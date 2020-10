Grohns Stefanie Greten ist mit ihren Teamkolleginnen in der Bezirksoberliga hoch konzentriert auf Rang eins marschiert. (Christian Kosak)

Der TV Grohn nimmt nach drei Partien in der Tischtennis-Bezirksoberliga West der Damen die erste Tabellenposition ein. Dem 9:3-Sieg zum Saisonauftakt beim TSV Lunestedt II ließen die Nordbremerinnen in zwei Heimspielen einen 8:4-Erfolg gegen Aufsteiger TTC Drochtersen und ein 9:3 gegen den TuS Kirchwalsede II folgen.

Somit kommt es an diesem Sonnabend bereits zu einem Spitzenduell der bislang ungeschlagenen Teams der Staffel: Dann nämlich trifft der TV Grohn in Kirchlinteln auf den TSV Holtum (Geest) II.

TV Grohn – TTC Drochtersen 8:4: Erfahrung gegen jugendlichen Elan – unter diesem Motto stand das Match zwischen dem TV Grohn und dem Staffel-Neuling aus Drochtersen. „Da hatten wir einen Kindergarten zu Gast. Die jüngste Spielerin war 13 Jahre alt – die älteste 21“, berichtete Grohns Mannschaftsführer Karl-Heinz Brunßen. Er bezeichnete das TTC-Team als sehr sympathisch und entwicklungsfähig.

In den zwölf Einzeln profitierten die Grohnerinnen von ihrer langjährigen Wettkampferfahrung. Doch gefordert wurden sie von den Jugendlichen allemal. Das spiegelte sich zum Schluss im ganz knappen Ballverhältnis von 445:444 für den TVG wider. In den fünf Fünf-Satz-Begegnungen behielten viermal die Grohnerinnen die Oberhand. Nach deutlichen Siegen von Grohns Spitzenspielerin Stefanie Greten über die 13-jährige Fabienne Nickel und einer ebenso klaren Niederlage von Nadine Haendel gegen die Nummer eins des TTC Drochtersen, Ivette Robertus, gewannen die Gastgeberinnen drei Spiele mit 3:2.

Dabei setzten sich Melanie Haumann gegen Louisa Kiekel und Martina Müller gegen Alina Hoffmann durch. Vor dem mit Spannung erwarteten Spitzenduell lag der TV Grohn mit 3:1 in Front. Dann lieferten sich Stefanie Greten und die 21-jährige Ivette Robertus ein sehenswertes Kräftemessen, das die Grohnerin im fünften Satz mit 12:10 für sich entschieden konnte. „Das war ein super Spiel mit tollen Ballwechseln. Zum Schluss war Stefanies größere Routine ausschlaggebend“, sagte TVG-Teamchef Brunßen.

Im Anschluss hatte die auf Position zwei aufgestellte Grohnerin Nadine Haendel gegen die junge Fabienne Nickel keine Chance. Doch Melanie Haumann und Martina Müller bauten den Vorsprung der Gastgeberinnen auf 6:2 weiter aus. In ihrem zweiten Fünf-Satz-Match des Tages führte Melanie Haumann zunächst überraschend gegen Ivette Robertus. Die Nummer eins des TTC hatte zuvor mit klugem, kontrolliertem Angriffsspiel beeindruckt und ließ nun die Zügel schleifen. „Nach ihrem 0:2-Satz-Rückstand kehrte bei Ivette Robertus der Ehrgeiz zurück, und jeder Schuss war ein Treffer“, erzählte Karl-Heinz Brunßen nach der 11:9-, 11:5-, 3:11-, 0:11-, 2:11-Niederlage seines Schützlings. Mit zwei 3:0-Erfolgen machten Stefanie Greten und Nadine Haendel danach den Punktspielsieg der Grohnerinnen perfekt.

TV Grohn – TuS Kirchwalsede II 9:3: Dass der Sieg gegen den TuS Kirchwalsede II so hoch ausfallen würde, überraschte Karl-Heinz Brunßen: „Gegen diesen Gegner gab es immer enge Spiele, und wir haben gegen dieses Team auch schon verloren.“ Im jüngsten Vergleich präsentierten sich seine Damen in guter Form. Stefanie Greten gewann wie erwartet alle drei Einzel, ebenso Melanie Haumann und Nadine Haendel. Letztere habe Trainingsrückstand und sich beim Punktspiel am Vortag richtig gut eingespielt, verriet Brunßen. Nur Martina Müller ging gegen die Kirchwalsederinnen leer aus.

Weitere Informationen

TV Grohn – TTC Drochtersen 8:4: Greten – Nickel 3:0 (11:2, 11:6, 11:5), Haendel – Robertus 0:3 (6:11, 3:11, 2:11), Haumann – Kiekel 3:2 (9:11, 4:11, 11:7, 11:8, 12:10), Müller - Hoffmann 3:2 (8:11, 11:8, 11:7, 6:11, 11:4), Greten – Robertus 3:2 (11:6, 11:13, 11:3, 9:11, 12:10), Haendel – Nickel 1:3 (8:11, 12:10, 6:11, 1:11), Haumann – Hoffmann 3:1 (12:10, 5:11, 11:9, 13:11), Müller – Kiekel 3:2 (9:11, 11:8, 8:11, 15:13, 11:7), Haumann – Robertus 2:3 (11:9, 11:5, 3:11, 0:11, 2:11), Greten – Hoffmann 3:0 (11:4, 11:4, 11:8), Haendel – Kiekel 3:0 (11:9, 11:6, 11:9), Müller – Nickel 1:3 (14:12, 5:11, 10:12, 9:11)

TV Grohn - TuS Kirchwalsede II 9:3: Greten – Raddatz 3:0 (11:3, 11:3, 11:8), Haendel – Böhling 3:0 (11:9, 11:3, 11:7), Haumann – Henke 3:1 (11:8, 9:11, 11:9, 16:14), Müller – Korte 2:3 (12:10, 11:8, 9:11, 7:11, 9:11), Greten – Böhling 3:0 (11:4, 11:7, 11:4), Haendel – Raddatz 3:2 (4:11, 11:5, 13:11, 8:11, 11:4), Haumann – Korte 3:1 (8:11, 11:9, 11:9, 12:10), Müller – Henke 1:3 (11:7, 7:11, 6:11, 9:11), Haumann – Böhling 3:2 (11:2, 8:11, 11:7, 10:12, 11:6), Greten – Korte 3:0 (11:4, 11:5, 12:10), Haendel – Henke 3:1 (11:9, 11:3, 8:11, 11:5), Müller – Raddatz 0:3 (8:11, 5:11, 10:12) LAN