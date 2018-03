Nadine Haendel ­spielte beim 8:4-­Erfolg des TV Grohn gegen den ATSV Sebaldsbrück groß auf und gewann ihre drei Einzel. (Kosak)

Grohn. Ihr Konto weist nach der jüngsten 3:8-Niederlage gegen den TuS Huchting und dem einen Tag später eingefahrenen 8:4-Sieg gegen den ATSV Sebaldsbrück 16:10 Punkte auf. Damit steht das Team fünf Spieltage vor dem Saisonende auf Rang vier.

TV Grohn – TuS Huchting 3:8: Nachdem die Grohnerinnen das Hinspiel mit 5:8 verloren hatten, setzte es vor heimischem Publikum gar eine 3:8-Niederlage gegen die Stadtbremerinnen. "Der TuS Huchting liegt uns einfach nicht. Wir könnten der Mannschaft die Punkte in Zukunft auch per Post zuschicken", witzelte TVG-Teamchef Karl-Heinz Brunßen. Erfolge gegen den Tabellenzweiten verbuchte nur das in dieser Serie bislang ungeschlagenen Doppel Greten/Selking sowie die Grohner Nummer eins Stefanie Greten. Nahe dran, einen weiteren Punkt einzufahren, war Martina Müller.

In ihrem Match gegen Hildegard Fuhrmann musste sie sich nach 11:9, 10:12, 11:7 und 7:11 beim 9:11 geschlagen geben. "Das war ein Spiel auf des Messers Schneide. Kurz vor dem Ende hatte Hildegard Fuhrmann noch Glück mit einem Kantenball", berichtete Brunßen.

TV Grohn – ATSV Sebaldsbrück 8:4: Wieder erbeutete das Erfolgsduo Greten/Selking den ersten Punkt im Doppel. In den Einzeln hielten die Gäste bis zum 4:4 mit. Danach eilten die Grohnerinnen dem deutlichen Sieg entgegen. "Allein Stefanie Greten und Nadine Haendel holten sechs Punkte in den Einzeln", berichtete Mannschaftsführer Brunßen. Dabei bewies die an Position drei eingesetzte Nadine Haendel Nervenstärke. Zwei ihrer Spiele waren erst nach fünf Sätzen entschieden. Besonders das Match gegen Anke Suderburg war ein spannendes Kräftemessen (9:11, 11:9, 11:5, 9:11, 12:10). Krönender Abschluss für die Grohnerin war der 3:2-Erfolg gegen die Sebaldsbrücker Spitzenspielerin Britta Lilkendey. Einen 3:0-Sieg verbuchte zudem die Nummer vier des TV Grohn, Martina Müller.