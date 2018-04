Jeweils neun Kreismeistertitel gingen an den TV Schwanewede und den TV Lilienthal, die auch das Gros der Teams an den Start brachten. Der Titel über 4x100 Meter der weiblichen U18-Altersklasse ging in 57,51 Sekunden an eine Mannschaft der SG Osterholzer Leichtathleten mit Athleten der TuSG Ritterhude und der SG Platjenwerbe.

Einen neuen Kreisrekord gab es in der männlichen U12 in der 4x50-Meter-Staffel durch den TV Lilienthal. Hier liefen Torben Lindemann, Julius Pagels, Ilai Schäfer und Linus Grün 29,68 Sekunden.

In der 4x75-Meter-Staffel der männlichen U14 sprang Startläufer Marvin Monte ­Meyer (Jahrgang 2006) vom TV Schwanewede spontan ein, weil sich der eigentliche Startläufer verletzt hatte. Dennoch konnte sich das TVS-Team mit seiner Siegerzeit von 45,03 Sekunden gleich auf Platz zwei der aktuellen Bezirksbestenliste setzen. Für die Zukunft ist bei den älteren Jahrgängen geplant, vereinsübergreifend schnelle Staffeln zusammenzustellen, da jeder Verein einige sehr schnelle Läufer und Läuferinnen in seinen Reihen hat.

So soll überregional mit einigen Top-Staffeln gestartet werden können. Der TV Lili­enthal wird an dieser Kooperation allerdings nicht mehr teilnehmen, da der Verein aus der Startgemeinschaft Osterholzer Leichtathleten ausgetreten ist.