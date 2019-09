Dank Sinan Alija (links) sicherte sich SV Türkspor drei Punkte. (Olaf Schnell)

Blumenthal. Dieses Fußball-Spiel war wirklich nichts für Menschen mit schwachen Nerven. Nachdem beim hauchdünnen 5:4 (1:1)-Heimsieg des SV Türkspor gegen TuS Komet Arsten in der Fußball-Landesliga Bremen in der ersten Halbzeit es eher gemächlich zu ging, entwickelte sich diese Partie in den zweiten 45 Minuten zu einem wahren Krimi – letztlich mit einem Hapy End für die lautstark jubelnden Blumenthaler.

Türkspor-Trainer Bahadir Kilickeser meinte im Vorfeld, dass Arsten in der Liga ein Top-Titelkandidat ist, das zeigte das Team auf dem Kunstrasenplatz aber nur nach dem 1:3-Rückstand. Beim Aufsteiger wirkten gleich zu Beginn der Kapitän Tolga Avci und Enes Kök wieder mit, vor allem die Einwechslung von Türkspor-Torjäger Milan Meyer sollte sich für den Gastgeber später noch auszahlen.

Vor einer erneut guten Zuschauer-Kulisse konnten die Mannen um Bahadir Kilickeser bereits in der elften Spielminute über den 1:0-Führungstreffer jubeln. Mit einem direkten Freistoß war Yasin Chaaban aus 22 Metern erfolgreich. Doch Arsten zeigte sich vom Rückstand keineswegs geschockt und glich, ebenfalls nach einem Freistoß, durch André Grundmann aus (24.).

Zuvor hatte der SVT-Schlussmann Georg-Costin Iordache Glück, dass sein Dribbling im eigenen Strafraum ohne Folgen blieb (22.). Glück hatten die Nordbremer Akteure auch, dass der Arstener Ramazan Gülac in der 33. Minute nur den Pfosten traf – weil der Türkspor-Torwart Georg-Costin Iordache etwas zu spät aus seinem Kasten kam.

Nach dem Seitenwechsel folgte dann der Doppelschlag von Sinan Alija (51./schönes Zuspiel von Milan Meyer/63.). Doch die Nordbremer fühlten sich wohl schon zu sicher und wurden prompt bestraft. André Grundmann (64.) und Malte Fastje (70.) glichen so zum 3:3 aus, und nach einer scharfen Hereingabe vom TuS-Spieler Ramazan Gülac unterlief Enes Kök ein unglückliches Eigentor (83.). Da der aufmerksame SVT-Keeper Georg-Costin Iordache sich nicht mehr überlisten ließ, warf der Gastgeber-Trainer Kilickeser alles in die Waagschale und wurde belohnt.

Zuerst markierte der eingewechselte Sezer Aydin aus dem Gewühl in der 89. Minute das 4:4 und in der Nachspielzeit bediente Aydin seinen Teamkollegen Sinan Alija. Der Sieg-Torschütze kurvte sich bis zur Strafraumgrenze durch und ließ dem Arstener Schlussmann Mahmoud Hachem keine Abwehrchance. „Das war schon ein geiles Spiel. Aber am Ende sind wir froh, dass wir gewonnen haben. Wir haben uns es selbst schwer gemacht. Wir führen in dieser Begegnung doch mit 3:1 und geraten noch mit 3:4 in Rückstand“, meinte der Dreifach-Torschütze Sinan Alija.