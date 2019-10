Turbostart lässt Uthlede II jubeln – 3:0

Uthlede. Schon nach einer Minute lag der Ball im Netz. Der Uthleder Tobias Steenken hatte eine Vorarbeit von Fabian Theilmann wunderbar mit einem Schuss ins lange Eck veredelt und damit dem Startschuss zum 3:0-Sieg seines FC Hagen/Uthlede II beim TSV Lamstedt in der Fußball-Kreisliga Cuxhaven gegeben. Auch nach der frühen Führung spielte das Team von Andreas Ley munter weiter nach vorne. Kilian Tienkens Kopfballtreffer wurde wegen eines Foulspiels allerdings aberkannt, während Frederic Schnars per Foulelfmeter am TSV-Keeper scheiterte. So machte letztlich Tim Von-Oesen mit einem Doppelpack den Deckel drauf.

Weitere Informationen

Kreisliga Cuxhaven

TSV Lamstedt - FC Hagen/Uthlede II 0:3 (0:1)

FC Hagen/Uthlede II: Korten; Friese, Schnars, Wrieden, Bühring, Von-Oesen, Steenken (90. Holstein), Theilmann (87. Feldmann), Sommer, Flake (82. Tietjen), Knoblauch (80. Hagenah)

Tore: 0:1 Tobias Steenken (1.), 0:2 Tim Von-Oesen (81.), 0:3 Tim Von-Oesen (83.) WK