Trainer Kemal Kök ist noch auf der Suche nach der richtigen Taktik. (Fabian Wilking)

Mit einem neuen Trainergespann geht der SV Türkspor in die Anfang September beginnende Saison in der Fußball-Landesliga Bremen. Nachfolger von Bahadir Kilickeser an der Seitenlinie wird beim SVT Kemal Kök, der gemeinsam mit Evren Boga die Geschicke der Mannschaft leiten soll. Beide sind sozusagen Türkspor-Urgesteine, kennen den Verein und viele der Spieler in- und auswendig und starten optimistisch in das zweite Jahr nach dem Wiederaufstieg der Burgwall-Elf.

In der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Spielzeit platzierte sich der SV Türkspor mit neun Siegen, sechs Unentschieden und vier Niederlagen nach der Quotienten-Regelung auf dem sechsten Rang, und hatte lange Zeit Kontakt zur Tabellenspitze sowie zu den Aufstiegsrängen. Zieht man den damaligen Kader zum Vergleich heran, so fallen die drei hochkarätigen Abgänge von Abwehrchef Tolga Avci und den Offensivkräften Yasin Chaaban sowie Milan Meyer (alle zum Bremen-Liga-Aufsteiger KSV Vatan Spor gewechselt) ins Auge.

Positionsgetreuen Ersatz kann der SV Türkspor diesbezüglich nicht vermelden, lediglich zwei Neuzugänge – ein Torwart und ein Abwehr-Allrounder – stehen bisher fest. „Es werden jetzt wohl auch keine weiteren Akteure mehr von anderen Mannschaften zu uns stoßen“, sagt Kemal Kök, der mit seinem 18-Mann-Kader aber soweit zufrieden ist. Insbesondere Torhüter Hendrik Schulz, der von der TuSG Ritterhude nach Bremen-Nord gewechselt ist, hilft dem SV Türkspor nach Aussage von Kemal Kök enorm weiter.

Der rumänische Keeper George-Costin Iordache ist nach Achim verzogen, sodass lediglich noch Philipp Krol für die Position zwischen den Pfosten übrig blieb. Mit Hendrik Schulz und Evren Boga (für Notfälle) sieht sich das SVT-Trainergespann jetzt aber auf der Position des Torwarts gut aufgestellt.

Bereits einmal mittrainert hat auch der zweite Neue, Malte Hindermann aus der Bremen-Liga-Reserve des TuS Schwachhausen. Überhaupt sind die Nordbremer Landesliga-Akteure erst seit Ende Juli wieder im regelmäßigen Übungsbetrieb auf dem Sportplatz des Neurönnebecker TV.

Jedoch dürften sich aufgrund der aktuellen Lage in dieser Saisonvorbereitung weniger personelle Engpässe ergeben, da die Heimaturlaube der ausländischen Spieler im August und September aufgrund der Corona-Beschränkungen weitestgehend wegfallen. „Ausfälle werden wir jedoch wegen Schichtarbeit haben“, so Evren Boga. „Das geht anderen Vereinen aber auch so, und überhaupt dürfte ja bei allen Mannschaften die Lage in diesem Jahr anders als sonst sein.“

Auf der Suche nach der Taktik

Anders als sonst wird wahrscheinlich auch das Spiel des SV Türkspor in der Landesliga unter Kemal Kök und Evren Boga werden. Für das bekannte, sehr überfallartige Konterspiel der Nordbremer steht zwar Stürmer Sinan Alija weiterhin zur Verfügung, doch Kemal Kök möchte zunächst mit seinen Jungs gemeinsam herausfinden, welche Spielweise und Taktik das Beste für die Blumenthaler Mannschaft sind.

„Es wird sicher ein bisschen anders aussehen als in der letzten Saison“, prophezeit Kemal Kök. „Ich selbst habe nach der Platzierung aus der vergangenen Saison keinen Druck, und den gibt es auch nicht vom Vorstand. Wenn alle zur Stange halten und vernünftig trainieren, dann bin ich optimistisch, dass wir hier eine gute Truppe zusammen haben und eine ordentliche Saison spielen werden.“

Den spielerischen Auftakt machte der SV Türkspor am 1. August bei großer Hitze als Gast des Bezirksligisten VSK Osterholz-Scharmbeck. Beim 1:1 (0:1)-Unentschieden – dem ersten Spiel nach dem letzten Punktspiel Anfang März, dem 1:1 beim Bremen-Liga-Aufsteiger TuS Komet Arsten – wurde viel ausprobiert, „und die Jungs haben selbst gemerkt, dass noch Verbesserungsbedarf besteht“, so Kemal Kök. „Mit der Leistung der Mannschaft bin ich nach einem halben Jahr Pause aber zufrieden.“ Den Ausgleich besorgte Ralf Bela Prieß mit einem direkt verwandelten Freistoß (61.), danach gab es Chancen zum Siegtreffer auf beiden Seiten.

Weiterhin testen die Nordbremer am Sonntag, 16. August, um 16 Uhr beim ATSV Scharmbeckstotel, am Dienstag, 18. August, um 19.30 Uhr bei der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf, am Sonntag, 23. August, um 13 Uhr gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck II sowie am Sonnabend, 29. August, um 15 Uhr beim TSV Meyenburg.

Am 1. und 2. September folgt dann der Pflichtspielauftakt mit der Erstrundenpartie im Lotto-Pokal (Auslosung am 17. August). Am Wochenende darauf soll es mit den Punktspielen in der Landesliga losgehen. Ein Termin, den Evren Boga geradezu herbeisehnt: „Wir freuen uns darauf, dass es nach so vielen Monaten endlich wieder losgeht.“