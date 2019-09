Wird immer stärker: Thorin Helfers (am Ball), der für die HSG Schwanewede/Neuenkirchen im Spiel beim TV Neerstedt sechs Treffer erzielte. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede. Die Trikots der Spieler der HSG Schwanewede/Neuenkirchen waren nach der Erstrundenpartie im Handball-Verbandspokals klitschnass. Am Gegner hatte es kaum gelegen, denn der Verbandsligist TV Neerstedt wurde von den „Schwänen“ mit 36:15 (18:6) niedergewalzt. Schuld daran hatte die Gluthitze in der Halle, die den Aktiven gehörig zu schaffen machte.

Für den Gastgeber Neerstedt stand die Partie unter keinem guten Stern. Denn während ihm einige Spieler, darunter Torjäger Eike Kolpack, fehlten, ging die HSG Schwanewede/Neuenkirchen das Duell mit der Ernsthaftigkeit eines Punktspiels an. Die Gäste spielten 40 Minuten nahezu mit einer Aufstellung durch und ließen dem Gegner ihre körperliche Überlegenheit gnadenlos spüren.

Das galt auch für den schmächtigen Ex-Schwaneweder Niko Ahrens, der im TVN-Dress gegen das HSG-Abwehrbollwerk Niels Huckschlag, Torben Lemke, Thorin Helfers und Nils Goepel bis auf seine drei Treffer nicht viel zu lachen hatte. Wie überhaupt das 6:0-Bollwerk der „Sahneschnitten“ sicher stand. „Meine Mannschaft hat wie vorgegeben konsequent gespielt“, lobte Schwanewedes Trainer Andreas Szwalkiewicz. Er registrierte, dass seine Spieler in puncto Zurücklaufen, Abpraller erkämpfen und Durchsetzungsvermögen komplett in den Wettkampfmodus geschaltet hatten. Dadurch waren die Fronten beim 10:3 nach 13 Minuten geklärt, zur Pause wurde der Vorsprung auf zwölf Tore ausgebaut.

Bei den „Schwänen“ machte der enorm dynamische Andrej Kunz an seiner alten Wirkungsstätte sein bislang bestes Spiel, auch Niklas Planck gefiel im Tor gegen seine ehemaligen Mannschaftskameraden. Marco Wilhelms war einmal mehr der „Mister Fehlerfrei“, und Thorin Helfers blockte in der Abwehr genauso viele Bälle, wie er vorne Tore erzielte (sechs). „Gefühlt packt Thorin alle zwei Wochen einen weiteren Leistungsschritt obendrauf“, freute sich Szwalkiewicz.

Marc Blum feierte nach einer vierwöchigen USA-Reise so etwas wie ein Comeback. „Er hat ja auch quasi drei Monate keinen Ball mehr in der Hand gehabt“, meinte der HSG-Coach. Blum traf in 20 Minuten fünfmal ins Schwarze.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Tholen, Planck; Paltinat (3), Wilhelms (5/1), Helfers (6), Huckschlag (3), Molzahn (1), Goepel (3), Lemke (2), Cagliani, Blum (5), Wünsch (1), Oroz (5/2), Kunz (2).