Aumund. Nach dem 3:3 gegen den Blumenthaler SV II, dem 7:1-Kantersieg gegen den Gastgeber, ließen nun die Mannen um Trainer Bahadir Kilickeser einen 2:1-Erfolg gegen TuS Komet Arsten folgen. Zuvor konnten auch die Aumunder feiern. So setzte sich die Adler-Elf gegen den Nachbarn Blumenthaler SV II mit 3:2 durch.

Blumenthaler SV II – SV Eintracht Aumund 2:3 (0:1): Wie schon gegen den SV Türkspor traf erneut der SVEA-Stammkeeper Marius Engelhardt ins Schwarze. War es gegen das SVT-Team nur eine Ergebniskosmetik (Tor zum 1:5), markierte der Feldspieler Engelhardt in der Begegnung gegen die Burgwall-Elf vor 100 Zuschauern nun sogar die entscheidende 3:1-Führung per Elfmeter kurz vor dem Abpfiff. Den Strafstoß von Atilla Tarakci konnte der BSV-Torwart Niels Gronau noch abwehren, doch nicht den Nachschuss von Engelhardt. Zuvor war Steffen Burdorf im Strafraum gefoult worden. Mit einer 1:0-Führung gingen die Aumunder Akteure auch in die Halbzeitpause – Dennis Hutengs war in der 29. Minute erfolgreich. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch. Walter Nowakowski traf für die BSV-Reserve (35.).

Sieben Minuten später folgte der nächste Streich des SVEA-Teams durch Waldemar Sidenko (42.). Und dann kam ja noch der erfolgreiche Engelhardt-Elfer-Auftritt. Kurz vor dem Abpfiff verkürzte Blumenthals Mirko Leppek noch auf 2:3 (60.). Mit diesem Dreier qualifizierte sich der letztjährige Finalist SV Eintracht Aumund am Sonnabend für die Partie um den dritten Platz.

SV Türkspor – TuS Komet Arsten 2:1 (1:1): Die Blumenthaler ließen zu Beginn die Zügel schon etwas schleifen und so ging der Landesligist Arsten in der 13. Minute durch Maik Ahlers auch verdient in Front. Doch noch im ersten Abschnitt schafften die Blumenthaler den 1:1-Ausgleich – Juliano Barthel setzte sich erfolgreich durch (23.). Türkspor-Trainer Bahadir Kilickeser brachte dann frische Kräfte und so markierte letztlich Ferdi Ibrahim Kök fünf Minuten vor dem Abpfiff den 2:1-Siegtreffer für den Gruppensieger. Damit ist neben dem Blumenthaler SV II auch TuS Komet Arsten (beide zwei Punkte) ausgeschieden.

Endstand Gruppe A: 1. SV Türkspor (7 Punkte/12:5 Tore), 2. SV Eintracht Aumund (4/4:9), 3. Blumenthaler SV II (2/5:6), 4. TuS Komet Arsten (2/2:3).