball-Landesligisten TuS Komet Arsten ein 0:0-Unentschieden. Somit ist das SVT-Team aufgrund des besseren Torverhältnisses fast sicher für die Finalspiele qualifiziert. Auf Gruppenplatz zwei können nun noch die BSV-Reserve, Arsten und die Aumunder um Coach Sascha Adler klettern.

An diesem Mittwoch stehen sich in dieser Gruppe A (Abschluss-Spieltag) der Blumenthaler SV II und SV Eintracht Aumund (Anpfiff 18.30 Uhr) plus der SV Türkspor und TuS Komet Arsten (19.45 Uhr) nun gegenüber.

SV Eintracht Aumund – SV Türkspor 1:7 (0:2): Bis zum 0:1-Rückstand durch John-Marvin Halstenberg (25.), der auch zum 6:1 traf (56.), verkaufte sich der A-Kreisligist gegen die Mannen von Bahadir Kilickeser teuer. Bis zu diesem Zeitpunkt stand der Außenseiter auch gut in der Defensive. Aber durch zwei Eigenfehler nahm das Unheil aus Sicht der Aumunder dann seinen Lauf. "Nach der Halbzeit haben wir zehn Minuten komplett gepennt, wie auch ich beim zweiten Gegentor. Das hat der SV Türkspor eiskalt ausgenutzt", äußerte sich der Turnier-Organisator Steffen Burdorf.

Auffälligster Spieler auf dem Platz war der SVT-Akteur Sinan Alija, der in der 42. Minute den 3:0-Zwischenstand markierte. Zwei Tore für die Blumenthaler erzielte noch Kubilay Acan (30./43.), zudem konnten sich die Teamkollegen Sezer Aydin (46.) und Enes Kök (58.) in die Torjägerliste eintragen.

Das wohl bisher schönste Turniertor ging an die Adresse von Marius Engelhardt. Der etatmäßige SVEA-Schlussmann kam 25 Meter vor dem gegnerischen Tor an den Ball und "knallte mit links einen raus. Der Ball klatschte an die Latte, kam auf Höhe des Strafraums genau auf seinen Kopf und so überlupfte er dann Patrick Wilhelm mit einem Kopfball", berichtete Steffen Burdorf.

TuS Komet Arsten – Blumenthaler SV II 0:0: Diese Begegnung spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab, zwangsläufig ergaben sich auf beiden Seiten nur wenig Tormöglichkeiten. Die favorisierten Arster bemühten sich etwas mehr gegen eine abwehrstarke Blumenthaler Mannschaft – die hinten wenig zuließ. In der Offensive baute die Burgwall-Elf um Torwart Niels Gronau auf Konter, die aber auch nichts Zählbares einbrachten. So kam es zu der vierten Punkteteilung dieser Veranstaltung.

Mit diesem Unentschieden bleibt der Blumenthaler SV II im Rennen und kann gegen den Gastgeber Aumund mit einem Sieg in Sachen Finalspiele alles klar machen. "Die haben den gleichen Plan wie wir jetzt", meinte der SVEAer Steffen Burdorf.

SV Eintracht Aumund – SV Türkspor 1:7 (0:2)

SV Eintracht Aumund: Maschke; Soykan, Emir, Kübler, Sperling, Hundsdörfer, Akbaba, Burdorf, Hensel, Hutengs, Tarakci; eingewechselt: Engelhardt, Pülm, Dunekacke, Pilczuk, Brandl

SV Türkspor: Wilhelm; Müller, Ismail Kök, Enes Kök, Halstenberg, Meyer, Alija, Gökalp, Prieß, Acan, Avci; eingewechselt: Kaptan, Barthel, Albayrak, Ferdi Kök, Finke, Kara, Sezer

Tore: 0:1 John-Marvin Halstenberg (25.), 0:2 Kubilay Acan (30.), 0:3 Sinan Alija (42.), 0:4 Kubilay Acan (43.), 0:5 Sezer Aydin (46.), 1:5 Marius Engelhardt (53.), 1:6 John-Marvin Halstenberg (56.), 1:7 Enes Kök (58.)

TuS Komet Arsten – Blumenthaler SV II 0:0

Blumenthaler SV II: Gronau; Suchan, Pendzich, Leppek, Barton, Hennecke, Torben Vopalensky, Pfeiffer, Selle, Ehlers, Schwingel;eingewechselt: Braun, Mirko Vopalensky, Urbainczyk, Ueckert, Pommerening

Schiedsrichter: Mohammed Chabo (SG Aumund-Ve­gesack)

Zuschauer: 100 OSH